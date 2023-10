TVE fija ya el estreno de 'Cuéntame cómo pasó', que cambia su histórico día de emisión para la temporada final

Cuéntame cómo pasó tiene fecha para emitir su gran despedida de la televisión tras 22 años. La 1 de TVE ha sorprendido al anunciar el lanzamiento de su temporada 23 para el próximo miércoles 18 de octubre.

Se trata de un día inusual para la veterana producción de Ganga, que ha acostumbrado a emitirse en la noche de los jueves desde sus mismos inicios. Desde el comienzo del presente curso, este prime time está ocupado por MasterChef Celebrity. La cadena decide mantener el talent show culinario en esta noche, enfrentándolo así a GH VIP y Joaquín, El Novato, y protegiendo a la ficción.

“Nuestro día siempre ha sido jueves, en los 22 años no hemos cambiado nunca. Pero esto es el final ya, 7 capítulos uno por cada miembro de la familia. Todavía los de MasterChef no han terminado, que está Jesulín de Ubrique y todos, y no puede ser”, ha comentado al respecto María Galiana, la eterna Herminia, en la presentación de las últimas entregas en el South International Series Fest.

¡Tenemos fecha! El próximo 18 de Octubre volveremos a vivir la historia de España, la nuestra y la de los Alcántara.



Cambiamos el día y nos mudamos al miércoles. Esta última temporada ¡nada será como siempre!



A las 22:40 en @La1_tve de @rtve

Así será el primer episodio, 'Mercedes, la fuerza'

Mercedes será la protagonista del primer episodio de esta tanda definitiva. El capítulo de marras fue preestrenado el pasado septiembre en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Mercedes, la fuerza comienza en 2001, con los Alcántara reunidos en Sagrillas por una triste celebración familiar, que ya se intuía en el spot más reciente emitido por la cadena. La relación entre ellos está rota, y el origen del enfrentamiento hay que buscarlo en el invierno de 1994, cuando la familia al completo, a falta de Carlos que sigue viviendo en Nueva York, se reúne para celebrar la Nochevieja.

En esas fechas, Mercedes tiene una revisión médica que le hace replantearse algunas cosas. Después de hablar con Antonio, toman una importante decisión que pone “patas arriba” a la familia y abre heridas del pasado que parecían cicatrizadas; sobre todo en Inés, que siempre ha tenido la sensación de que en su familia nunca la han valorado como se merece.

Por su parte, Tony lleva una vida más tranquila desde que dejó de trabajar en Moncloa, pero una inesperada oferta de trabajo le hará dudar, de nuevo, entre su vida profesional y personal. María está muy centrada en la carrera de Medicina, pero además se involucra en la lucha de los estudiantes por sus derechos.

Siete años y siete capítulos

Cada capítulo estará dedicado a uno de los siete personajes troncales de la familia -Mercedes, Inés, Toni, María y Carlos- y se desarrolla en un año diferente, avanzando desde 1994 hasta 2001. La revolución digital en los hogares españoles con la llegada de internet y de los móviles, la salida de la Moncloa de Felipe González y la llegada de José María Aznar, el cruel asesinato de Miguel Ángel Blanco por ETA en 1997, el efecto 2000 o el atentado contra las Torres Gemelas, son algunos de los acontecimientos históricos que tendrán impacto en la vida de los Alcántara.

El legado de la familia se convierte en uno de los principales temas de esta temporada y en el concepto que dispara la acción. La herencia que Antonio y Mercedes quieren dejar a sus hijos, tanto en lo material como en lo emocional. Una herencia que enfrentará a cada uno de los Alcántara y a su papel en la familia, y que hará visibles los conflictos entre ellos.

Antonio aprende a hacerse mayor. Mercedes es cuestionada como madre. Toni encabeza la revolución del periodismo digital. Inés se consume entre el enfrentamiento con su madre y con su hijo, mientras María pasa una crisis personal. Carlos va a encontrarse un país y una familia muy distintos a los que dejó, mientras que la abuela Herminia pone a todos en su sitio.

Muy pronto los Alcántara volverán para despedirse con un temporada donde los lazos que los unen serán más frágiles que nunca.



Más info 👉🏻 https://t.co/3hVPzZkGlV pic.twitter.com/CF21pRwrbd — Cuéntame cómo pasó (@cuentametve) 11 de octubre de 2023

Ricardo Gómez y Elena Rivera, claves en el cierre

Al reparto protagonista, compuesto por Imanol Arias, Ana Duato, María Galiana, Irene Visedo, Pablo Rivero, Carmen Climent, Ana Arias y Paloma Bloyd se suman en el último episodio Ricardo Gómez y Elena Rivera, ausentes desde la temporada 19, para poner punto final al ciclo narrativo. Ambos, de hecho, han estado muy presentes en las promos lanzadas por la cadena durante las últimas semanas.

Además de la voz de Carlos Hipólito, en esta temporada también han participado William Miller, Carlos Serrano-Clark, Álvaro Díaz y Asier Valdestilla, junto a los veteranos Manolo Cal, Silvia Espigado, Manuel Dios, Carmen Balagué, Jorge Basanta, y Raquel Espada, entre otros.

Algunos de los actores capitulares que se suman son Carlos Santos, interpretando a JR, un especialista de comunicación política; Ana Turpin, que ejerce en la ficción como directora teatral; Alberto Castrillo-Ferrer, que es Lukas, un enólogo que cuida el viñedo en Sagrillas, y la niña Sofía Otero, Oso de Plata en el 73° Festival de Berlín, que da vida a Sol, hija de Toni y Déborah.

Destaca, de esta temporada final, que se volverá a la sintonía original con la que Cuéntame inició su andadura en 2001. Es decir, la canción de José Luis Armenteros volverá a escucharse en el prime time de La 1 en las voces de Ana Belén y David San José, más de 20 años después.