'Dúos increíbles' vivió su primer “pleno” de flechazos con uno “épico”: el formado por María del Monte y Famous

“Lo que ha ocurrido aquí no había pasado nunca en el programa: cuatro encuentros y cuatro flechazos” exclamaba Xavi Martínez en la segunda entrega de la segunda temporada de Dúos Increíbles.

Tras vivir la semana pasada la formación de las primeras parejas con un tenso doble rechazo, la noche de este martes fue una delicia al ver que Paloma San Basilio, María del Monte, David Summers y David de María sentían un flechazo por José Otero, Famous, Elena Farga y Julia Medina, respectivamente.

Eso sí, hubo una pareja que despuntó desde el primer momento por ser algo impensable el ver actuar juntos a la tonadillera y el ganador de OT 2018. Con estilos muy distintos, empastaron sus voces de tal manera que levantaron al público. “Parejón que puede ser épico” decía el presentador ante los primeros favoritos de la edición.

El flechazo entre Paloma San Basilio y José Otero

Paloma San Basilio se enamoró desde el primer minuto de la voz de José Otero y luchó por él, contra sus otros tres compañeros que también le querían. Pero él se quedó también con Paloma.

Ambos salieron a descubrir cómo empastaban sus voces con el tema 'Me muero'. Al acabar, ella confesaba sentirse igual de “maravillada” por el junior que en un principio, y él deseó hacer “match” con ella. Y así se formó el primer dúo increíble de la noche: entre la leyenda Paloma San Basilio y Otero que se quedó impactado al verla.

La química entre Elena Farga y un Hombre G

Elena Farga se sentó frente a los veteranos, guitarra en mano, para confesarles que le costaba mucho “dejarse llevar”. Aún así, cantó y tanto Summers como De María mostraron su agrado.

Ella optó por Summers y ambos interpretaron juntos el 'Sigo buscando'. “Me he sentido de maravilla” confesaba la junior casi segura de saber quién cantaba junto a ella. Los dos se escogieron de nuevo, confirmando la química en la distancia y apostando por mantenerla en la cercanía. “Yo estoy flipando, no me lo puedo creer”, confesaba Farga emocionada cuando él la abrazó.

El impensable dúo formado por Famous y María del Monte

Famous fue el tercero en actuar y María del Monte lo tuvo claro, luchó por él casi sin dejar ni hablar a David de María ni escoger al joven. Así que los dos se fueron directos (y nerviosos) a interpretar juntos el 'Eres tú'.

Él viniendo del gospel, del género urbano y ella del flamenco podrían haber sonado totalmente desencajados pero supieron entenderse en las ondas. Tanto que levantaron al público como ninguna otra pareja, hasta a sus compañeros y contrincantes.

“Parejón que puede ser épico”, decía Xavi Martínez. “Los dos tenemos un grave defecto que es que nos gusta reírnos”, decía la artista ante las carcajadas de su nuevo compañero. Y hasta aseguró que se atrevería con los ritmos urbanos: “Para eso he venido, no te creas que no vengo moderna”, sentenció.

El destino que unió a Julia y David de María

En último lugar se quedaron Julia y David de María que no tuvieron otra opción que formar pareja. Sin embargo, cuando empezaron a presentarse y él la escuchó, dio “gracias al destino” porque la habría escogido igualmente.

Ambos interpretaron el 'Hawai' de Maluma, con el mismo ritmo, estilo y hasta tono. “Ha sido el vértigo más bonito de mi vida”, definía él tras la actuación y sobre su compañera desconocida.