'Dúos increíbles' regresó formando a sus cuatro primeras parejas tras un tenso doble rechazo: “Es la historia de mi vida”

TVE estrenó este martes la segunda edición de Dúos Increíbles, novedoso talent musical que, pese a los discretos datos de audiencia de su primera temporada -en la que Antonio José y Miguel Poveda se llevaron la victoria-, acabó ganándose la renovación en la cadena pública. Eso sí, con una importante renovación: Juan y Medio fue sustituido por Xavi Martínez y Julia Varela como presentadores del programa.

En el estreno de la esta segunda entrega del formato, Dúos increíbles recibió a sus primeros ocho concursantes: Coti, Rafa Sánchez, Diana Navarro y Carlos Baute en el grupo de los veteranos; Maximiliano Calvo, Gonzalo Hermida, Lucía Gil y Tatiana Delalvz en el de los cantantes jóvenes. Tras un sorteo inicial, los artistas menos experimentados fueron enfrentándose uno por uno a esa elección a ciegas que, en esta ocasión, se produjo sin mayores sobresaltos... salvo en un caso.

Tras la formación del dúo compuesto por Tatiana Delalvz y Diana Navarro, Maximiliano Calvo se enfrentó a su audición ante unos Coti, Rafa Sánchez y Carlos Baute que no terminaban de visualizarse concursando junto al argentino. Finalmente, el vocalista de La Unión, que había propuesto echarlo a suertes sin recibir respuesta por parte de sus compañeros, acabó dando un paso adelante para salvar a Calvo del apuro. “Yo creo que él sabe que me sentí mal cuando ninguno no nos poníamos las manos en la cabeza”, aseguró el veterano.

El doble rechazo a Maximiliano Calvo

Segundos más tarde, Rafa Sánchez y Maximiliano Calvo saltaban al escenario para interpretar una versión de Escuela de calor con la que parecían encajar como dueto. “He intentado sacar la energía que me había quedado, que ningún señor me quería elegir. Yo pensaba: 'Joder, no lo hiciste tan mal'. Entonces lo largué aquí y gracias a Dumbo [pseudónimo de Sánchez] por la solidaridad de elegirme”, expresó el joven artista, contento con el resultado.

Lo que no esperaba nadie es que los varapalos para Maximiliano no habían terminado. En el momento de la decisión final, Rafa Sánchez decidió no pulsar el botón, rechazando formar dúo con el argentino: “Yo espero que como buen argentino entienda que estoy de terapia y voy a esperar otra ocasión para ver si encuentro a alguien con quien me sienta más cómodo”, expresó el cantante de La Unión en un momento de lo más tenso.

Bailando se ha quitado @CalvoMaximilian el mal sabor de boca de no haber sido elegido por ningún senior ¿Qué os ha parecido este momento?🔥



▶️ https://t.co/pZiz9f1qPi#DúosIncreíbles pic.twitter.com/XitiljXp8C — Dúos Increíbles (@DuosIncreibles) 3 de octubre de 2023

El destino volvió a unir a Maximiliano y Rafa

Las sorpresas de la gala no acabaron ahí y al final de la noche, después de la formación de las dos parejas restantes, las formadas por Gonzalo Hermida y Coti, y Lucía Gil y Carlos Baute, la mecánica del programa hizo que, de forma automática, Maximiliano Calvo y Rafa Sánchez se conformasen como dúo por descarte. “Va a ser cuestión del destino”, dijo el artista más experimentado entre risas.

“¿Te sentiste un poquito rechazado?”, le preguntó Xavi Martínez al concursante. “Es la historia de mi vida, de rechazos múltiples, y lo tengo muy estudiado. Es algo bonito porque es un sitio en el que me siento cómodo. Va dedicado a todas las exparejas que me rechazaron y que luego, por insistencia, acabé estando con ellas. Así que una más”, expresó Calvo.

Pero la noche guardaba un doble giro final. Por un lado, el presentador dejó en shock a las cuatro parejas al informarles de que, gracias a una de las novedades de este año en la mecánica, sus dúos no son definitivos. Los cuatro veteranos tendrán que unirse con otros cuatro artistas jóvenes para, antes de la siguiente fase, decidir con quién de los dos 'nóveles' decide concursar definitivamente en el programa.

“¿Cómo? ¡Me habéis hecho quedar como el malo de la película!”, exclamó entre risas Rafa Sánchez. “¡No! ¡Más sufrimiento no!”, bromeó su pareja sorprendida, a la que le esperaba un dulce final. El programa dio la posibilidad al público de elegir a uno de los dúos para que volviese a interpretar su canción sobre el escenario y el respetable decidió dar una segunda oportunidad a Rafa y Maximiliano para ver si acababa de saltar la chispa artística entre ambos.