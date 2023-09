'Dúos increíbles' vuelve con audiciones 'a ciegas' y presume: “Escuchar a gente aficionada está bien, pero esto es lujo”

La 1 de TVE ha presentado ante los medios la segunda edición de Dúos increíbles, el talent musical que reúne en un mismo escenario a artistas consagrados y futuras estrellas de la música en castellano.

El programa, que todavía no tiene fecha de estreno, vuelve a la cadena pública con novedades, empezando por sus presentadores, pues Juan y Medio cede el testigo a la pareja formada por Xavi Martínez y Julia Varela. Junto a ellos, 8 'seniors' de la escena musical y 16 'juniors', el doble que en la primera temporada. Porque en esta ocasión, los 'seniors' tendrán que elegir entre dos 'juniors' para formar su dúo, por lo que solo la mitad de los noveles entrará en la competición.

La elección del primer 'junior' será, cuanto menos, curiosa. En una sala, los 'seniors' verán a los 'juniors' en acción, pero solo a través de su silueta, por lo que tendrán que elegir a uno “a ciegas”, al estilo de La Voz. Además, los 'seniors' tendrán la voz distorsionada para que los 'juniors' no les reconozcan. Después, cada 'senior' actuará en el escenario con su 'junior' sin haber ensayado previamente, aunque más adelante tendrá que elegir entre este 'junior' y otro también elegido a ciegas para formar su dúo definitivo.

“Desde el principio hay eliminaciones. Es la parte que nos da más reparo, pero creo que tiene que haber estos alicientes para que el público lo viva”, ha explicado, por parte de la productora Ganga, el productor ejecutivo del formato, Javier Cuadrado. “Una segunda temporada es un reto mayor, y como tal pensamos que teníamos que ofrecer más. Y creo que ofrecemos más competitividad, emoción y música”, ha dicho el productor en la rueda de prensa, a la que ha asistido verTele.

Los dúos estarán consolidados en la cuarta gala. A partir de ahí comenzará la competición, con eliminaciones desde la séptima entrega. A la décima y última llegarán cuatro dúos, aunque los dos menos votados durante el noveno programa se enfrentarán por la tercera y última plaza de finalista. Después, los tres dúos supervivientes se jugarán el premio final, que al igual que en la primera edición, será un cheque de 25.000€ para donar a una ONG.

“Escuchar a gente aficionada está bien, pero esto es un lujo”

Miguel Poveda y Antonio José fueron los ganadores la primera edición, que cosechó “datos muy relevantes en prime time” y tuvo una acogida “estupenda en redes, la crítica especializada y la industria musical”, ha destacado la directora de Entretenimiento de TVE, Miriam García Corrales. Además, la directiva también ha puesto en valor que todos los concursantes de Dúos increíbles sean “músicos profesionales”, algo, asegura, difícil de ver actualmente en el género de los talents musicales: “Escuchar a gente aficionada está bien, pero esto es un lujo. Por eso repetimos”.

“Este año nos hemos superado con los artistas, y eso que el listón estaba alto. A pesar de tener más 'juniors', el nivel es superior. Y no quiero desmerecer a los del año pasado, pero han hablado entre ellos y se han dado cuenta de que este es un escaparate espectacular. Todos son músicos que componen y tocan instrumentos, y esto se va a notar en el escenario”, ha comentado Cuadrado al respecto.

Los ocho artistas consagrados de esta segunda edición son Carlos Baute, Coti, David de María, David Summers, Diana Navarro, María del Monte, Paloma San Basilio y Rafa Sánchez. La lista de 16 jóvenes la forman Famous, José Otero, Gonzalo Hermida, Alfred García, Flavio, Julia Medina, María Parrado, Roi Méndez, Lucía Gil, Tatiana DeLaLvz, Samantha Gilabert, Ainoa Buitrago, Elena Farga, Maximiliano Calvo, Paula Mattheus y Teo Bok.

Y entre medias, los dos presentadores, que han manifestado su emoción por formarte de esta aventura. “Presentar un programa como este en la cadena pública es el sueño cumplido de mi vida profesional”, ha declarado Xavi Martínez. “Vais a conocer a los artistas, pero una gran baza es que vais a conocer a las personas. Veréis a los artistas con sus costumbres y sus manías” entre bambalinas, ha adelantado Julia Varela.

“Un programa complicado, pero necesario”

A lo largo de esta segunda temporada de Dúos increíbles, los artistas consagrados y los artistas noveles compartirán escenario haciendo inesperadas versiones de grandes éxitos de la música en castellano. Grandes canciones elegidas de mutuo acuerdo entre los propios cantantes y el equipo del programa, lo que añade dificulta a la producción. “Cada semana no sabemos qué canciones van a sonar porque no sabemos qué dúos continúan (...) Solo tenemos una semana para trabajar las canciones, y a veces pueden ser 12 o 15 canciones”, ha explicado Cuadrado en este sentido.

De hecho, el productor ha definido Dúos increíbles como un formato “complicado” de hacer, pero también “necesario” por su defensa de la música en directo. “Gracias a TVE porque este programa es complicado, pero necesario porque la música tiene que viajar. Y aquí viaja con la emoción de los artistas. Ellos hacen que la emoción salga a flor de piel y que el espectador se emocione, baile y cante”, ha añadido el productor.

Los artistas reclaman más música en directo en TV

Es más, la reivindicación de la música en directo en televisión ha sido una constante durante la presentación de esta segunda temporada. “Que TVE apueste por un programa 100% musical en un momento en el que la música en televisión está denostada, que no sé por qué, sí todos escuchamos música, es lo que me atrajo”, ha declarado David Summers. “Cuando me llamaron para participar me tiré de cabeza porque no hay música en directo en televisión”, ha dicho, a su vez, Rafa Sánchez.

“TVE y Ganga están haciendo lo que no hacen las discográficas, que es apostar a medio y largo plazo por el trabajo musical de los artistas (...) Si queremos un piano de cola lo tenemos, si queremos hacer unos arreglos, podemos...Realmente es como estar en Disney. Podemos elegir todo lo que queremos hacer artísticamente y eso nos incita a seguir trabajando y mejorar”, ha comentado Coti.

Por su parte, Paloma San Basilio ha señalado que, a su juicio, Dúos increíbles representa la apuesta “de arriesgar al directo y la espontaneidad, que no es habitual”. “Es como recuperar un tiempo en el que se hacía una televisión de verdad, genuina y auténtica”, ha dicho la artista antes de añadir: “El rating es importante, pero sin un buen contenido el rating muere de éxito”.

La voz de Juntos también ha defendido que “el trasvase de generaciones es vital para una sociedad”, tal y como fomenta este programa, el cual le ha dado la oportunidad de descubrir cómo es la nueva generación de artistas: “Son más profesionales de lo que era yo. Yo era puro instintos, y ellos están tan formados...”

“Es un orgullo que se fijen en artistas del 'Benidorm Fest'”

Los 'juniors', por su parte, han mostrado sus respetos a los 'seniors', a la vez que han valorado positivamente la experiencia que les ofrece el programa. “En OT estábamos todos muy nerviosos, y aquí estamos más tranquilos. Además, tenemos la oportunidad de participar con grandes artistas, que no pasa en otros programas”, ha subrayado Samantha Gilabert. “Este programa compite contra sí mismo y la calidad es lo que lo diferencia de los demás”, ha dicho otro ex de OT como Alfred. “Lo más bonito como músico es que este programa dejé libre mi sinvengonzoneria. También aprender tanto de estos artistazos y encontrarte con ellos en libertad”, ha comentado Gonzalo Hermida.

Hermida, como Alfred, Famous y José Otero, participan en esta segunda edición de Dúos increíbles tras haberlo hecho previamente en el Benidorm Fest, algo que “no ha sido intencionado”, según Javier Cuadrado, pero que agradecen desde TVE. “Está claro que el Benidorm Fest se ha convertido en un motor de la industria musical. Es el mejor escaparate para que a un artista solo le pasen cosas buenas. Es el único concurso musical en el que todos ganan y en Ganga han visto ahí un filón”, ha destacado María Eizaguirre, directora de Comunicación de RTVE. “Los artistas están aquí por su talento. No ha habido ninguna presión de TVE, pero es un orgullo que Ganga se haya fijado en ellos”, ha concluido Miriam García Corrales.