Una reportera de 'En boca de todos' sufre una agresión sexual en directo: “¿De verdad me tenías que tocar el culo?”

Inaceptable situación la que se ha visto este martes 12 en directo en el programa En boca de todos de Cuatro. La reportera Isa Balado se encontraba liderando una retransmisión en directo desde el madrileño barrio de Lavapiés cuando un individuo, sin mediar palabra, ha interrumpido su conexión para tocarle el culo.

“¿De qué canal sois?”, decía el tipo, escondido bajo unas gafas de sol, después de acercarse y tocar a la joven, que trataba de reconducir la entrevista con gesto afectado. El acto, que jurídicamente se tipificaría en el Código Penal como un delito sexual, quedaba recogido por las cámaras ante la reacción de pasmo de Nacho Abad. “Perdóname que te interrumpa. ¿Te acaba de tocar el culo?”.

“No puedo entenderlo... ¿Me pones a este tío tonto? Ponme a este tío tonto”, pedía el presentador al cámara, que se giraba para mostrar la cara del hombre, que seguía rondando a Balado. Ella se encaraba con él, mientras de fondo se escuchaban a transeúntes hablando de llamar a la policía.

“Por mucho que quieras preguntarnos, ¿de verdad me tenías que tocar el culo? Me gustaría que me dejaras trabajar”. Después de que el tipo se intentara excusar, se marchaba, no sin antes tocar de nuevo, esta vez el pelo, a la periodista.

Desde plató, Abad se mostraba muy enfadado: “¡Este tío es tonto! Siento muchísimo lo que te acaba de pasar”. Ella, mientras, pedía perdón por la interrupción, a lo que el presentador reiteraba que el culpable de la situación era el individuo. “Tú estás haciendo tu trabajo, tan bien como haces siempre, y llega un imbécil y te toca el culo con ningún derecho. Me indigna”, insistía él, que reiteraba que no quería convertirla a ella en “protagonista de la noticia”. Eso sí, advertía que procederían a denunciar lo sucedido, valiéndose de la grabación de las cámaras.

“Es muy desagradable y más cuando te encuentras trabajando”

Tras cortar el directo, En boca de todos volvía a conectar con la misma calle, donde Balado informaba de que el tipo que la había molestado también estaba teniendo comportamientos similares con otras mujeres por la zona. “Lo peor es que sigue por aquí, por esta calle y veo que va chocando la mano y molestando a todas las personas a las que se encuentra. No es cosa mía Está haciendo lo mismo con todas las chicas. Es muy desagradable y más cuando te encuentras trabajando”.

Abad comunicaba poco después que el programa ya había llamado a la policía en los minutos previos: “Les hemos llamado porque tienen que actuar”, decía con la esperanza de dar “las imágenes de la detención e identificación en directo”, comunicaba el presentador, antes de permitir que Balado continuase con su cobertura del caso en cuestión, la detención de dos tenderos de un bazar de alimentación por golpear a un ladrón que entró en su establecimiento.

Aún así, el hombre se acercaba de nuevo a ella con recriminaciones. “Me ha puesto bastante nerviosa y no me gusta... No me apetece nada darle protagonismo”, añadía ella, pidiendo hacer su trabajo.

El individuo, detenido poco después

Al término de la conexión, en la que Balado entrevistó a una vecina de los hechos por los que se había desplazado a Lavapiés, Abad tuvo de nuevo palabras de elogio para ella por su labor y entereza ante tan desagradable acontecimiento. “Extraordinaria entrevista la que acabas de hacer después de todo lo que hemos vivido”.

Minutos más tarde, era Diego Losada quien comunicaba a la audiencia que el culpable ya ha sido detenido y trasladado hasta dependencias judiciales: “Nuestra compañera estaba haciendo su trabajo y un individuo, con una sonrisa, le ha tocado las nalgas sin su consentimiento. Lo importante es que ese individuo asqueroso está detenido ya”, afirmaba el presentador.

“Condenamos todo tipo de agresión y en este caso nos ha tocado muy de cerca, porque agredir a Isa es como agredirnos a cualquiera de nosotros. En una sociedad que queremos que sea mejor esto no puede ocurrir y no puede existir esta sensación de impunidad. Esto es una falta de respeto y espero que caiga sobre él todo el peso de la ley”, añadía Losada. Similares palabras a esta escribía el periodista a través de Twitter, donde manifestaba “lo buena profesional que es” Balado.

Por su parte, la policía también mostraba el vídeo de la detención del individuo, pasadas las 14:30 horas, algo menos de dos después del incidente.

Irene Montero condena los hechos

Tras trascender las imágenes, una de las primeras figuras públicas en pronunciarse ha sido Irene Montero, la ministra de Igualdad en funciones. Valiéndose del hashtag #SeAcabó, que se ha popularizado en redes sociales para denunciar casos de acoso y abusos sexual a raíz del caso Rubiales, la política de Unidas Podemos manifestaba su apoyo a Balado y declaraba: “Los tocamientos no consentidos son violencia sexual y decimos basta a la impunidad”.