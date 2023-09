Olga Carmona, sobre la vuelta a la selección tras la dimisión de Rubiales: “Queremos condiciones para seguir creciendo”

Olga Carmona ha sido la primera entrevistada de esta semana en El Hormiguero. La futbolista del Real Madrid ha visitado el programa presentado por Pablo Motos en Antena 3 tres semanas después de convertirse en campeona del mundo con la Selección Española de fútbol gracias a un gol suyo en la final disputada contra Inglaterra. La entrevista se ha producido además al día siguiente de conocerse la dimisión de Luis Rubiales como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y como vicepresidente de la UEFA por el polémico beso no consentido que dio a Jennifer Hermoso en el desenlace del torneo.

El presentador de Atresmedia no eludió el asuntó y le preguntó a la invitada por este tema tras unas cuestiones iniciales sobre la gesta alcanzada el pasado 20 de agosto ante casi 6 millones de espectadores en TVE.

Motos planteó a Carmona si no le daba “un poco de rabia” que esta histórica victoria “pasase a un segundo plano por el beso de Rubiales”. “Lo que más rabia me da que es que esos acontecimientos que pudimos ver se dieron, y que se dieron en un día que no procedía”, empezó condenando la sevillana con rotundidad.

Olga Carmona apoya a Jenni Hermoso

“A partir de ahí, es triste que hayamos conseguido algo histórico, algo que cuesta mucho trabajo en conseguir y pasase a un segundo plano por lo que todos sabemos. Da rabia y ojalá se hable ahora de que somos campeonas del mundo”, continuó la futbolista andaluza, a la que Motos preguntó si había podido hablar con su compañera Jennifer Hermoso, que decidió sumarse a la denuncia de la Fiscalía contra Luis Rubiales que este lunes la Audiencia Nacional ha admitido a trámite.

“Yo con Jenni tengo mucha relación pero en estos últimos días, entendiendo su situación, no he tenido contacto con ella. Entiendo que es una situación difícil. A nadie le gusta ser el foco por un hecho así y entiendo que tanto ella como su familia habrán pasado, y están pasando, por momentos muy complicados. Ahora está en México, está con su equipo, y habrá recuperado esa motivación para empezar la temporada”, expresó la entrevistada.

¿Volverán las jugadoras a la Selección?

Pablo Motos preguntó que si la salida de Rubiales será suficiente para que las jugadoras que renunciaron a la Selección vuelvan a La Roja: “Ha habido no solo la dimisión de Rubiales, ha habido varios cambios y también tenemos nueva seleccionadora”, dijo en referencia a la destitución de Jorge Vilda, que fue sustituido por Montse Tomé como la nueva primera entrenadora del conjunto nacional.

Olga Carmona señaló entonces que va a esperar a la lista de la siguiente convocatoria para “ver qué pasa”: “Es cierto que la dimisión de Rubiales es muy reciente, se dio ayer por la noche, y entre nosotras tenemos que hablar para ver qué pasa”, avanzó. “¿Pero qué cosas concretas creéis que tienen que cambiar en la federación?”, insistió el conductor del programa.

“Lo que queremos lo acabamos de ver con un ejemplo. Acabamos de ser campeonas del mundo y lo que queremos es seguir esa línea de crecimiento que está teniendo el fútbol femenino. Queremos que se nos den las condiciones. En este mundial creo que las hemos tenido. La federación se ha volcado y creo que eso también ha ayudado a conseguir lo que hemos conseguido. Así que seguir esa línea de mejoras para seguir al máximo nivel”, argumentó la jugadora, que habló también de la huelga decretada por las futbolistas de la Liga Femenina para las dos primeras jornadas de esta nueva temporada tras fracasar las negociaciones del nuevo convenio.

“Las jugadoras pedís que se os suba el sueldo. De los sueldos del fútbol masculino se habla abiertamente de cifras, que son muy altas. El fútbol mueve mucho dinero. ¿Pero cuánto puede ganar una jugadora de élite de fútbol?”, preguntó Pablo Motos.

“A mí no me gusta hablar de cifras. Lo que estamos demandando es que el fútbol femenino está creciendo a pasos agigantados. Yo tengo la suerte de jugar en el Real Madrid, que es un club que está volcado en este caso con su sección femenina y desde el momento uno me he sentido que me han tratado como una profesional. Lo que queremos es solidarizarnos con esos equipos que no tienen esa suerte de tener unas condiciones mínimas de poder dedicarse solo y exclusivamente al fútbol. Ojalá se consigan”, sentenció la joven antes de que el valenciano cambiara de asunto.