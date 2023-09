La carta abierta de Jorge Javier a Pablo Motos antes de su duelo: “Tal como me ha ido, prefiero no hablar de política”

Durante los últimos días previos al estreno de Cuentos chinos, el nuevo programa de Jorge Javier Vázquez no ha tenido remilgos a la hora de hacer alusiones a la competencia. Es decir, a El Hormiguero. El pasado viernes, los colaboradores del programa producido por La Fábrica de la Tele para el access prime time de Telecinco jugaban a matar unas hormigas que se habían colado en su plató. A escasas cinco horas del estreno, es el mismo presentador el que lanza una carta abierta dirigida a Pablo Motos.

“Querido Pablo, soy tu nuevo vecino, el de la acera de enfrente. Vengo a convivir contigo. Es que llevas tantos años solo a esas horas de la noche que me he dicho: 'Oye, Jorge, vete a hacerle un poquito de compañía'. Porque Pablo, como dijo Andreu Buenafuente: La gente de nuestro oficio, los profesionales, no competimos, coincidimos”, comienza diciendo al máximo responsable de El Hormiguero, con el que pasará a competir de lunes a jueves con efecto inmediato.

“Tal y como me ha ido a mí, yo prefiero no hablar de política”

Sobre esto, la competencia, y el liderazgo sólido que tiene el de Antena 3, el de Telecinco reconoce: “No soy tonto. Sé que tu casa es majestuosa. Pero, mira, la mía la voy a dejar monísima y acogedora”. Hay también bromas sobre el perfil de los invitados que habrá también en Cuentos chinos. “Seguramente alguna vez coincidiremos en invitar a las mismas personas. Entenderé cuando prefieran ir a tu casa antes que a la mía, pero no por ello voy a dejar de invitarlas, ¿eh? Porque yo creo que hay sitio para todas y quizá a algunas les apetezca venir a conocerme”.

“Oye, igual les gusta tener otro vecino con el que charlar, aunque sea alguien como yo”, continúa el showman de Mediaset, que alude a continuación al salto a telonero del prime time y a su apertura a nuevos públicos y sectores. Se confiesa “un poco nervioso”, dice, porque ha “venido a vivir al barrio de los mayores”. “ Donde los políticos no te llaman por teléfono, sino que directamente se te presentan en el plató. Por eso hemos decidido ponerle al programa Cuentos chinos”, comenta, rememorando la llamada que Pedro Sánchez realizó allá por 2014 a Sálvame, en pleno directo.

Ahora bien, al hilo de la invitación a políticos, Vázquez también hace un comentario nada elusivo sobre lo que han sido sus últimos meses en Mediaset, previos a la baja que inició a mediados de mayo: “Te digo una cosa: tal y como me ha ido a mí, yo prefiero no hablar de política”. Hay que recordar las implicaciones del Código deontológico del grupo de comunicación, que impide hablar de política en programas de entretenimiento y que limitó de forma ostensible las significaciones públicas del presentador en Sálvame.

“Te vi con la Pantoja, que no me quedó claro si iba a ir a la boda de su hija o no. Y claro, como soy el padrino... Pues para... Para ir a recogerla antes por Cantora. Pero como no me coge el teléfono...”.

De cara al estreno de Cuentos chinos, El Hormiguero se había asegurado el interés dando entrada en su plató a la futbolista Olga Carmona, que marcó los goles decisivos del Mundial femenino que se llevó a España. La atención se debe no solo al hecho histórico del triunfo, sino a la polémica en torno al caso Rubiales, sobre el beso no consentido del ya expresidente de la RFEF a Jenni Hermoso.

Por su parte, Cuentos chinos está cebando una “gran primicia de Telecinco”, posiblemente algún anuncio relevante sobre la cadena, durante la emisión.

Así es 'Cuentos chinos'

Mediaset define Cuentos chinos como “un show coral, colorista, explosivo en ocasiones, con una ambientación y una estética inspirada en la cultura milenaria china y con dos aspectos clave, que reinarán por encima de todo en esta ‘revolución’ televisiva: la diversión y el buen humor”. unto a Jorge Javier habrá un nutrido equipo de colaboradores integrado por Susi Caramelo, Anabel Alonso, Antonio Castelo, Virginia Riezu, Josep Ferré, Athenea Pérez y Germán González y Celia Villalobos.

Producido por Mediaset España en colaboración con La Fábrica de la Tele, Cuentos chinos, que se emitirá de lunes a jueves en directo tras Informativos Telecinco desde un nuevo plató de más de 1.000 metros cuadrados, contará en cada entrega con un invitado, que además de ser entrevistado será testigo privilegiado y podrá participar si así lo desea en las diferentes secciones y juegos que propondrán los colaboradores y Jing Jing, un peculiar personaje, mitad gata mitad leona capaz de plantear aquellas preguntas que ni el propio presentador se atrevería a lanzar.