TVE vuelve a cambiar de idea con '4 Estrellas', que se queda en dos capítulos esta semana

4 estrellas vuelve a ser el daño colateral de los movimientos de parrilla de TVE. Como ya ocurrió la semana pasada, el serial del access prime time volverá a ver reducida a la mitad su presencia en la programación diaria de La 1.

De este modo, solo se ofrecerán dos episodios, el 124 y 125, en las noches de lunes 4 y martes 5 de diciembre, tal y como avanza la cadena en su avance semanal de tramas. No habrá emisión ni el miércoles 6, noche en la que se estrenará Madres paralelas de Pedro Almodóvar; ni el jueves, en cuyo access prime time se mantendrá No sé de qué me hablas, seguido de una edición especial de Lazos de sangre dedicada a Lola Flores.

Este jueves podrás disfrutar de un especial de @lazosdsangreTVE dedicado a Lola Flores, a partir de las 22:50 horas, en @La1_tve.



Y justo antes, una nueva entrega de @nsdqmh_tve, el nuevo programa de Mercedes Milá e @InesRisotas. pic.twitter.com/vbhpkNNJqT — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) 3 de diciembre de 2023

Cabe decir que, en un inicio, la cadena había planteado la emisión normal de la serie, a juzgar por la previsión de cuatro entregas lanzada en primera instancia. No obstante, lejos de volver a la normalidad, se repite la tónica de la última semana de noviembre en esta primera de diciembre.

Hace siete días, el anuncio de que se racionaban las entregas semanales de 4 estrellas generó un notorio malestar entre el público. Ante estas quejas, el director de Contenidos Generales de RTVE, José Pablo López, explicó que esta situación no partía de una decisión de la cadena pública: “Está acordada con la productora de 4 Estrellas y obedece a motivos ajenos a RTVE”.

Hay que recordar que la primera temporada del serial producido por Good Mood se componía de 127 capítulos, por lo que contando con los dos que se emiten esta semana, quedarán otros dos para la siguiente. Dado que la segunda acaba de comenzar su rodaje, todo parece indicar a la necesidad de un margen de tiempo para que la productora pueda tener listos más episodios.

En todo caso, esto no evita el enfado de los seguidores de la ficción, que se ha visto afectada en fechas recientes por los movimientos y alteraciones de parrilla.

Capitulo 124 - Lunes 4 de diciembre

Día de sorpresas en Vera del Rey. la familia Lasierra y Clara reciben un mensaje: Ricardo vuelve. Arturo está dispuesto a todo con tal de recuperar a Felisa y Martínez quiere que Menchu conozca a su madre.

Capitulo 125 - Martes 5 de diciembre

Día de tensión en la familia Lasierra. Ángel recibe los resultados de ADN ¿Será de verdad hijo de Ricardo? Marta y Julio abren un melón en su relación: ¿vuelven a ser padres? Luz, sin embargo, toma una importante decisión sobre su futuro en el restaurante.