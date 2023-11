Malestar entre el público de '4 Estrellas' por la programación de la serie, que esta semana solo tendrá dos capítulos en La 1

TVE sólo emitirá esta semana dos capítulos de 4 Estrellas, uno el lunes y otro el martes. El resto de días, la cadena pública dedicará su franja de access a sendas emisiones especiales. El miércoles, al especial de Cuéntame por su capítulo final. Y el jueves, al estreno de No sé de qué me hablas, el nuevo programa de La 1 con Mercedes Milá e Inés Hernand.

El anuncio de este último formato ha terminado por enfadar a los seguidores de la serie diaria, que esta semana no tendrán cuatro capítulos nuevos, sino la mitad. Una reducción significativa que según José Pablo López, director de Contenidos Generales de RTVE, no parte de una decisión de la cadena pública. “Está acordada con la productora de 4 Estrellas y obedece a motivos ajenos a RTVE”, ha dicho ante la queja de una espectadora.

Cabe recordar que el contrato inicial de Good Mood y RTVE era por 127 capítulos, de los que hasta ahora se han emitido 121. Por tanto, la primera temporada está a punto de llegar a su fin, y como la segunda acaba de comenzar su rodaje, todo apunta a que la productora necesita ganar tiempo para tener listos más episodios. Y La 1, con sus últimas decisiones de programación, se lo ha dado.

Hola Pilar, la parada de la serie 2 días la semana que viene está acordada con la productora de #4estrellas y obedece a motivos ajenos a RTVE. Gracias! — José Pablo López (@Josepablo_ls) 26 de noviembre de 2023

El porqué de esta situación puede deberse a lo que ocurrió en verano. El 2 de agosto, La 1 anunció que 4 Estrellas se tomaría dos semanas de descanso, pero al día siguiente comunicó que no, que al final la serie seguiría con su ritmo habitual de emisión. “Ante las solicitudes que ha recibido el Hotel Lasierra, 4 Estrellas ha decidido prorrogar la temporada y no cerrar sus puertas en agosto”, comunicó la cadena pública, que salió ganando en audiencias con este cambio de opinión.

Sin embargo, ahora se ha encontrado con este contratiempo y los seguidores de 4 Estrellas, con una ración semanal de apenas dos episodios. Habrá que ver si la próxima semana se repite, se vuelve a la normalidad de los cuatro capítulos semanales o si la cosa se queda en tres, pues el miércoles 6 es festivo nacional por ser el Día de la Constitución.

El número final dependerá también de la estrategia que siga La 1 con No sé de qué me hablas. El programa se estrenará el jueves a las 21:50h por las propias circunstancias de 4 Estrellas, pero también para aprovechar la expectación por la final de MasterChef Celebrity 8, que TVE emitirá justo a continuación. Lo normal es que la próxima semana, ya sin el talent culinario, el programa de Milá y Hernand retrase su inicio a las 22:40h, con 4 Estrellas como telonero. Sin embargo, no será hasta entonces cuando se confirme.

De momento, lo único cierto es que la última semana de noviembre solo dejará dos nuevos capítulos de 4 Estrellas: el 122 y el 123, cuyas sinopsis ha avanzado TVE.

CAPÍTULO 122 También soy hijo de Ricardo

La noticia de que Ángel es hijo de Ricardo vuela y Rita decide cortar por lo sano. ¿Qué será capaz de hacer? Luz está tensa tras haber visto a Ainhoa y David besándose. Mientras, Felisa sigue planteándose su relación con Arturo. ¿Realmente quiere estar con un hombre así?

CAPÍTULO 123 Hijos de Ricardo

Clara y Silvia creen que Rita tiene algo que ver con que Ángel no se haya presentado a la prueba de ADN. Charlie le monta una fiesta a Arturo para animarle, pero este duda si es lo correcto. Mientras tanto, Jon reconoce que besó a Patri para darle celos a Sara.