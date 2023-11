La drástica decisión de Manuel con Jimena y la duda de Cruz con Curro, en el avance semanal de 'La Promesa' en TVE

La Promesa encara una nueva semana sin interrupciones en TVE. Todo ello, en unos nuevos episodios que seguirán dando cancha a las nuevas incorporaciones que han llegado a la ficción. Por un lado, descubrimos el negocio secreto de Pelayo: el tráfico de armas. Ahora, su socio ha llegado al palacio haciéndose pasar por su ayuda de cámara. Él es Jerónimo Gamboa. Ya son varias las personas que han comentado su extraña actitud ¿Descubrirán la verdad?

Todos esperábamos ansiosos la visita de Antoñito, el hijo de Simona. Finalmente, no llegó. En su lugar, hemos conocido a Valentín, su mejor amigo. Ha sido una gran decepción para la cocinera, pero puede ser una gran oportunidad para conocer cómo es la vida de su hijo.

Por otra parte, Cruz sospecha que el acercamiento de Curro al marqués está relacionado con el pasado. Cree que sabe toda la verdad y no dudará en actuar para impedir cualquier escándalo.

A continuación, puedes leer un avance (con SPOILERS) de los episodios 239 a 243:

Lunes 27 de noviembre - Capítulo 239

La semilla sembrada por Margarita en Manuel echa raíces y el joven heredero se plantea convertir su relación con Jimena en un matrimonio de apariencias, de puertas afuera serán una pareja bien avenida, aunque la realidad es que vivirán separados. Jimena no acepta y tiene una dura discusión con su marido que llevará a Manuel a tomar una decisión drástica. Valentín se hace un hueco entre los miembros del servicio gracias a su forma de ser dicharachera. Aunque su intención es caerle bien a María Fernández, que ha llamado la atención del mozo y no se corta en agasajos y piropos.

Martina no levanta cabeza, pese a los intentos de Cruz, Jana o Curro de descubrir qué le pasa. Curro intentará una vez más tener un acercamiento con ella, sin saber cómo reaccionará la muchacha. El Marqués vuelve de Puebla de Tera y se entera de la enfermedad de Rómulo y su cabezonería de no descansar. Esto llevará a Alonso a plantarle un ultimátum: o sigue el reposo dictado por el médico, o su tiempo en La Promesa ha llegado a su fin.

Martes 28 de noviembre - Capítulo 240

Manuel echa a Jimena de su habitación y ella no tiene más remedio que instalarse en el dormitorio vacío de Leonor. Aun así Jimena no pierde la esperanza de reconducir la situación. Jana ve que el joven heredero está superado con su matrimonio y le recomienda que se aleje de La Promesa hasta que las aguas se hayan calmado. Cruz acrecienta las sospechas de que Curro, que está feliz junto a Alonso, haya descubierto que su marido es su padre y no piensa quedarse de brazos cruzados.

Mauro está un poco agobiado en su labor de mayordomo y Rómulo, aún convaleciente, le aconseja que se imponga. Teresa teme por el futuro de Feliciano por no contar la verdad a la Guardia Civil; si se acaba desvelando la verdad de la muerte de su padre puede que ningún juez lo vea como inocente. Curro ya ha descubierto la verdad sobre el cansancio y la melancolía de Martina, y ahora es cómplice de su secreto. Jana intenta aclarar las cosas con Abel, pero el médico reacciona de una forma totalmente inesperada.

Miércoles 29 de noviembre - Capítulo 241

Toda la familia de Luján acusa la nueva escapada de Manuel. Solo Catalina, a quien Manuel dejó una carta antes de marcharse, sabe sus motivos. Pero, sin duda, quien peor se lo toma es Jimena. Tras la propuesta de matrimonio de Abel, Jana se agobia por la incapacidad del médico de aceptar que ella no está enamorada de él. Curro sigue acercando posturas con Alonso, por lo que Cruz le pide a Lorenzo que actúe rápidamente enviando a su hijo a estudiar al extranjero.

Las escapadas nocturnas de Martina empiezan a trascender entre el servicio, mientras que los señores, ajenos a esto, están cada vez más inquietos por su estado de salud. Valentín está cada vez más integrado en el servicio de La Promesa y no oculta la atracción que siente hacia María Fernández. Pero la doncella está mucho más pendiente de la carta que acaban de recibir de Lope desde Madrid.

Jueves 30 de noviembre - Capítulo 242

La ausencia de Manuel pasa factura a Jimena. Primero le cuenta a Martina que está preparando un viaje romántico a Italia y luego se enfrenta a la marquesa, acusándola de lavarse las manos de los problemas de su matrimonio con Manuel. Curro enfrenta a Martina ahora que sabe lo que se esconde detrás de sus escapadas. Pero no es el único que lo sabe, Feliciano también ha descubierto el secreto de la muchacha. Jana elude a Abel después de su desafortunada propuesta matrimonial, y María Fernández tiene que lidiar con los agasajos de Valentín.

Curro cada vez tiene más motivos para rechazar la propuesta de Lorenzo de irse a estudiar a Inglaterra: por un lado está Martina, y por otro su incipiente relación con su verdadero padre. Tanto doncellas como lacayos se enfrentan a causa del reparto de las tareas y la responsabilidad recae sobre Mauro, quien no sabe lidiar con la situación. Catalina se molesta con Pelayo porque está tomando decisiones sin tenerla en cuenta y le dice que tienen que dejarlo.

Viernes 1 de diciembre - Capítulo 243

La relación entre Catalina y Pelayo, así como el negocio de las mermeladas, penden de un hilo. Él no duda en enfrentar a Margarita, porque sabe que es ella quien está detrás de las dudas de su amada Catalina. Jimena va poco a poco perdiendo el juicio: cree que Catalina le oculta el paradero de su marido y no duda en enfrentarla; y luego es descubierta por la marquesa y Martina medio enajenada. Todos en el servicio parecen querer enfrentarse a Mauro ahora que el lacayo cubre a Rómulo como mayordomo en funciones. El personal llevará tanto al límite al lacayo que él, agobiado, acudirá a sus superiores en busca de ayuda.

Curro duda si debe irse de La Promesa, a estudiar a Inglaterra. Tanto que acudirá a Martina para ver cuál será su reacción ante la noticia, pero esta no será la que el muchacho espera. Teresa está orgullosa de que Feliciano haya decidido con valentía acudir a testificar ante la Guardia Civil... Pero teme que Petra vuelva a inmiscuirse.