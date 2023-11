Arturo Valls cuenta cómo Wyoming, Carbonell y el director de 'Caiga quien caiga' evitaron su despido del programa

La carrera de Arturo Valls despegó a finales de los 90 gracias al éxito de Caiga quien caiga, aunque su historia con el programa de Telecinco pudo haber sido muy diferente. Así lo ha reconocido él mismo en una entrevista en A las bravas, el formato que conduce Raúl Pérez en la Cadena Ser, donde ha recordado el día que estuvo a punto de ser despedido del mítico CQC.

Valls se incorporó al programa en 1998, dos años después de su estreno. El actor, cómico y presentador llegó procedente de una tele local de Valencia, donde había dado sus primeros pasos como reportero. Dar el salto a la televisión nacional era, pues, una gran oportunidad para él, pero los productores de Caiga quien Caiga vieron pronto que “no acababa de brillar”.

Algo hasta cierto punto lógico, reconoce, pues siempre le tocaban los reportajes “más chungos” y “los más difíciles de sacarle brillo”. “Igual me llevaban a un río que olía mal. Había uno que era ”El río Segura huele a mierda pura“, que era lo que cantaba la gente porque era un río que estaba contaminado. Saca tú ahí algo de ese reportaje”.

Así pues, llegó el día en el que los máximos responsables del CQC le dijeron una “frase lapidaria”: “Me dicen que soy un reportero de segunda en un programa de primera”. “Ahí me tiemblan las piernas y se me viene todo abajo”, recuerda. Y eso que estar en el CQC no era algo vocacional o aspiracional para él, sino simplemente una oportunidad que se le había presentado tras superar una prueba. De hecho, cree que “no hubiera pasado nada” de haber sido despedido, pero asegura que en aquel momento sufrió un “bajón absoluto”.

Un “bajón” que duró poco, afortunadamente para él. Lo que tardaron sus compañeros de programa en salir en su defensa y pedir a los productores que le dieran otra oportunidad. “De repente [Pablo] Carbonell, Wyoming, Edu Arroyo, director del programa en ese momento, dicen que a este tío igual hay que darle otra oportunidad, que este tío mola y puede estar bien. Y así fue. Y se plantaron ahí: 'Oye, no no, que nosotros queremos que siga'”.

“Y aquí sigo”, dice Valls, que permaneció en Caiga quien Caiga hasta 2002, año en el que terminó la primera y más exitosa etapa del programa. Después, entre 2005 y 2008, presentó la segunda junto a Manel Fuentes y Juanra Bonet. Ahora el valenciano es uno de los actores y presentadores más queridos de nuestro país, como así ha demostrado en Camera Café, ¡Ahora caigo! y Mask Singer, entre otras muchas series y programas.