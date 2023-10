TVE ya tiene calendarizada su temporada completa de prime time con 5 grandes formatos

TVE sigue consolidando, poco a poco, la recuperación de La 1. La cadena pública va a cerrar octubre como segunda opción tras Antena 3, por cuarto mes consecutivo por encima de Telecinco. Y lo que es también muy importante comparándose consigo misma, va a enlazar su tercer mes seguido por encima del doble dígito, en este caso parece que con un 10.5%, como en septiembre, y tras el 10.2% de agosto.

Se dice pronto, pero La 1 llevaba desde 2018, concretamente desde agosto-septiembre-octubre (10%-10.2%-10.4%) de ese año, sin encadenar tres meses seguidos por encima del 10%. Ahora, lo logra sobre todo en base a ir asentando su parrilla diaria, por la mañana especialmente con la mejora de La hora de La 1, y por la tarde sobre todo con el empuje de La Promesa sumada a El Cazador y Aquí la Tierra, y culminando con la aportación en el access de 4 Estrellas.

Mientras RTVE sigue probando piezas para encajar en los huecos que le faltan de su parrilla diaria, como atestiguan las apuestas por Mañaneros, La Plaza y La Moderna; en los últimos días se ha hecho evidente que la corporación también quiere apuntalar su prime time. De hecho, su Consejo de Administración se ha movido para tener cerrado el próximo año completo de grandes apuestas para su horario estelar.

Los cinco grandes formatos para la temporada de La 1

Esta misma semana, la cadena pública ha abierto el casting para MasterChef 12. El formato de Shine Iberia sigue siendo el buque insignia de La 1, ya que tres de sus versiones (MasterChef, MasterChef Celebrity, y MasterChef Junior) se mantienen en el horario estelar y son el gran aliciente semanal de las noches de la cadena.

Pero es que la semana pasada trascendieron dos importantes decisiones: la adquisición de los derechos de Celebrity Bake Off, tras su primera edición emitida en Amazon Prime Video pero no renovada por la plataforma; y la renovación del Grand Prix, tras convertirse este verano en la revolución televisiva en su regreso 18 años después.

El planning de fechas de emisión que tiene TVE, repasando las habituales de los formatos que repiten y añadiendo las de la gran novedad que ya pudo explicar verTele, deja claro que La 1 ya tiene calendarizados sus formatos estrellas para todo el año y toda la temporada:

MasterChef Celebrity : septiembre-noviembre

: septiembre-noviembre MasterChef Junior : diciembre-enero

: diciembre-enero Celebrity Bake Off : enero-marzo

: enero-marzo MasterChef : abril-junio

: abril-junio Grand Prix: julio-septiembre

Una sexta certeza sin fecha, y varios dilemas

Estas cinco apuestas de La 1 asumen el papel de “formatos referenciales” que tienen todas las cadenas, como Tu cara me suena y La Voz (en Antena 3) o Supervivientes y GH VIP (en Telecinco). Es decir, aunque en realidad sean “sólo” una de las ofertas de prime time, en una de las siete noches; por su marca y su valor representan más para la corporación y se les exige más que al resto.

Pero obviamente, eso no quiere decir que TVE sólo tenga esos formatos para toda su temporada. Para empezar, en junio se supo que había aprobado una nueva edición de Maestros de la costura, el otro formato de Shine Iberia al estilo MasterChef que no había sido renovado por la cadena pública. Tras el insuficiente resultado de su quinta edición, el programa asumirá el reto de mejorar en la sexta, siendo por nombre y marca otra de las apuestas importantes para La 1.

Fuera de esas seis únicas certezas, a la corporación pública se le plantean también algunos dilemas, especialmente dos que se emiten en la actualidad: tanto El Conquistador como Dúos increíbles partían como grandes alicientes de su prime time, pero no han alcanzado las expectativas y han visto cómo su futuro (y hasta su presente) se complica. Además, tras concluir su emisión, habrá que saber también qué decisión toma TVE con José Mota Live Show, El puente de las mentiras y Lazos de sangre; los dos primeros de estreno en verano, y el último más asentado tras seis temporadas. Y no fallará el Benidorm Fest, a la espera de si los Grammy Latinos implican un despliegue especial.

Fuerte apuesta por la ficción, con 10 series

Echando cuentas, TVE no tiene tantos programas de prime time en cartera. Hay seis garantizados, y sumando los ejemplos que hemos recopilado hay otros seis o siete en duda. Entre todos, no alcanzarían para rellenar siete noches semanales durante doce meses, lo que deja claro que la cadena pública seguirá buscando novedades que encajen en su horario estelar, como hará con Celebrity Bake Off, está haciendo con El Conquistador, y ha hecho con José Mota Live Show y El puente de las mentiras.

Pero otro motivo de esa aparente “falta” de programas, de formatos de entretenimiento u otro género para prime time, viene también dada por la fuerte apuesta por la ficción. Con el final de un icono como Cuéntame cómo pasó de fondo, en las últimas semanas y meses TVE ha anunciado hasta 10 series, que resumimos a continuación teniendo en cuenta las que volverán y las que probarán por primera vez con su estreno.

- Series con nuevas temporadas:

HIT: Tiene lista su tercera temporada, que se empezó a promocionar en febrero pero sigue en el cajón.

Los misterios de Laura: tendrá continuidad con dos episodios especiales, tras el éxito del estrenado en 2022.

- Series de estreno:

Detective Touré: con Malcolm Treviño-Sitté y basada en las novelas de Jon Arretxe, ya acabó su rodaje.

Operación barrio inglés: con Peter Vives, Almagro Sanmiguel, Aria Bedmar y Rubén Cortada, ya presentada.

La ley del mar: con Luis Tosar y Blanca Portillo, también ya presentada.

Asuntos internos: con Laia Manzanares, serie policíaca que ha iniciado su rodaje.

Ena: con Kimberly Tell, sobre la reina Victoria Eugenia de Battenberg, que ya se rueda.

Las abogadas: con Paula Usero, Elisabet Casanovas, Irene Escolar y Almudena Pascual; sobre la matanza de los abogados de Atocha, acaba de empezar a grabarse.

Zorro: producción original de Amazon Prime Video con Miguel Ángel Bernardeau, se verá en abierto en La 1.

Cicatriz: coproducción con Amazon Prime Video, adapta a Juan Gómez-Jurado.

A estos títulos puede añadirse Esto no es Suecia, serie original para la plataforma RTVE Play (y por lo tanto, no pensada para el prime time de La 1), que ha sido creada por Aina Clotet y Sergi Cameron. Y también Dieciocho, otra ficción para RTVE Play protagonizada por Alicia Falcó y Maël Rouin-Berrandou.

Reduciendo a la simplificación matemática, resulta que TVE tiene listos 6 programas y 10 series para su prime time. Una apuesta más amplia que nunca por la ficción, justo ahora que las series en abierto no logran atraer a la audiencia, y la evidencia de que La 1 tendrá que seguir buscando formatos que le permitan hacerse un hueco más amplio en el entretenimiento nocturno.