El homenaje de Ferreras a Piqueras: “Es de la competencia. Una buena persona que deja de estar en primera línea”

Antonio García Ferreras ha querido acordarse de Pedro Piqueras en el día en que este último se retira de los informativos. El presentador de Al rojo vivo ha dedicado un mensaje a su colega de profesión, que presentará por última vez Informativos Telecinco este 21 de diciembre, cerrando cuatro décadas dedicadas al periodismo.

En los últimos instantes de Al rojo vivo, el programa recogía el reconocimiento recibido por María Llapart, condecorada como mejor periodista parlamentaria de 2023 por la Asociación de Periodistas Parlamentarios. “Es buena persona”, comentaba Pablo Simón sobre su compañera, a la que Ferreras también elogiaba emocionado. Y de ahí, aprovechaba para hablar de “otra buena persona que deja de estar en primera línea”.

“Es de la competencia, se llama Pedro Piqueras. Durante casi 20 años, cada día en la pantalla. Sí, en la competencia, en Telecinco. Desde aquí nuestro homenaje y reconocimiento”, enunciaba a cámara el rostro de laSexta, que apostaba a aventurar sobre el futuro de Piqueras lo siguiente: “Hoy lo deja... Bueno, deja la pantalla. Seguro que va a seguir en acción”.

“Toda la suerte del mundo”, añadía Ferreras, deseándole feliz Navidad.

El mensaje de Piqueras antes del último informativo

Entre tanto, Pedro Piqueras ha mandado un mensaje a través de redes sociales antes de su adiós: “Me da mucha pena dejarlo, pero es una decisión que tomé hace tiempo, unos dos años. La he ido madurando y pasada toda la guerra de Ucrania y de elecciones diversas consideré que era el momento”.

“Les voy a echar mucho de menos a todos, porque mi vida ha sido la televisión. Llevo desde 1988 incrustado en la pantalla y me da un poco de miedo que vaya a pasar el lunes próximo sin agenda”, además de calificar a su sustituto, Carlos Franganillo, como “un tipo excelente”. “Tanto, que no me van a echar de menos”.