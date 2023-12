El último informativo de Pedro Piqueras: adiós al referente que inmortalizó un paisaje

17 años, 9 meses y 23 días después, Pedro Piqueras dice este jueves adiós a Informativos Telecinco. El periodista se despide tras convertirse en el referente informativo de Mediaset durante dos décadas, con la satisfacción de haber logrado que su sucesor sea Carlos Franganillo, como él quería, e inicia una “jubilación” a sus 68 años que veremos, según ha podido averiguar verTele, si no es simplemente un paso al lado de la obligación diaria de los informativos para poder encargarse de algún formato menos periódico y más analítico que le permita salir de la rigidez del plató de informativos, y a la cadena poder seguir contando con su reputación.

De momento, lo único cierto es que Piqueras presentará este jueves 21 de diciembre su último informativo. Y que desde que se anunció su adiós definitivo, ha recibido el reconocimiento de muchos compañeros de distintos medios en varias entrevistas, algo en lo que no se había prodigado durante su larga carrera, pero que sí ha sabido ver como un halago en estas últimas semanas previas a su despedida.

Su propia casa, Mediaset, también ha convertido la ocasión en un evento y en un homenaje al periodista, incluso con una cortinilla promocional dedicada a él. Desde ECD incluso apuntan que su último informativo, que Telecinco guarda como un secreto, será en realidad un homenaje con sorpresas y en el que se escenificará su relevo con Carlos Franganillo, en la que será su primera aparición en Telecinco. Un relato muy típico de la tradición estadounidense, de la que es experto y seguidor el nuevo director de informativos Francisco Moreno, lo que lleva a pensar que podría ser la puesta en escena en la que confíen.

Este apoyo, y sobre todo este nuevo contexto, ha hecho que el mismo Piqueras haya reconocido que le da “rabia” irse justo ahora, cuando la nueva dirección del grupo hace una apuesta firme por la información con la llegada de Francisco Moreno, que además es su amigo, y con el que ha trabajado el fichaje de Franganillo para ser su sucesor.

El paisaje que ha acompañado a Piqueras en Telecinco

Pero más que hablar del futuro, referirnos a Pedro Piqueras en Informativos Telecinco es en realidad hablar de un paisaje, de una foto, que se ha mantenido 17 años. Esta:

Durante más de 15 años, y exceptuando las pocas veces que pudo salir del plató para mezclar el reporterismo con la presentación del informativo (las más recientes, por el volcán de La Palma o el terremoto en Marruecos), la imagen de Piqueras en Informativos Telecinco está ligada a ese mítico, o maldito, paisaje de Shanghái. Él mismo, ahora que ha hablado de su adiós, se ha permitido bromear con esa “condena” que le ha perseguido, y que también cambiará muy pronto por el nuevo plató que construye Mediaset en esa nueva apuesta por la información.

Hombre de cadena, Piqueras ha perdonado ese inmovilismo visual de su informativo todos estos años. Igual que perdonó, aún reconociendo que no eran “lo más apropiado”, los famosos pasos desde Sálvame que recibió durante meses y le dejaban cariacontecido. Pero sobre todo, ha parecido perdonar lo más importante: cómo Mediaset fue restando importancia y adelgazando sus informativos, hasta el punto de -por ejemplo- ni cubrir las noches electorales.

Por eso la cadena no ha asentado corresponsales como el resto, porque siempre ha tenido que usar freelances y rara vez optar por enviados especiales. Por eso la elección de sus temas, teniendo en cuenta que Piqueras también ha sido el editor de su informativo, no siempre era tan profunda como sus rivales que contaban con medios propios y no sólo con agencias externas, por lo que preferían optar por noticias más “ligeras”.

Una fama “apocalíptica” que ha sabido moderar

En cualquier caso, esa fama “apocalíptica” le perjudicó. El propio Piqueras lo ha reconocido recientemente en sus entrevistas, como la que concedió a Risto Mejide: un vídeo viral con sus adjetivaciones excesivamente sensacionalistas le hizo preocuparse hasta el punto de ir a hablar con Vasile. El entonces consejero delegado de Mediaset España le aseguró que “mejor que hablen de ti que que no hablen”, pero él decidió dejar de adjetivar y cambiar su imagen. Fue tarde para muchos que ya le etiquetaron así, pero ha sido comprobable en el tono que ha mantenido estos últimos años de su carrera.

Ese mismo proceso también lo han vivido los temas que recogían los informativos de Telecinco. La predilección por los sucesos, por realizar planos y entrevistas a gente guapa, y por la información taurina también se ha moderado y, aunque no han dejado de mantener su atracción por los sucesos, la relevancia política del presentador incluso le hizo ser señalado por la ultraderecha de Vox y Santiago Abascal. Y aún así, dice adiós con un perfil despolitizado, lo que es especialmente valorable en el clima actual.

En el archivo quedan sus entrevistas a presidentes del Gobierno, a candidatos a las elecciones, y en general a políticos relevantes por su posición o por el determinado momento. Piqueras ha sido para todos ellos una cita preferencial gracias a sus audiencias, que sufrieron un varapalo cuando Telecinco perdió Pasapalabra (que como analizamos es realmente el elemento que decanta qué informativo lidera y es el más visto de España), pero que se han mantenido como un éxito para Mediaset.

Adiós como un referente no sólo informativo

Este jueves, y con un último informativo que será más bien un homenaje, Pedro Piqueras pondrá adiós a una carrera de medio siglo, entre radio y televisión, en la que ha presentado los informativos de las tres grandes cadenas: el Telediario de TVE (en 1988/89 y de 1990 a 1993, donde presentó junto a la actual presidenta de la corporación pública, Elena Sánchez), Antena 3 Noticias (1993-95 con María Rey, 1998-2002 con Miryam Romero y Sandra Barneda) e Informativos Telecinco desde 2006.

Llegó a Telecinco con un movimiento también muy mediático (la cadena le fichó cuando él podía volver a Antena 3 por finalizar la excedencia que había pedido), como su sucesor Carlos Franganillo. Para entonces, había dirigido RNE (2004-2006) en su etapa de democratización tras el gobierno de Aznar, en la que presentó y dirigió varios formatos incluso en La 2 (Enfoque), olvidando su tropiezo en Antena 3 con el magacín A plena luz, tras presentar dos años Espejo Público.

Pedro Piqueras no puede evitar la risa al ver un vídeo de la 'profunda desinfección' del metro de Bilbao https://t.co/qAoqsgS6xf https://t.co/fL2ht4VK88 pic.twitter.com/1xn8RZ4q5H — Telecinco (@telecincoes) 20 de julio de 2021

Pero su imagen no es sólo informativa ni “seria”. Desde su primera aparición televisiva como cantautor, que rescató hace poco TVE y él quiere recuperar ahora que tendrá tiempo libre, Piqueras ha demostrado su buen humor en pleno informativo, hasta con pequeños ataques de risa, y ha sido muy proactivo haciendo de sí mismo en bastantes series de Antena 3 y Telecinco (lo que también evidencia su imagen como referente informativo) y en películas.

Sí, Pedro Piqueras ha sido principalmente el presentador de Informativos Telecinco durante 17 años. Pero su imagen no se ha limitado a la del busto parlante, y por ese motivo en su adiós está recibiendo el reconocimiento y el homenaje de compañeros periodistas y espectadores que despiden a un referente no sólo informativo.