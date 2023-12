Telecinco homenajea a Pedro Piqueras con una cortinilla promocional antes de su adiós a los informativos

La noche del jueves 21 de diciembre será especial en Telecinco. La cadena se prepara para despedir a Pedro Piqueras, que se retira después de una carrera de más de cuatro décadas en televisión. La edición de Informativos Telecinco de dicho día será la última que conduzca el veterano periodista, a quien Mediaset dedica una promo especial.

“Referente claro en el periodismo veraz y cercano, culmina una gran etapa al frente de Informativos Telecinco, acompañándonos en cada informativo hasta el 21 de diciembre”, enuncian desde la cadena, que muestra imágenes destacadas del profesional, desde un encuentro con los reyes, a coberturas como la de la erupción del volcán de La Palma.

“Procuraré que mi despedida sea rapidita porque no quiero llenarme de lágrimas”, comentó él días atrás. Piqueras, asegura, ya sabe lo que le va a decir a los espectadores. “A lo mejor se me quiebra la voz, pero tengo pensado dar las gracias, sí. No sólo a los espectadores, también a la empresa, a mis compañeros e incluso a la gente que tanto me ha enseñado durante tanto tiempo. Todos somos producto de mucha gente. Me voy mucho mejor de lo que llegué”.

A partir de 2024, su sustituto será Carlos Franganillo, que deja el Telediario de TVE y se convierte en el último gran fichaje de Mediaset, tal y como avanzó verTele. Piqueras tuvo un papel activo en el trasvase del periodista, al que ya ha introducido en su nueva cadena.