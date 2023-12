Pedro Piqueras anuncia cuándo será su último día al frente de Informativos Telecinco

Ya hay día para la despedida de Pedro Piqueras al frente de Informativos Telecinco. Hasta ahora sabíamos que sería a finales de año, pero ha sido el propio periodista, a través de una entrevista en El País, quien ha desvelado que su última cita con la audiencia se producirá exactamente el jueves 21 de diciembre. “Me quedan, de lunes a jueves, de hoy hasta el 21 de diciembre”, ha dicho al citado medio.

Por tanto, a Piqueras le quedan menos de diez informativos por delante antes de poner el punto final a sus 50 años de carrera profesional, los 17 últimos en Mediaset como director de Informativos Telecinco y presentador de su edición nocturna. A partir de 2024, su lugar a las 21h lo ocupará Carlos Franganillo, cuyo fichaje fue avanzado en primicia por verTele.

“Carlos Franganillo, mi sustituto, es un periodista estupendo. En cierto modo nos parecemos a la hora de tratar la información. Es más joven, tiene mucho futuro por delante y está muy preparado”, dijo Piqueras semanas atrás tras hacerse oficial su retirada profesional. Un adiós que acordó “hace meses” y “por decisión propia” con Mediaset, según explicaron ambas partes en el momento del anuncio.

“Le llevo dando muchas vueltas y era difícil escoger el momento. Lo pensé al final de la pandemia, pero enseguida estalló la guerra de Ucrania y no me parecía el momento de irme. He escogido el momento, se lo dije a Salem y la nueva administración se ha portado de maravilla en ese sentido. Firmé mi salida en primavera, pero venían acontecimientos como las Elecciones Generales anticipadas. Me tenía que quedar, lógicamente, hasta que pasara la investidura. Ya me siento liberado en cuanto al compromiso de no irme con las cosas inacabadas”, contó hace poco Piqueras en Viajando con Chester.

Eso sí, el periodista reconoció a Risto Mejide que lamenta “no tener una edad más joven para seguir”. Y encima ahora, en plena renovación de los informativos de Mediaset: “Eso es lo que me da un poco más de rabia, irme en un momento en el que veo que Alessandro Salem está apostando fuertemente por los Informativos”. Aun así, Piqueras, de 68 años, se mantiene firme en su decisión. “Hay que saber irse en un momento en que puedes hacer otras cosas distintas. Cuando se trabaja tanto tiempo saliendo a las 22h olvídate de tomarte unas cañas o de ir al teatro”, comentó a Risto.