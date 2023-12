Piqueras avanza cómo será su despedida y desvela la reacción de Franganillo al llegar a Telecinco

Pedro Piqueras está a pocos días de jubilarse, apunto de cerrar su larga etapa como presentador de Informativos Telecinco. Le sustituirá en el cargo Carlos Franganillo, que deja el Telediario de TVE al haberse convertido en el último gran fichaje de Mediaset, tal y como avanzó verTele en exclusiva. Piqueras tuvo un papel activo en el trasvase del periodista, al que ya ha introducido en su nueva cadena.

Lo presentó en la redacción de Telecinco este mismo jueves. “Me he emocionado mucho porque creo que es un camino muy bien hecho por todos. Cuando ha entrado en un sitio insólito para él, ha dicho: '¡Qué grande es!'. Lo veía emocionado, nervioso quizá pero no mucho porque es un tipo valiente. He tenido cierta emoción al presentarlo porque siento que he cumplido con mis compañeros, que han aplaudido a rabiar”, ha relatado en una entrevista con la Cadena Ser.

“Hereda una redacción maravillosa con gente estupenda”, sostiene. “Se va a encontrar con pocos medios inicialmente, pero va a tener la suerte de que el nuevo consejero delegado, Alessandro Salem, quiere invertir y está invirtiendo ya en un nuevo decorado, en más medios y en contratar a gente. Eso que yo no he tenido”, continúa.

Después de 17 años con la misma imagen de fondo, la de la ciudad de Singapur, Informativos Telecinco cambiará de plató próximamente. Piqueras le ha cogido cariño y quiere conservar en su casa parte del escenario, aunque no siempre le hizo sentir cómodo.

“Para mí ha sido un poco suplicio porque teníamos que navegar con esa barca frente a los espacios virtuales de otras cadenas, pero al final te vas acostumbrado”. Además, recuerda el periodista albaceteño, con esas 'pintas' fueron líderes de audiencia durante 11 años en “la época de Pasapalabra”. Cuando el concurso de Roberto Leal pasó a emitirse en Antena 3, el informativo de Piqueras notó una fuga masiva de espectadores. De hecho, le da “rabia” marcharse ahora que el programa no funciona tan bien como antes.

Así será la despedida de Piqueras

El histórico presentador, de 68 años, fue quien promovió el fichaje de su sustituto. “Franganillo estaba ahí, es un tipo fantástico que me gustaba a mí y a otra mucha gente. Con él he conectado mucho porque nos hemos desplazado los dos al volcán de La Palma, hemos estado en la investidura haciendo programas fuera, con las elecciones, en Marruecos, y en algunas ocasiones le decía que estaba pensando irme y que me gustaría que fuera él mi sustituto”, recuerda.

“Él me decía que estaba muy bien en TVE porque lo trataban muy bien y, de hecho, era el epicentro del mundo informativo de TVE. Pero en Marruecos se lo dije explícitamente”. Fue así como empezaron las negociaciones entre Franganillo y Francisco Moreno, nuevo director de los Servicios Informativos de Telecinco, que nada más desembarcar en Mediaset puso el ojo en el periodista de la cadena pública. Piqueras ya había sentado las bases del fichaje: “Lo conoció y le encantó, como era normal. La empresa, Telecinco, Paco Moreno y yo hemos hecho las cosas correctamente, como se deben hacer. Ojalá y todas las transiciones fueran así”, reivindica.

Sobre su último informativo, el del jueves 21 de diciembre, hay algo que tiene claro: “Procuraré que mi despedida sea rapidita porque no quiero llenarme de lágrimas”. Además, asegura que ya sabe lo que le va a decir a los espectadores. “A lo mejor se me quiebra la voz, pero tengo pensado dar las gracias, sí. No sólo a los espectadores, también a la empresa, a mis compañeros e incluso a la gente que tanto me ha enseñado durante tanto tiempo. Todos somos producto de mucha gente. Me voy mucho mejor de lo que llegué”, afirma.