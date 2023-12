El adiós de Piqueras que no se vio: lágrimas en plató, pasillo en la redacción y el histórico regalo que se queda

“Les deseo tiempos de menor crispación, de más justicia y de más felicidad. Muy buenas noches y hasta siempre”. Estas fueron las palabras con las que Pedro Piqueras despidió su última noche al frente de Informativos Telecinco. Una despedida sencilla, elegante y discreta -acorde a la gran trayectoria profesional que ha tenido como periodista en televisión tras su paso por TVE, Antena 3 y Mediaset- que los espectadores siguieron con notable interés en el prime time de la cadena.

Sin embargo, lo que la audiencia no pudo ver fue todo lo que ocurrió una vez se apagó el piloto rojo de las cámaras del emblemático estudio de Fuencarral. Un post cargado de emoción que Telecinco ha desvelado a través de varios vídeos publicados en su página web oficial.

En ellos, se puede ver cómo Pedro Piqueras, que ha recibido el reconocimiento de políticos como Pedro Sánchez, Yolanda Díaz o Feijóo, fue homenajeado por toda su redacción, que decidió hacerle un pasillo desde su plató hasta el de Vamos a ver, donde acabó realizando un discurso en el que no pudo aguantar las lágrimas. Allí recibió un histórico regalo que él mismo había pedido.

El emotivo pasillo a Pedro Piqueras

Tras acabar la emisión de Informativos Telecinco, Pedro Piqueras fue sorprendido por todo el equipo de la redacción y otros muchos compañeros de Mediaset, que decidieron hacerle un pasillo para mostrarle su cariño y brindarle una sonora y larga ovación. El presentador se mostró abrumado, logrando a duras penas aguantar la emoción mientras agradecía el gesto a todos y cada uno de los allí presentes.

Después de casi diez minutos de recorrido, Piqueras llegó al plató del magacín matinal presentado por Joaquín Prat, donde disfrutaron de una pequeña fiesta en la que el periodista acabó dando un sentido discurso. En él, repasó con agradecimiento sus 18 años en Telecinco.

Pedro Piqueras recibe el cariño de todos sus compañeros a la salida de su último Informativo #GraciasPiqueras > https://t.co/MstnS0hs9g pic.twitter.com/qrHLYurizs — Informativos Telecinco (@informativost5) 21 de diciembre de 2023

Un discurso con lágrimas

Frente a todos sus compañeros, Piqueras tomó la palabra para despedirse: “Es difícil para mí ahora mismo decir algo coherente. Lo único que puedo decir es que es una pasada todo esto. Os lo agradezco infinitamente”, empezó diciendo, totalmente desbordado.

Acto seguido, recordó sus inicios en el canal: “Cuando llegué aquí no sabía lo que me iba a encontrar. Al principio no me conocíais y creo que hemos hecho un trabajo juntos de encontrarnos, de entendernos y de querernos mucho. Al cabo de estos 18 años habéis sido mi vida”, prosiguió, quebrándosele la voz mientras brotaban de su rostro algunas lágrimas.

“Ha sido una carrera de dientes de sierra. Al ser de dientes de sierra me ha hecho aprender. He cambiado tanto, he conocido tanta gente, y gente tan buena en todas partes, que me gustaría lanzar un homenaje, por vosotros los primeros que sois mi familia, pero también por todos los que me han enseñado en todas las cadenas. Muchas gracias y que sepáis que os llevo en el corazón”, concluyó emocionado.

El histórico regalo a Piqueras

Durante su discurso, Piqueras hizo alusión también al emblemático skyline que siempre le ha acompañado. “He conocido lo mejor, han sido tiempos muy duros también, todos lo sabemos. No ha sido fácil hacer información muchas veces, pero hemos tenido un espíritu increíble todos. Ha sido una maravilla ver que cada día éramos capaces de construir un informativo a la altura de los mejores, aunque tuviéramos Singapur detrás... Yo quiero un trozo de Singapur, me lo voy a llevar a casa. Creo que no podría vivir sin Singapur…”, bromeó.

Lo que no sabía Pedro Piqueras es que Mediaset le tenía preparada una sorpresa: una copia a tamaño real de aquella imagen que ha marcado tanto su trayectoria al frente de Informativos Telecinco.