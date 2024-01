Micro abierto de Chenoa tras la llamativa valoración de Buika en 'OT 2023': “Hasta luego, que ya la ha liado parda”

Concha Buika ha vuelto a erigirse en protagonista de OT 2023. Ya sea por sus opiniones sobre los aspirantes o por sus expresiones en sí misma, la laureada cantante acostumbra a dejar patidifusos a propios y extraños. Durante la gala 7 del talent show no hubo excepción, y un comentario de la jueza provocó hasta la reacción de Chenoa, con el micro abierto.

Era el momento de valorar el trabajo de Juanjo, a quien le tocó defender La nave del olvido de José José. Como favorito del público, era inmune a las nominaciones y había cruzado la pasarela. “Ay, Juanjo, cariño mío...”, comenzaba diciendo la artista. “Que te como todas tus cosas negras”. Las risas no tardaban en escucharse ante el arranque tan espontáneo, las primeras del concursante... Pero también las de la presentadora de OT.

“Oy, oy, oy... Hasta luego... Que ya la ha liado parda”, se escuchaba a la mallorquina de adopción, antes de que Concha prosiguiese con sus valoraciones, tanto o más sorprendentes. Justo después de deshacerse en alabanzas al favorito, era contundente en su crítica a la actuación.

“Qué bonito es hacerlo todo tan bien y tan bonito... Pero te tengo que ser sincera: vas tan sobrado que no has transmitido nada”. De las carcajadas se pasaba a la sorpresa y caras largas del público. “Es más, creo que estarás de acuerdo en que este tema te ha costado muchísimo, y lo he notado porque te costaba mucho transmitir. Parecías que no estabas conectado con la canción”.

“Acomodarse es peligroso”, enfatizó Buika, que con todo repitió el latiguillo de la noche: “Te como todas tus cosas negras porque no quiero que te acomodes. Si te acomodas se te duerme el tigre. Al tigre hay que tenerlo hambriento”.