Chanel volvió a TVE con mensaje sorpresa de Rigoberta Bandini y mención al conflicto por la coreografía de 'SloMo'

Carlos del Amor entrevistó este jueves a Chanel Terrero en La matemática del espejo. El programa de La 2 recibió a la representante de España en Eurovisión 2022, que recordó cómo fue su paso por el festival, que arranca en pocos días su 68ª edición en Malmö (Suecia) con Nebulossa y su tema Zorra como candidatos de nuestro país. La cantante recibió además una sorpresa por parte de Rigoberta Bandini, una de sus rivales en el Benidorm Fest 2022 y lanzó una reflexión sobre SloMo, la canción con la que consiguió una histórica tercera posición en el certamen.

Chanel contó, como ya había desvelado, detalles de aquella tarde de la final de Eurovisión en la que, pese al gran resultado final, la salud le jugó una mala pasada: “Ese día estaba enferma, ese día estaba muy mala, estaba enfermísima. Te voy a confesar algo: a mí me encanta robarme almohadas de los hoteles, me encanta. Ese día, me cogí la almohada del hotel porque íbamos a estar todo el día en el venue y yo quería descansar mi vocecita”, arrancó rememorando.

“Luego me fui al camerino, que tenía uno de estos guarripeich, me puse mis casquitos con música clásica, me cogí el cojín del hotel, llamé a mis dos o tres mejores amigos, porque una de ellas ya estaba allí. Los llamé y me puse a llorar como una niña. Me pegué una siesta de dos horas, dos horas durmiendo con música clásica”, prosiguió contándole al periodista de TVE.

Chanel recordó que, al despertar, se encontraba muy mal: “Tenía mocos, décimas de fiebre, me pesaban los ojos... Estaba mala, estaba enferma. No le dije a absolutamente nadie que estaba mala porque no quería hacer saltar las alarmas y que todo el mundo se hubiese preocupado. Fue como: 'Tranquilos, lo tengo todo bajo control'. Solamente se lo dije a una de mis bailarinas, a Raquel, que además es amiga de antes de todo esto. Ella me vio y me dijo: 'Vale, sé que estás bien y lo tienes controlado'. Pero sí, estaba enfermita”, relató.

El mensaje sorpresa de Rigoberta Bandini a Chanel

Durante la entrevista, Carlos del Amor sorprendió a Chanel con un mensaje en vídeo enviado por Rigoberta Bandini, una de sus rivales en aquel Benidorm Fest 2022 en el que el público estuvo muy dividido entre ambas artistas, provocándose una gran polémica tras el triunfo de la primera. “Chanel y yo estaremos siempre unidas porque vivimos algo muy fuerte, desde diferentes polos. Pero ese ruido marcó nuestras vidas para siempre. Yo creo que lo bonito es que nos tenemos mucho cariño”, empezó diciendo la cantante catalana.

“Yo la recuerdo con un amor especial. Ese momento después de la final en el que las dos charlamos, dijimos que teníamos que hacer una calçotada que aún no hemos hecho... Y de verdad, me alegro de todo lo bueno que le está pasando. Creo que es una persona supertrabajadora, una persona superhonesta, supermaja, y nada, le mando un beso muy grande”, concluyó la cantante.

Chanel recibió sus palabras con entusiasmo: “Me la como, me ha hecho mucha ilusión este mensaje, la verdad. Sobre todo porque, jolín, con esto me quedo, con las personas que hay detrás del artista. Esto me parece precioso y estoy de acuerdo con todo lo que dice, yo también le tengo un cariño muy especial”, respondió mientras Del Amor señalaba que en aquel momento “querían enfrentaros”. “Todo el rato”, confirmó la invitada.

La reflexión de Chanel sobre 'SloMo'

Al término de la charla, Carlos del Amor preguntó a Chanel si volveremos a verle haciendo SloMo tal y como lo hizo en Eurovisión, con la misma coreografía con la que impactó, primero en Benidorm y luego en Turín. De esta manera, el presentador abordaba los rumores sobre los derechos del baile y una posible enemistad con Kyle Hanagami, el coreógrafo de su actuación en el certamen. En los últimos años, Chanel no ha vuelto a repetir la emblemática coreografía, lo que ha levantado las sospechas de un posible conflicto profesional con él.

“SloMo es una canción que me trajo tantas cosas bellas y tanta gente linda... Es una canción que ya, más que mía, es de la gente. Cuántas versiones hay ya de SloMo, hay versión acústica, versión salda, hay millones de coreografías... Obviamente vais a ver esta canción que tanto me representa encima del escenario, con una Chanel 2024”, se limitó a decir la cantante. “Que se adapta a los tiempos que corren”, añadió el periodista. “Sí, a mí artista de hoy en día, si no imagínate...”, salió al paso la artista, sin aludir a los motivos por los que ha tenido que adaptar su show.