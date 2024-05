Telecinco ficha a Tamara Falcó para ser la nueva jueza de 'Got Talent' en lugar de Edurne

Edurne ya tiene sustituta en el equipo de Got Talent. El programa de Telecinco ficha a Tamara Falcó, actual colaboradora de El Hormiguero, que debutará como jueza de la próxima edición del programa de talentos junto a Risto Mejide, Florentino Fernández y Paula Echevarría.

La hija de Isabel Preysler, que acumula una extensa trayectoria televisiva en los últimos años y que ya ha ejercido como jurado en un formato de la competencia como es El Desafío, pasa a Mediaset para ocupar el hueco dejado por la cantante, que en su caso pone rumbo a Atresmedia para ser coach de La Voz Kids.

Con esta incorporación, el programa que presenta Santi Millán completa el grupo de jueces para la décima edición con un único cambio respecto a la novena: el de Falcó por Edurne. Actualmente, Fremantle se encuentra ultimando la producción de la fase de Audiciones y completando el proceso de casting.

El fichaje de Tamara Falcó por Got Talent no supone, sin embargo, su adiós a El Hormiguero. Fuentes de la productora 7 y Acción confirman a verTele que este nuevo proyecto en Telecinco no afecta a su participación actual en el prime time de Antena 3.

La trayectoria en TV de Tamara Falcó

Marquesa de Griñón, y celebrity desde muy temprana edad, Falcó dio el salto a la televisión en 2013 con el reality We Love Tamara de Cosmopolitan TV. No fue hasta años más tarde, en 2019, cuando su presencia en la pequeña pantalla se convirtió en habitual gracias a su fichaje y posterior victoria en MasterChef Celebrity de TVE.

Desde entonces, 'la marquesita' no ha dejado de participar en distintos programas: primero fue como presentadora de Cocina al punto con Peña y Tamara en La 1, y a continuación como colaboradora fija de El Hormiguero, donde ejerce de tertuliana desde 2020.

Tamara Falcó también ha sido jurado de El Desafío de Antena 3 y ha protagonizado su propio reality en Netflix llamado La marquesa y estrenado en 2022. Ahora abre un nuevo capítulo televisivo con su fichaje por Got Talent de Telecinco.