Tamara quita hierro a la “rivalidad” por el nombre con la actual Yurena, y descarta versionar 'No cambié'

Con el rodaje de la serie de Netflix sobre Yurena ya en marcha, Socialité aprovechó este domingo una entrevista a la cantante de boleros Tamara para desenterrar la polémica que enfrentó a ambas artistas a principios de los dosmil por compartir nombre en el despegue de sus respectivas carreras televisivas y musicales.

En una cita promocional emitida este fin de semana, el programa de Telecinco preguntó a la sevillana sobre cómo llevó en su momento la coletilla de “Tamara la buena”, en confrontación con “Tamara la mala”. “Eso pasó hace muchos años ya, ya menos. No hemos coincidido, pero si coincidiéramos no habría ningún problema”, comenzó diciendo la entrevistada, negando cualquier conflicto entre ellas.

“Ella no se llama Tamara. Es Yurena ahora, ¿no?”, reivindicó también la cantante de boleros, que cuestionada sobre si se lanzaría a versionar el No cambié que llevó a la fama a su “rival” musical, respondió: “No es un tema que me guste. Si estoy en canciones de Rocío Jurado y Manuel Alejandro, ¿cómo voy a cantar ese tema?”.

“Soy la reina del bolero, no voy a cantar canciones que no tienen sentido. Es como si me dices que cante una canción de Karol G. No es mi estilo”, zanjó Tamara en su entrevista para Socialité.