'Fiesta' recordó la polémica entre Tamara y Yurena con un fallo que se escuchó en plató

La cantante Tamara Macarena Valcárcel Serrano, conocida artísticamente como Tamara, actuó este sábado en el plató de Fiesta con su propia versión de Ese hombre, una de las canciones más conocidas de Rocío Jurado. Pero antes de ponerse al micrófono, los espectadores del magacín pudieron escuchar un tema que nada tiene que ver con ella.

Lo habitual en estos casos es que cuando la artista entra en el estudio y es entrevistado por el presentador suene alguna de sus canciones más populares. Para esta ocasión se podrían haber elegido, por ejemplo, Si nos dejan o No quiero nada sin ti. En cambio, empezó a sonar No cambié, el mayor éxito profesional de Yurena, quien durante un tiempo se hizo llamar Tamara.

No parece que la invitada de Telecinco se percatara de este error que no tendría mayor trascendencia si no fuera porque entre ambas artistas hubo un litigio por el uso de dicho nombre.

Tamara Macarena consiguió que la justicia le diera la razón, así que María del Mar Cuena Seisdedos tuvo que buscar un nuevo nombre. Fue así como pasó a llamarse Yurena. Años después, durante su participación en Ven a cenar conmigo (Cuatro), resumió lo ocurrido con una frase que dio pie a unos cuantos titulares de prensa: “La chica que canta boleros me demandó”.