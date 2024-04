'La Voz Kids' dejó “flipando” a Lola Índigo con una actuación histórica: “¿Esto ha pasado antes?”

El estreno de la novena edición de La Voz Kids estuvo marcado por dos importantes acontecimientos: por un lado, el programa tuvo sobre el escenario, por primera vez en su historia, a una banda de rock; por otra parte, Lola Índigo se estrenó como coach.

Aunque fue la primera expulsada de Operación Triunfo 2017, la cantante sigue cosechando éxitos profesionales. Además de ser una de las artistas pop más importantes del país, acaba de aterrizar en el exitoso talent show de Antena 3.

En realidad ya había pisado este plató (fue asesora de Luis Fonsi en La Voz 2022), pero ahora lo hace como coach, así que tendrá su propio equipo de concursantes y dispone de uno los famosos asientos rojos. Los tres restantes están ocupados por Melendi, Rosario Flores y David Bisbal, veteranos del formato.

“Yo veía La Voz Kids cuando era pequeña... y estar aquí ahora es emocionante. Cuando he visto la silla he flipado, todavía no me lo creo. No estoy nerviosa, estoy ansiosa y tengo ganas de conocer a los niños” declaró la madrileña antes de empezar la gala.

Los niños, mientras tanto, estaban listos para salir a actuar. Primero subieron al escenario unos chiquillos de Málaga, con edades comprendidas entre 8 y 13 años, que interpretaron una versión rokera de Feeling good.

A Lola Índigo le impresionó la actuación. “Estoy flipando, ¿esto ha pasado antes?”, preguntó la nueva coach de La Voz Kids. “No”, confirmó Bisbal. La artista de Corazones rotos lo vio claro desde el principio: “Yo creo que podríais ganar La Voz Kids. A nivel show sois increíbles, y darme la vuelta para veros es una de las cosas más bonitas que me ha pasado jamás”, les felicitó.

Los chavales hicieron pleno entre los coaches, así que parece bastante evidente que talento tienen. En adelante se irán puliendo como concursantes del equipo de David Bisbal.