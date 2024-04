Pipi Estrada acusa a Terelu Campos de “tráfico de influencias” en TVE, y ella le pide que se retracte en 'Fiesta'

El trabajo de Terelu Campos en Mañaneros (TVE) sigue dando que hablar en un programa de la competencia, en Fiesta (Telecinco), porque Pipi Estrada afirmó hace una semana que el magacín matinal de La 1 había “cesado” a su expareja.

Días después, Terelu reapareció en Mañaneros, así que el tertuliano tuvo que dar la cara este sábado a petición de sus compañeros de Fiesta, que le acusaron de haber incurrido en una falsedad y le sugirieron que debería disculparse.

“Efectivamente, yo dije aquí que Terelu había recibido una llamada y que, de momento, no contaban con ella. No dije que fuera despedida fulminantemente”, aclaró Pipi. Una semana antes había dicho exactamente lo siguiente: “Ha dejado de colaborar en el programa que colaboraba por las mañanas. La han cesado, le han dicho que no continuaba”.

Pero el colaborador de Telecinco tenía una explicación para este aparente bulo que él mismo había lanzado. Sugirió que Terelu había recurrido a sus “amigos” para solucionar un “problema” que tenía en TVE. La acusó, literalmente, de llevar a cabo “tráfico de influencias”. Ni citó a Mañaneros ni a la cadena pública, pero no cabe otra interpretación posible.

“Una empresa privada hace y deshace lo que quiere, pero con el dinero que pagamos todos, cuando hay un tráfico de influencias estamos hablando de algo feo”, señaló antes de que la presentadora del magacín, Emma García, le echara el alto: “Cuidadito, cuidadito. Te digo que estás en directo. Esto es lo que dice Pipi y yo no me hago responsable de los comentarios de mis colaboradores”.

Él siguió en su línea, pero rebajó el tono: “Lo que digo es que ha habido una ayuda. Yo no quiero que tengan problemas de trabajo, todos tenemos que vivir”. No dio más detalles al respecto, simplemente lanzó la acusación.

Terelu Campos, sobre Pipi Estrada: “Espero que se retracte”

Minutos después llegó la rectificación. Fiesta tuvo la oportunidad de hablar en directo con Terelu Campos y esta no tardó en pedir al colaborador que retirase lo dicho. “Espero que un compañero tuyo que está ahí se retracte porque me ha acusado de un delito”, comentó la aludida.

Consciente de que podría ser demandado por una expresión así, Pipi recogió el guante de inmediato: “Quizás me he excedido en el fragor de la batalla. He dicho que ha tenido un problema en el programa de la mañana y lo ha solucionado”, empezó diciendo, pero a partir de ahí insistió en la misma teoría que ya había soltado anteriormente: “Lo más bonito en la vida es tener amigos. Cuando tienes amigos se arreglan las cosas”.

Al escuchar que su compañero volvía a hablar de los supuestos “amigos” de Terelu, Emma García le pidió otra vez que midiera sus palabras: “Pipi, tienes la oportunidad, no seas cabezota ni orgulloso. No soy tu madre, soy una compañera que te dice que hagas las cosas bien”.

“Me he excedido y no quería decir eso exactamente”, recalcó el tertuliano de Fiesta para concluir esta rectificación en público: “Lo que quería decir es que había un problema y que ese problema se ha solucionado. Pido disculpas y pido perdón porque no era mi intención decir lo que he dicho”.