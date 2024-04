'Sálvame' se coló en 'De Viernes' pese a los intentos por ocultar el nombre del programa

Telecinco está haciendo piruetas para ocultar el legado de Sálvame, pero es prácticamente imposible renunciar a la inmensa herencia del programa de televisión que más contenidos generó durante 14 años. Y es aún más complicado cuando las dos grandes protagonistas de la crónica rosa en la actualidad, Terelu Campos y Carmen Borrego, fueron tertulianas del magacín que presentó Jorge Javier Vázquez hasta que hace un año fue suprimido de la parrilla.

Esta es la situación a la que se enfrentó anoche De Viernes, que tuvo en su plató a las hijas de María Teresa Campos, de moda otra vez porque el hijo de Borrego está protagonizando una mediática separación y, de paso, ha reavivado un fuerte conflicto familiar que hunde sus orígenes en el pasado.

Para contextualizar lo ocurrido, De Viernes tuvo que emitir unos cuantos vídeos de Sálvame porque, al fin y al cabo, este es el programa donde Las Campos hicieron más declaraciones al respecto, pero lo hizo sin mencionarlo. Sí citó a ¡Qué tiempo tan feliz!, TardeAR, Vamos a ver, Así es la vida y Fiesta, pero no a Sálvame. Esa es la costumbre, y algunos de los colaboradores del histórico magacín de La Fábrica de la Tele han criticado ya esta actitud de Telecinco. Sin embargo, el nombre de Sálvame salió a relucir. Parecía inevitable.

Ángela Portero pidió responsabilidades a Carmen Borrego por unos audios que publicó Sálvame en 2022, grabaciones en las que su nuera se mostraba crítica con el clan de Las Campos. Portero considera que la tertuliana podría haberse esforzado más para que este explosivo contenido no hubiera visto la luz.

“Yo he sufrido lo más grande en ese programa, he rogado que no se pusieran esos audios y he salido de ese programa llorando por lo que estaban haciendo”, exclamó la entrevistada. En ese momento, el presentador de De Viernes, Santi Acosta, creyó conveniente matizar –hasta en dos ocasiones– que Borrego estaba hablando de “Sálvame”.

“Yo no incito al programa para que ponga esos audios. Ruego encarecidamente que no se repitan y tiendo la mano cada tarde a mi hijo, pero yo no dirijo ese programa”, añadió la hermana de Terelu. “¿Crees que no hablé con la dirección del programa?”, le preguntó a Portero, visiblemente molesta, para cortar de raíz las acusaciones de la periodista.