Joaquín Prat recurre a una espectadora para sonrojar a sus tertulianos por el “guirigay” que montan en 'Vamos a ver'

Se ha convertido en una costumbre que Joaquín Prat aperciba a los componentes del club social de Vamos a ver por la frecuencia con que acaban interrumpiéndose al intervenir, haciendo difícil que el público pueda seguir el hilo de los comentarios. El presentador ha llegado a mostrarse muy enfadado ante la actitud de sus compañeros, precisamente por lo recurrente de la situación.

Este viernes, con motivo de Supervivientes, los colaboradores estaban reincidiendo en estos comportamientos y el madrileño ha acabado por llamarles la atención, pero lo ha hecho de otra manera diferente a la habitual: leyendo el comentario crítico de una fiel espectadora.

El momento ha tenido lugar durante el amplio espacio dedicado a comentar la gala de Supervivientes 2024 de este pasado jueves. Pepe del Real, Antonio Rossi, Isabel Rábago, Alexia Rivas e Isa Pantoja eran los integrantes del corrillo, centrado en buena medida en Ángel Cristo y su papel en esta edición. La vehemencia de unos y otros ha motivado que levantaran la voz y hablaran a la vez en más de una ocasión, hasta el punto de interrumpir a la copresentadora, Adriana Dorronsoro, que ya había tenido que llamarles al orden durante este bloque.

Cuando las polémicas de Cristo quedaron a un lado, y el magacín pasó a comentar la relación que están entablando en la isla Kiko Jiménez y Laura Matamoros, se repitió la dinámica de interrupciones, y Prat optó por tomar una medida drástica. El periodista sacó su móvil para leer un mensaje que había recibido referido al programa.

“Pilar me escribe ayer: quería decirte que el programa no hay quien lo vea. Se produce un griterío imposible de escuchar. Todos hablan a la vez y el guirigay hace imposible la escucha. Me encanta lo que hacéis, pero si seguís sin ponerle remedio -me dice a mí que ponga remedio- creo que ya no podré seguir escuchándoos”, leyó. “¡Por favor! No habléis todos a la vez”.

“Le pedimos disculpas a Pilar y al resto de espectadores”, añadió Dorronsoro, aunque, al notar las risas de los tertulianos, como no terminándose de tomar en serio el mensaje, Prat insistió: “Es que es verdad. ¡No habléis todos a la vez!”.

“Es verdad, nos pasa mucho. Relax... Que además se nos entiende mejor”, apostilló su compañera, tratando de solventar este lance. “Por favor”, reiteró el rostro de las mañanas de Telecinco, visiblemente exasperado.