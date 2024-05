El reproche de Laura Madrueño a Ángel Cristo por sus quejas en 'Supervivientes': “Nos cuestionas constantemente”

Ángel Cristo se enfadó este domingo con la organización de Supervivientes: Conexión Honduras. Según él, porque el programa actuó en su contra durante la celebración de unas de las pruebas de la noche. En ella, Blanca Manchón, Aurah Ruiz y el hijo de Bárbara Rey tenían que desenterrar una caja de la arena, sacar de su interior unos bloques de letras, superar un par de obstáculos y llegar hasta una mesa en la que tenían que formar, con los bloques de letras que habían transportado, la palabra 'Poseidón'.

Cuando Laura Madrueño anunció el inicio de la prueba, Blanca y Aurah se tiraron rápidamente a la arena y empezaron a excavar para encontrar la caja, que estaba enterrada a su derecha bajo una marca con el logotipo de Supervivientes. Sin embargo, Ángel se fue andando hacia la izquierda, donde había otra marca, aunque más alejada que la que tenía a su derecha. Rápidamente, tanto Madrueño como Arkano avisaron al concursante que esa no era la marca, sino la de la izquierda, lo que obligó a Ángel a dar marcha atrás. El concurso lo hizo, pero con parsimonia y cabreado.

El concursante aún tenía tiempo de sobra para ganar la prueba, pero decidió tirar la toalla y tomársela “con una calma tremenda”, como tuvo a bien decir Sandra Barneda. “O se hace bien o no se hace bien”, dijo el concursante, que una vez vio cómo Aurah Ruiz se había llevado la victoria y, con ella, la posibilidad de comerse unos perritos calientes, empezó a encadenar una queja tras otra.

“Nos cuestionas constantemente”

“Lo que no pueden hacer son cuatro marcas, que yo empiece a desenterrar y que me digan luego que lo desentierre en el otro lado. Yo podría haber ganado, pero prefiero que Aurah gane y que coma”, aseguró Cristo. “Pero una cosa es que dejes ganar a Aurah y otra es que no hayas comprendido el juego”, le respondió Laura Madrueño. “No es culpa mía. Además, que a mí la comida ni me va ni me viene”, contestó el hijo de Ángel Cristo. “Pues ese creo que es el principal motivo, que a ti la comida ni te va ni te viene. Has empezado a jugar y te daba igual”, sentenció Madrueño.

“Me parece que nos estás cuestionando constantemente”, añadió la presentadora ante un Ángel que siguió en sus trece, diciendo que él tenía la primera caja “prácticamente desenterrada” y que se había ido a la izquierda, y no a la derecha, “porque nadie me lo ha indicado”.

“Si la misma palabra está en las dos cajas, no tengo por qué cambiar de caja si ya había desenterrado una”, comentó poco después. “Si no había ninguna caja en el otro lado”, le aclaró Madrueño, que al igual que Barneda, dio la cara por la organización del programa, lo cual propició que Ángel se quejara de nuevo: “Hombre, cómo vais a poneros de mi lado, por supuesto que no”. Aurah Ruiz, por su parte, se quejó de que “para una prueba que gana”, la misma se viera empañada por las quejas de Ángel Cristo.

Este último, sin embargo, dijo que él no suele quejarse, lo que llevó Madrueño a negar irónicamente con la cabeza y cerrar el asunto con un “muy bien, pues nada”. En cualquier caso, las imágenes ofrecen pocas dudas. Efectivamente, Ángel tenía una marca a su derecha y otra a su izquierda, pero la de la izquierda estaba más lejos que la de la derecha y, además, como le dijo Laura Madrueño, la marca de la izquierda era de un juego anterior.

Aun así, lo que más delata al concursante es que él, a diferencia de Blanca y Aurah, no se lanzó enseguida a la arena para desenterrar la caja lo más rápido posible, sino que se fue tranquilamente andando hacia la marca de la izquierda, dejando claro desde el principio que ganar la prueba era lo de menos que para él. De hecho, no tenía la caja de la izquierda “prácticamente desenterrada”, como expuso unos instantes más tarde, pues simplemente había quitado un poco de la arena que había bajo el logo de Supervivientes cuando le dijeron que tenía que irse a la derecha.