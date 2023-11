Ana Rosa no habló del nuevo Gobierno ni de política este lunes, y la audiencia de 'TardeAR' mejoró

Este mismo fin de semana analizábamos cómo “La Ana Rosa más política es la que menos audiencia da a TardeAR”, en base a los datos que tuvo la semana anterior, marcada por la investidura de Pedro Sánchez y en la que el programa de Telecinco entró de lleno en la política, pese a que en un inicio la cadena aseguró que su nuevo magacín de tardes no iba a tener política.

Los resultados no acompañaron, con mínimo histórico el miércoles del debate (7.1% y 635.000), y también el peor lunes de su trayectoria (9.4% y 797.000). La cadena pareció tomar nota, y ya el jueves cambió de idea in extremis para cancelar la emisión ampliada de TardeAR. Y en esta nueva semana, parece que también el programa prefiere no hablar de política.

Este lunes 20 de noviembre fue un día clave política y mediáticamente porque se desveló el nuevo Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, con los anuncios de todos los ministros y sus carteras. Sin embargo, TardeAR ni tan siquiera hizo mención a ello. El programa prefirió no hablar de política, sin referirse a la formación del nuevo Gobierno.

Ni una referencia al nuevo Gobierno

En su lugar, se centró en otros asuntos de actualidad, situando como temas principales su exclusiva con imágenes de Federico de Dinamarca saliendo por la mañana de la casa de Genoveva Casanova y la condena a Shakira por defraudar a Hacienda, que trató tanto al principio como al final del programa de forma extensa.

En su desarrollo, sí trató un tema en el que incluyeron cierto análisis político como es el “adiós a la clase media”, para lo que entrevistaron al economista Daniel Lacalle, excandidato en las listas del PP en las elecciones generales de abril de 2019. Pero su escaleta se rellenó con otros como la caída del sistema RedSys o que “peligre consumir al aire libre en Sevilla”. Con Manuel Marlasca, el programa recogió y explicó el vídeo viral de un hombre desnudo perseguido por otro con un cuchillo, informó sobre Noelia de Mingo, el caso de un violador que se ha puesto en contacto con su madre años después, habló con una mujer que se ve obligada a pagar 480 euros de taxi al mes para garantizar ir al instituto, y denunciaron la “estafa del sí” por teléfono.

En su último tramo, TardeAR hizo un hueco para vídeos curiosos e impactantes en las redes sociales, entrevistó a Alba Silva -novia del futbolista Sergio Rico y una de las protagonistas de la nueva docuserie de Mitele Plus que iba a ser para Cuatro-, y cerró con la sección Fila Zero con Ana Rosa Quintana junto a su sobrino Kike. Es decir, en ningún momento se habló de política, ni del nuevo Gobierno.

Mejor audiencia que toda la semana pasada con la investidura

La determinación del programa de no hablar de política este lunes, pese a haber actualidad importante para ello, fue un acierto y mejoró sus resultados de audiencia. TardeAR reunió un 10.4% de cuota y a 903.000 espectadores. Unas cifras que suponen el mejor dato de cuota y también el mejor dato de espectadores si lo comparamos con toda la semana pasada, cuando el programa se volcó en la política por la investidura de Pedro Sánchez.

Lunes 13: 9.4% y 797.000 (mínimo histórico en lunes)

Martes 14: 10.2% y 869.000

Miércoles 15: 7.1% y 635.000 (mínimo histórico)

Jueves 16: 9.4% y 841.000

Viernes 17: 9.4% y 808.000

Lunes 20 (sin política): 10.4% y 903.000

Por lo tanto, TardeAR acertó al separarse de la política y centrar sus contenidos en la actualidad, los sucesos y el corazón. Y los datos demuestran que el público de la tarde es distinto al de la mañana y no acepta del mismo grado la politización. Habrá que comprobar si el programa mantiene esa apuesta, o vuelve a abrazar la política como uno de sus grandes temas.