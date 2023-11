Mediaset cambia de plan con 'WAGS. Ellas también juegan', que se estrena en Mitele Plus tras anunciarse para Cuatro

Mediaset había incluido el docurreality WAGS. Ellas también juegan entre sus principales apuestas para Cuatro en el nuevo curso. No obstante, hay un cambio en esa estrategia por parte del grupo, que ahora destinará este formato a su servicio de streaming de pago, Mitele Plus.

En efecto, la plataforma bajo demanda de la compañía estrenará el programa, en exclusiva, este mismo miércoles 15 de noviembre, tal y como ya anunciado en una nota de prensa.

Preguntados por verTele sobre si el programa acabará viéndose en abierto, tal y como se planteaba, el grupo audiovisual detalla que no hay en estos momentos planes más allá de su emisión en Mitele Plus.

El accidente de Sergio Rico se produjo recién iniciada la producción

El origen del proyecto se remonta a la primavera, cuando trascendió que sus grabaciones se habían puesto en marcha. Producido por Beta Entertainment Spain (Los Gipsy Kings) para Mediaset, el objetivo de WAGS. Ellas también juegan era mostrar el día a día de cuatro mujeres de éxito en distintos ámbitos, como la moda, los negocios y las redes sociales, que comparten en común ser parejas de cuatro estrellas del futbol.

Ellas son la influencer y empresaria Paddy Noarbe, pareja de Marcos Llorente, del Atlético de Madrid; la modelo, DJ, tatuadora y empresaria Zoe Cristófoli, pareja de Theo Hernández, del AC Milan; la periodista deportiva Mina Bonino, pareja de Fede Valderde, del Real Madrid, que además de periodista deportiva, es empresaria; y por último Alba Silva, casada con Sergio Rico, portero del Paris Saint Germain.

Eso sí, el caso de esta última despertaba gran interés, puesto que la producción estaba en marcha cuando su marido sufrió un grave accidente a caballo en El Rocío. El guardameta permaneció cerca de tres meses ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. “Tras su recuperación, Alba retomó su participación en el programa, en el que comparte cómo vivió esta dura experiencia”, precisa Mediaset, que avanza que el programa recogerá “la historia de superación” de la empresaria.

El docurreality también recogerá otros momentos relevantes del resto de participantes: acompaña a Mina Bonino en el tramo final de su embarazo y el nacimiento de su segundo hijo; asiste a los preparativos y a la celebración de la boda de Paddy Noarbe con Marcos Llorente; es testigo de la vuelta a la vida laboral de Zoe Cristofoli después de su maternidad.

Las protagonistas de 'WAGS. Ellas también juegan'

Mina Bonino

Periodista deportiva. A sus 30 años, Bonino (@minabonino, 926.000 seguidores en Instagram) ha desarrollado su carrera como periodista especializada en deportes en su país, Argentina, donde ha trabajado en importantes canales y programas de televisión. Fanática del fútbol y especialmente de River Plate, Mina conoció a Fede Valverde, jugador uruguayo del Real Madrid, a través de las redes sociales. Ambos se enamoraron y decidieron comenzar una vida en común en la capital de España.

Paddy Noarbe

Creadora de dos empresas especializadas en healthy lifestyle e influencer. Con 27 años, Noarbe (@paddy.8, 289.000 seguidores en Instagram) es la creadora de la plataforma de entrenamiento y alimentación saludable Paddyness y de @boddy Attractive Wear, una marca de ropa deportiva Made in Spain para mujeres, proyectos con los que promueve con sus seguidores un estilo de vida saludable que también forma parte de su libro ‘Aún no sabes lo que vales’. Además, es propietaria del restaurante Naked and Seated junto a su marido, Marcos Llorente, centrocampista el Atlético de Madrid.

Alba Silva

Empresaria y creadora de contenido digital, tiene 30 años (@albasilvat, 222.000 seguidores en Instagram). Alba vive desde hace cuatro años en París y está al frente junto a su marido, el portero del PSG Sergio Rico, de una empresa de promoción inmobiliaria. También es propietaria de un negocio de restauración junto a una de sus mejores amigas, Marta Marchena, pareja del jugador del PSG Carlos Soler.

Zoe Cristofoli

Modelo, influencer, DJ, tatuadora y empresaria con 27 años de edad, Zoe (@zoe_cristofoli, 1,2 millones de seguidores en Instagram) es pareja del lateral izquierdo internacional del AC Milan Theo Hernández. Apasionada del mundo de la moda -cuenta con su propia marca de street style-, es también amante de la música, faceta que desarrolla siempre que puede como DJ en Ibiza y es propietaria en Turín de un negocio de tatuajes.