'Factor X' vivió su “actuación con más presencia” con una drag y lamentó el bullying que sufrió Abraham Mateo

El tercer día de audiciones de Factor X en Telecinco volvió a sentar en la mesa de jurado a Vanesa Martín, Willy Bárcenas, Lali Espósito y Abraham Mateo para dar los tres (y hasta cuatro) síes a artistas que intentarían formar parte de sus equipos.

La pasada semana, cada uno de ellos sumó un segundo artista a su equipo y este martes añadieron a otro. Por lo que hasta el momento los equipos cuentan con los siguientes integrantes:

El de Vanesa está formado por Teete, Divine y Evvie; el de Lali cuenta con el grupo Soul, Jurgen y Adriel; el de Willy tiene a Zoe, Awy y ahora a Emmie Reek; Y el de Abraham apuesta por Jaqui Lin, Coral y Ryan Chapman.

“La actuación más especial”

Emmie Reek se subió al escenario del programa acaparando todas las miradas y convenciendo con su estilo a los cuatro jueces desde el principio.

Tras su versión, Willy sentenció: “Es la actuación con más presencia que hemos visito, ha sido algo espectacular”, mientras Abraham añadía que es “una auténtica diva, superestrella”

Vanesa aseguró que la “X” del programa era para ella y Lali valoró que había cantado “clavado, de lo mejor que hemos visto, nos has regalado un momento único”. Además de pedir al público que aplaudiera “a todos los drags del mundo”. Finalmente, la artista se quedó con Bárcenas.

La conexión entre Ryan Chapman y Abraham Mateo

Ryan Chapman se emocionó al llegar al programa y emocionó a todos los presentes al contar que sus padres son ingleses, que él nació en Cartagena, pero que allí vivió una infancia dura: “Con 14 años me decían maricón de mierda o que tenía mucha pluma y me crearon muchas inseguridades. Era muy inseguro y yo no era mi versión, quiero demostrar que ya estoy más seguro de mí mismo”.

El artista se versionó la mítica canción 'Dancing queen', creando una atmósfera de lo más especial en el plató que acabó con la confesión de Abraham de la experiencia que sufrió también: “Cuando tenía 14 años viví momentos muy complicados, en mi caso fue ciberbullying que me cayó muy fuerte cuando empecé a subir vídeos y no hacía daño a nadie. Hay gente que todavía tiene la mentalidad muy cerrada. Tienes una sensibilidad tremenda, eres un ejemplo a seguir, que estés aquí dice mucho de tu valentía”.

Con todas esas experiencias compartidas, el cantante le escogió para ser miembro de su equipo.