Inés Hernand aclaró ante María León su “confusión” en la alfombra roja de los Goya para RTVE Play: “Parecía, pero no”

Martínez y Hermanos propició este lunes 29 de abril el reencuentro entre Inés Hernand y María León tras su anécdota en la alfombra roja de los Premios Goya 2024. Y es que más allá de la polémica que salpicó a la presentadora de RTVE por sus palabras hacia Pedro Sánchez, su retransmisión también estuvo marcada por otros momentos distendidos y virales como su confusión con la actriz.

En el evento del cine español, y tras una conexión de varias horas en el photocall, Hernand se dispuso a hablar con la representante de León dirigiéndose a ella como “María”. Un momento puntual de desconcierto sobre el que Dani Martínez cuestionó a sus entrevistadas aprovechando la visita de ambas a Cuatro.

“Te estuve viendo en directo y otra de las cosas que me llamó la atención fue que parecía que te confundías y no sabías quién era María”, planteó el presentador de Mediaset a Inés Hernand, que comenzó aclarando: “Efectivamente, parecía pero no”. “Yo sabía que no”, dijo a su lado la actriz.

La presentadora de RTVE explicó que lo que realmente ocurrió fue que le avisaron de que llegaba “María” (sin apellido) y la que apareció fue su agente, así que procedió a hablar con ella: “Son seis horas de trasiego de actores y actrices. Y entre María y yo se interpuso su representante. A mí me iban avisando por un iPod y una llamada telefónica, me dijeron 'viene María' y ahí estaba su representante. Obviamente sé quién es María León”, contó.

“No es por justificarte, pero es verdad que cuando se está ahí, somos tantos los que vamos pasando... Yo fui una de las últimas y sentí, cuando lo hiciste, de alguna manera estabas intentando empatizar conmigo de estar 'hasta la piedra'”, dijo por su parte María León, que aclaró no sentirse ofendida por la confusión.

“Entendí que se permitió la broma conmigo. Muchas veces ese tipo de premios parece un concurso de belleza de perros. Van todos con la coletita a ver cómo la lleva peinada, cómo lleva las uñas... hay mucho envoltorio en todo y cuando estás ahí intentando estar, ser amable... después de unas cuantas horas uno tiene derecho a confundirse”, añadió la actriz.

Cabe recordar que las dos serán compañeras en la próxima edición de MasterChef Celebrity, que ya ha revelado su casting completo de famosos en TVE.

El prematuro debut de Inés Hernand

Más allá de esta anécdota, las invitadas de Martínez y Hermanos, entre las que también estaba Vanesa Martín, contaron al presentador cómo fueron sus primeras apariciones públicas en los medios. Y en el caso de Hernand, fue en la radio y de lo más prematura.

“Fue con cuatro años. Iba cantando el himno del Atlético de Madrid por la calle, me escuchó un periodista de Radio Marca y pidió permiso a mis padres para llamarnos el día del derbi Madrid-Atleti. Me llamaron por teléfono el domingo del partido, y dije ”¡Y viva Kiko!“. Tenía 4 o 5 años”, relató la comunicadora.