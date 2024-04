'El Intermedio' recrea el momento en que Pedro Sánchez decidió seguir, con “ayuda” de Begoña Gómez

Un día después de la comparecencia de Pedro Sánchez, en la que transmitió su deseo de continuar con la presidencia, su decisión sigue siendo uno de los grandes temas en los medios.

Si ayer, El Gran Wyoming opinaba que “esperaba más del presidente, que seguir como si no hubiera pasado nada”, este martes El Intermedio recreaba el momento en el que tomó la decisión.

Para ello, Raúl Pérez regresó al programa imitando a Sánchez en pijama y dentro de una cama junto a Begoña Gómez: “Ser o no ser presidente, esa es la cuestión. Si es más noble para el alma soportar las flechas y pedradas de la ultraderecha o armarse contra un mar de adversidades y decir al final que todo era bromi”, se planteaba mirando a la calavera de Ábalos.

“¿Qué hago Begoña?”, preguntaba a su mujer a la que se le oía roncar. “Tienes razón, lo echaré a suertes como cuando elijo qué ministerio va a haber en cada legislatura. Cara, obviamente me quedo. Cruz, la cruz que tendrá que soportar España si me marcho” y lanzó una moneda en la que salió cruz. “Era a la mejor de tres”, bromeó.

Al escuchar un nuevo ronquido, Sánchez se dirige a Begoña: “No me ruboriza decir que estoy profundamente enamorado de ti, si tú me dices ven lo dejo todo. ¿Crees que es mejor que me quede?, ¿dices que soy el mejor presidente que ha tenido nunca una democracia? Tienes razón Begoña, me quedo. Voy a contárselo al Rey”.