'Cifras y letras' corona a Miguel como primer ganador del bote de su nueva era en La 2, con 111.000 euros

Cifras y letras ha conocido este martes 21 al primer ganador de su nueva era en La 2. El sevillano Miguel Borrego, de 23 años, se ha alzado con el premio del programa presentado por Aitor Albizua.

Tan solo un día después de que El cazador entregase su premio más alto hasta la fecha en la tarde de La 1, la segunda cadena pública celebraba esta apertura del palmarés con este apasionado de los concursos, que acumulaba cinco entregas de imbatibilidad. Se llevaba una cantidad nada desdeñable, 111.000 euros, tras completar en su integridad la final del formato producido por Atomis Media - Prime Time Media AIE para RTVE.

En la entrega de este martes, protagonizó un emocionante duelo contra el periodista tarraconense Carles Ferrando. Una vez superó al contrincante, el joven biólogo sevillano llegó a la ronda final. Fueron tres minutos de infarto que terminaron cuando Miguel pronunció la palabra “Calambur”, combinando ocho letras en total. Así se convertía en el primer ganador de esta nueva etapa.

Miguel cumple su sueño de niño de ganar 'Cifras y letras'

Grado en Biomedicina Básica y Experimental, Máster en Formación del Profesorado de ESO y Bachillerato y Máster en Ciencias Biológicas, Miguel se declara un apasionado de los concursos, y desde pequeño soñaba con poder participar en Cifras y Letras. Aficionado a Eurovisión y apasionado del cine, tiene el sueño de ser guionista y director. Ha llegado al éxito en el programa enarbolando el lema “Always positive”, como reza la pulsera de la asociación contra el cáncer infantil que lleva en su muñeca.

“Es para mi una ilusión enorme haber sido el primer concursante de Cifras y Letra en llevarme el bote”, asegura el concursante, que desgrana los motivos: “El primero, porque soy fan de Cifras y Letras desde que era pequeño. Lo veía en Canal Sur, pero en aquel momento no existía el bote como tal. Y el segundo, porque soy un apasionado de los concursos. Toda mi vida me he alegrado de las victorias de otros participantes en formatos culturales de todo tipo, pero jamás imaginé que yo pudiera ser uno de ellos”.

Precisamente se apuntó al concurso a raíz de seguir en redes a Elena Herráiz, la experta en letras del programa. “En general me siento más cómodo con las pruebas de letras, aunque analizando mi trayectoria en el programa, creo que en el concurso se me han dado mejor las cifras”, reconoce el joven, que destaca a su rival, Carles como “tan extraordinario como duro de batir”.

“Su nivel y su destreza son impresionantes y, de hecho, hemos llegado a la fase de duelos bastante igualados. Ha sido un verdadero placer conocerle y todo un privilegio medirme con su aplomo y sus conocimientos. No sólo es admirable como compañero, sino como persona”, ha añadido.

Califica la experiencia como “increíble” y asegura haberse sentido “como en casa”: “Son un equipo extraordinario, desde Aitor y los colaboradores Elena y David, hasta los equipos de Producción y Dirección. Hacen magia en cada edición con este formato que forma parte del recuerdo y la historia de la televisión en España y que este año han logrado posicionar de nuevo en lo más alto”.

Por delante, ahora, tiene la oposición al BIR (Biólogo Interno Residente) para conseguir plaza y trabajar como biomédico en la especialidad de Inmunología dentro de la red de hospitales. “Es bastante probable que a futuro tenga que cambiar de residencia, por lo que destinaré buena parte del premio a comprarme una casa”.

Un concurso que marcha con buena letra

Con este hito, Cifras y letras crece en su andadura por TVE, adonde regresó remozado a mediados de enero. Pese a estar ubicado en la competida franja del access prime time de La 2, ha demostrado una progresión más que notable dentro de sus parámetros, con su récord de cuota de pantalla obtenido el 18 de abril, con un 4.1%.

Hasta la fecha promedia un 3.3% de share y 434.000 espectadores, colocándose varias décimas por encima de la media de la cadena (este mes de mayo se sitúa en el 2.7%). A ello hay que añadir el tirón a través de redes sociales y su buen rendimiento en RTVE Play.