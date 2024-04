Mario Picazo vuelve a Mediaset tras 11 años de su polémica salida: “Hay cosas que duelen, pero las tienes que asumir”

Mario Picazo vuelve a la televisión como presentador de Tiempo al tiempo, nuevo programa que coge desde este lunes el testigo de Cuatro al día en las tardes del canal. Aunque realmente nunca se ha ido del todo, porque tras su salida de Mediaset y su marcha a vivir a California, donde se ha establecido durante la última década, el meteorólogo ha seguido colaborando y participando puntualmente desde allí en diferentes proyectos de la pequeña pantalla.

Aquella desvinculación del grupo de Fuencarral estuvo envuelta en polémica, pues se produjo después de que el meteorólogo acusara a la compañía de plagiar con ¿Qué hago yo aquí? -que emitió Cuatro en 2013- el formato Climas Extremos que él mismo había presentado y producido previamente para TVE. Un conflicto que Mario Picazo ahora relativiza y del que habla con naturalidad, reconociendo eso sí el “dolor” que le causaron algunas de las situaciones que se produjeron.

“La casa decidió hacer un programa que era similar al que había hecho yo en la española. No hay nada escrito. ¿Cuántas veces hemos visto cosas plagiadas o similares? Y más en casas en las que dicen: 'Si uno hace esto, vamos a competir con un formato similar'. Pero quizá me dolió el hecho de que no pudiera haberlo hecho en mi casa y que lo hiciera fuera”, declara a verTele, añadiendo que “a veces hay cosas que te duelen, pero las tienes que asumir”.

“Nunca estás de acuerdo con todo lo que se hace en una casa, puede haber desacuerdos y no pasa nada. Y en ese momento, pues eso generó que esa decisión se acelerara y viera que era el momento de hacer algo distinto y cambiar”, añade, recordando que sus circunstancias personales lo llevaron a animarse a cruzar el charco para instalarse en Los Ángeles, donde ha estado trabajando dando conferencias y siendo profesor de la Universidad de California.

Ahora, esas mismas circunstancias personales han permitido a Mario Picazo regresar a España y a la que sigue considerando su “casa”: Mediaset. En ella conducirá un espacio sobre naturaleza, clima y medioambiente que pretende distanciarse antes de su estreno de Aquí la tierra, programa de contenido similar en TVE conducido por Jacob Petrus en el que él además ha colaborado. “No somos Aquí la tierra; nos diferencia el hecho de que tenemos mucha calle, mucho directo”, asegura el presentador, esperando ser un “contagiador” desde Cuatro para que surjan más formatos de la misma temática.

¿Cómo te has encontrado la casa de cambiada, no ya desde que te fuiste, sino desde que llegaste hace 30 años? Casi que pusiste el primer ladrillo...

Entré en el 95 y recuerdo que aparcaba en una calle al lado de Mediaset que era de tierra, así que imagínate. No había nada al lado, entrabas por otro lado, había menos edificios... Todo ha evolucionado desde el año 95, ha pasado bastante. Y todo a mejor, hasta tecnológicamente, que eso no se ve necesariamente tanto por los pasillos, pero se ve en la emisión.

¿Y cómo ha evolucionado Mario Picazo?

Yo entré a Telecinco como meteorólogo puro y duro, solamente haciendo El Tiempo en los informativos. Lógicamente mi perfil quizá no encajaba tanto, era Telecinco y la programación era de un tipo, pero tuve mi cancha en Ana Rosa, donde hice una sección del tiempo, hicimos un magacín Emma García y yo que duró un tiempo, Clever, que era largo y con mucho ensayo, y más tarde me dieron la oportunidad de estar en Supervivientes, que estuve tres años. Para mí es el formato más distinto de los que he hecho en la casa, pero era un formato muy neutro, en el sentido de que mi papel allí era muy de hombre de naturaleza y de juegos. Por eso podía estar allí haciendo eso y volver después a Informativos Telecinco y dar El Tiempo. Y luego me han dado la posibilidad de colaborar en programas distintos. Esa ha sido la evolución. Ha habido una especie de parón, que no quiere decir que no haya estado en medios, y ahora vuelvo porque me han dado un formato que está hecho casi casi a medida. Es quizá la culminación en la casa.

¿Aceptaste a la primera según te llamaron?

Mi problema principal es que vivo en Los Ángeles, bueno, vivía. Tengo dos hijos, uno de ellos ya está en la universidad pero el otro está acabando el high school. Inicialmente, esto [Tiempo al tiempo] se planteó para hacerlo en enero, pero para mí, por mi vida personal, era complicado. Aunque mi hijo tiene 17 años y afortunadamente es muy maduro y muy sensato, y se ha quedado solo muchas veces. De hecho, el año pasado vine mucho a España, me hice 10 vuelos Los Ángeles-Madrid porque siempre estoy viniendo por distintas cosas. Entonces, me llamaron, lo valoré y le dije a Jaime [Guerra]: 'Yo en enero no puedo, pero si podemos esperar a después de Semana Santa sí'. Y me dijo: 'El 1 de abril aquí'. Pusimos esa fecha porque tampoco se podía dilatar mucho más en el tiempo. Queríamos hacer un formato que tuviera un recorrido y que se probara y encajara en un momento que fuera oportuno. Porque lo ideal para mí hubiese sido en verano, pero eso ya era otra cosa. Nos pusimos de acuerdo, dejé a mi hijo abandonado... [Risas]. No, ni mucho menos, pero me he organizado personalmente para poder estar aquí, porque esta era una oportunidad única.

¿Has echado mucho de menos la televisión durante estos años?

Bueno, en la distancia he trabajado mucho online, he colaborado con teles, he colaborado con mi iPhone y pinganillo desde la playa de Santa Mónica, haciendo directos en distintas cadenas. Por lo tanto, no me he desvinculado del todo. También he vuelto mucho más al tema de conferencias, he seguido haciendo cosas de publicidad también, o sea que ha sido un poco más freelanceo. He vuelto a la docencia y he estado dando clase en la Universidad de California, una clase sobre cambio climático, en la facultad en la que hice el doctorado. Me he integrado un poco con eso y he hecho un poco de todo. No ha habido un desvinculamiento total de la tele pura y dura, pero sí ha sido en exterior.

¿Y te ha llegado en estos años alguna oferta similar a esta para volver?

Sí que ha habido cosas, pero más complicadas todavía porque yo estaba en una etapa en la que mis hijos eran más pequeños aún, entonces las decisiones eran personales. Yo quería volverme antes, pero llegó el Covid y a muchos nos cambió los planes. Lo que iba a ser una vuelta en 2020 se truncó y se alargó hasta 2024. Con un hijo a punto de acabar el cole apuestas por quedarte allí. Sí que ha habido alguna cosilla por el camino pero no era el momento, simplemente. Y tampoco era esto, esto es un producto a medida y un proyecto que es sobre todo volver a mi casa, que eso atrae más todavía, porque tu casa es tu casa. A esto lo considero mi casa porque he estado muchos años. Yo nunca he estado en una tele de continuo como he estado aquí.

¿Has podido ver a Laura Madrueño en Supervivientes? Ha hecho un camino similar al tuyo...

Sí, la he visto. Fíjate que a Laura no la conozco personalmente porque no coincidimos en la casa. Pero la he visto y creo que hace un papel genial, igual que Lara [Álvarez] también lo hacía, y que todos mis predecesores. Creo que es genial, es 'mujer del tiempo', o sea que hace un poco lo que comentaba que hacía yo: un día estaba debajo de un cocotero y al otro delante de un croma y esa transición se podía hacer. Eso para mí era fundamental. Yo lógicamente me subí al barco de Supervivientes porque dije que cuando volviera quería seguir con lo mío y aceptaron. La casa en ese sentido ha sido muy flexible.

Con esta vuelta a Mediaset, ¿abres la puerta a colaborar en otros programas?

Por supuesto. Lo que pasa es que cuando estás en un formato es difícil que te multipliques. Yo no soy Nacho Abad [risas]. Siempre le digo: 'Pero Nacho, ¿cómo lo haces? Un programa aquí, otro allí...'. Pero claro, es su mundo. Por supuesto que si un día hay una situación y me lo piden, lo haré. Aunque tenemos un equipo de meteorología, mi equipo del pasado, que es gente capaz de contar lo que contaría yo perfectamente. Pero si la casa me lo pide, por supuesto estoy ahí para lo que haga falta. No creo que al estar con este programa pudiera hacer algo muy voluminoso, porque esto te absorbe y es un trabajo de horas cada día y hay que estar encima de tu programa antes que en otros.

¿Hasta qué punto vas a poder decidir los temas que se aborden en el programa? ¿Has participado en la elección de los colaboradores?

He participado, he sugerido, y voy a muerte con el equipo que hay porque hay una experiencia. Yo no soy persona de generar contenido televisivo, aunque he producido programas como Climas Extremos en TVE, pero en este tipo de formatos no tengo experiencia como tal. Aquí lógicamente con la experiencia de Unicorn me dejo llevar un poco, aportando siempre mi granito de arena. Es decir, habrá una reunión de escaleta diaria en la que yo estaré y en la que podré opinar y aportar, pero también lo va a pedir un poco la actualidad. Y no estamos hablando de un programa de media hora que es más fácil de hacer. Aquí estamos hablando de hora y media de programa que requiere mi aporte y el aporte de muchos otros. Por lo tanto, no soy el director, pero todo lo que pueda aportar al contenido en mi cancha, va a ser importante. Ya me han dicho que todos los viernes quieren que haya una predicción meteorológica avanzando lo que va a suceder la semana siguiente para planear. Yo soy presentador de este programa, aportado, pero me guío por la experiencia del equipo, que es fundamental.

Si volviese a ocurrir una pandemia como la del coronavirus, ¿cómo lo abordarías? ¿Y cómo crees que se abordó mediáticamente el tema? Se echó en falta programas más científicos y menos alarmistas, como eran la mayoría entonces, que dejaran las cosas mucho más claras.

Esto no había pasado nunca y creo que nadie sabía cómo abordarlo. Aunque también luego hay tanta connotación política en estos temas que yo, en mi caso, me gustaría que todo lo que tratemos en este programa, y que tuviese ese tipo de contexto, sea neutro. No porque haya este o aquel hay que decir las cosas de una forma determinada. Yo vengo como científico. En ese caso, como en el programa hay dos partes diferenciadas, una sería de actualidad para contar qué está pasando con la gente, y otra para que la gente estuviera bien informada sobre la ciencia que hay detrás de una situación. Ahora aquello lo entendemos mucho mejor. Sí habíamos tenido pandemias en el pasado, pero no había tanta información como la que ha habido con el Covid. Ahora, si hubiese otra situación similar, creo que todo el mundo, no solo España, tendría una forma diferente de abordarla. Por lo tanto, sí, en mi sección, todo lo que pudiéramos tratar desde el punto de vista científico, estaría enfocado en esa parte.

Su salida de Mediaset estuvo en vuelta en polémica. Echando la vista atrás, ¿cómo recuerda ahora ese momento?

Nosotros éramos externos ya. Yo ni siquiera estaba en la plantilla de Mediaset. Nosotros, desde el 2008, formábamos un equipo de El Tiempo que era Atmosférica Productos Meteorológicos. La casa decidió externalizar esto como ha externalizado otros departamentos y seguimos haciendo nuestro trabajo. De hecho, cuando yo me fui fue una decisión más personal también. Mis hijos estaban en una edad en la que yo ya tenía pensado que era un buen momento para probar una cosa nueva en la vida, no necesariamente profesional, como lo de irnos un par de años a Estados Unidos. La familia estábamos todos de acuerdo y bueno, luego surgió esta situación y pensamos que era un buen momento para salir.

Hablé con Paolo [Vasile] y le dije: 'Paolo, me quiero ir a California'. Y me dijo: 'Te queda un año de contrato'. Y le dije: 'Pues te lo hago desde California El Tiempo. Y un año entero hice El Tiempo desde California. Monté un estudio allí y en lugar de hacerlo por la noche aquí, lo hacía por la mañana en Los Ángeles, o sea que seguí con mi trabajo. Luego acabé contrato y seguí adelante con otras cosas. Pero no fue necesariamente todo una decisión profesional en ese momento, sino parte también de la personal. Nunca estás de acuerdo con todo lo que se hace en una casa, puede haber desacuerdos y no pasa nada. Y en ese momento, pues eso generó que esa decisión se acelerara y viera que era el momento de hacer algo distinto y cambiar.

Se publicó entonces que había una acusación de plagio hacia Mediaset por tu parte, por el parecido entre el formato de Cuatro ¿Qué hago yo aquí? y el programa Climas Extremos que habías producido y presentado para TVE. ¿Es ese uno de los desacuerdos de los que hablas?

Bueno, a ver, yo lo vi porque la casa decidió hacer un programa que era similar al que había hecho yo en la española. No hay nada escrito. ¿Cuántas veces hemos visto cosas plagiadas o similares? Y más en casas en las que dicen: 'Si uno hace esto, vamos a competir con un formato similar'. Quizá me dolió el hecho de que no pudiera haberlo hecho en mi casa y que lo hiciera fuera. Pero yo también era externo y ya no era Mediaset puro y duro. Pues oye, respetas las decisiones. A veces hay cosas que te duelen, pero las tienes que asumir. En este mundo de la tele es así, y de los medios en general, y para adelante. Me dio pena irme, lógicamente, pero también era un momento para tomarme un respiro de 19 años que llevaba ya en Mediaset. A veces, es sano que seamos más dinámicos en lo profesional.

¿Cómo afrontas las comparaciones que puedan hacer los espectadores entre este programa y Aquí la tierra?

Yo creo que programas de estos va a haber cada vez más. Yo tengo buena relación con Jacob [Petrus], he colaborado allí y hemos hablado. El otro día hablamos y me deseó mucha suerte. No somos Aquí la tierra. Primero, que lo que nos diferencia es el hecho de que tenemos mucha calle, mucho directo. Lógicamente, cuando haces un formato de este corte, no vas a ser totalmente distinto a lo que ya hay, vamos a coincidir. Aquí la tierra es un programa que también ha evolucionado, empezó haciendo unas cosas y ahora el 90% es comida, que es lo que nos gusta a todos, comer [risas]. Esa evolución les ha llevado a un formato concreto y nosotros vamos a hacer lo que tenemos previsto hacer, que es más variado, más contenido porque hay más tiempo, y más conexión en directo, que nos diferencia porque nos permite no estar empaquetados y enlatados, sino tener actualidad y en el momento contar las cosas.

Quizá ese es el principal diferenciador. Aparte de que luego se lleve de una forma o de otra. Pero entiendo que mucha gente lo compare. De hecho, cuando se publicó que yo me subía a este proyecto, lo primero que se publicó fue que se iba a llamar Planeta Tierra y la gente dijo: 'Ah, como Aquí la tierra'. No, no se iba a llamar nada porque no tenía nombre definido, ni iba a ser como Aquí la tierra. A mí me gustaría ver muchos formatos así, porque son atractivos y hacen falta. Por tanto, habrá más Aquí la tierras, más Tiempo al tiempos y cosas así. Ojalá seamos un elemento contagiador para otros programas que vengan.

Este es el segundo Tiempo al tiempo en televisión, el primero lo presentó Concha Velasco...

¡Ah, pues no lo sabía! Me enorgullece porque Concha Velasco era una persona profesionalmente como la copa de un pino y como persona también. Está bien que tengamos ahí la similitud en los nombres, aunque sea.

¿Cómo valoras el momento de cambio que atraviesa Mediaset? ¿Sientes presión por la audiencia?

Yo creo que está habiendo una transformación, por lo menos en la cadena y en el grupo en general. Está volviendo gente del pasado que en su momento exterior se ha reforzado. Incluso yo, no estando en la tele, siento que me he reforzado en estos diez años, porque he seguido vivo. Hoy en día, las ventanas ya no son solo en la tele, sino que tu vida pasa por muchas otras. En ese sentido, yo creo que la cadena está apostando por gente muy original, que tiene contenidos muy originales, y que están haciendo que la cadena tenga otra visión, o que se le vea de otra forma. Mediaset durante muchos años ha apostado por una serie de programas y ahora está apostando por algunos de esos, pero con muchos otros distintos que hacen que tenga una visión mucho más amplia.

Aparte de que Telecinco tenga un tipo de formatos distintos, Cuatro está recuperando su identidad original. Todos recordamos cómo era Cuatro al principio, evolucionó de una forma y ahora está evolucionando otra vez en otra dirección que es más original respecto a la competencia. Yo creo que es positivo pero hay que darle tiempo al tiempo para que las cosas cuajen, así de claro. Incluso con este formato, que es una gran apuesta, en una franja muy complicada, entrando en el minuto 80, porque estamos entrando casi a final de temporada... Pues es una gran apuesta por parte de la cadena, así que hay que dejar que esto ruede, que la gente lo asimile, y que poco a poco vayamos entrando en el ruedo de lo que busca la gente.