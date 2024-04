Mario Picazo y Verónica Dulanto dan otro aire a la tarde de Cuatro con 'Tiempo al tiempo': “No vamos a ser catastrofistas”

Mario Picazo vuelve a la televisión. El meteorólogo regresa a Mediaset 10 años después para ponerse al frente de Tiempo al tiempo, nuevo magacín diario que verá la luz el próximo lunes 8 de abril en sustitución de Cuatro al día, que se despedirá este viernes de los espectadores tras cinco años en antena. El presentador estará acompañado de Verónica Dulanto, que tendrá continuidad en las tardes de la cadena para conducir ahora la parte de actualidad de un programa que tendrá dos partes bien diferenciadas.

Así lo han definido sus responsables este jueves, durante un encuentro con la prensa al que ha asistido verTele. En él, se ha explicado que en la franja de 18:00 a 20:00 de lunes a viernes, Cuatro abordará en la primera parte de este nuevo formato contenidos relacionados con el cuidado del planeta y la ciencia, así como temas de interés en el ámbito del bienestar, como la salud, la alimentación y el deporte.

A continuación, Verónica Dulanto cogerá el testigo para conducir la sección de actualidad y denuncia, en la que abrirá una ventana para dar a conocer situaciones de injusticia, desamparo o abandono. Durante el encuentro se ha desvelado que Dulanto no estará sola, sino que desempeñará su labor junto al periodista Alfonso Egea.

Producido como su predecesor en colaboración con Unicorn Content (la productora de Ana Rosa Quintana), Tiempo al tiempo realizará en cada edición conexiones en directo con su equipo de reporteros, integrado por José Luis Vidal, Carolina Pons, Rubén García-Resino, Andrea Aliau, Paco Sánchez, María López, Manu Lajarín, y Alex Suárez, desplazados a los principales puntos de interés informativo de la geografía española.

Mario Picazo celebra su vuelta a Mediaset

Jaime Guerra, director de Producción de Mediaset, ha asegurado en rueda de prensa que el grupo de Comunicación de Fuencarral se encuentra de “celebración” por la vuelta de Mario Picazo, diez años después de una convulsa salida de la compañía en medio de una acusación de plagio del meteorólogo hacia la empresa tras el lanzamiento del programa ¿Qué hago yo aquí?, emitido en 2013 en Cuatro y producido por Mandarina y que Picazo creía que era una copia de Climas extremos, un espacio que él mismo había producido y presentado antes para TVE.

“Vuelves con un título que dice mucho, Tiempo al tiempo, no solo porque has estado siempre con el parte meteorológico, sino porque habla de una forma de trabajar, poco a poco, para lograr los objetivos”, ha expresado Guerra, dando de nuevo la bienvenida al presentador. “Te estábamos esperando”, le ha hecho saber. “Yo agradezco que Mediaset haya apostado por un formato así, novedoso para la casa. Yo sé a lo que me subo a bordo, y que podamos hacer algo distinto en una franja que tiene otro tipo de contenidos está muy bien. Todos los temas que vamos a abordar cada vez tienen más interés. Yo soy un científico puro y duro, pero también soy un divulgador, y cuando me llamaron, me dijeron que esto estaba hecho para mí. Un formato, en lo que se refiere al contenido, que está hecho para mí y que asumo con mucha ilusión”, ha empezado diciendo el televisivo.

Sobre su regreso a Mediaset, Picazo ha agradecido ver que “la casa sigue igual”: “Ha sido un placer, porque me voy encontrando gente del pasado. La casa me la he encontrado sintiéndola como mi casa, ha habido mejoras, nuevos estudios y platós, pero bajar la cuesta aparcar, ver el guarda de seguridad... Ahí empieza todo”, ha dicho con emoción. “Estoy encantado de estar otra vez en la casa, pero con nervio”, ha añadido.

Mario Picazo ha querido revindicar las diferencias entre Tiempo al tiempo y otros formatos similares de la parrilla televisiva: “Hay otros programas de este corte, que no hay tantos, pero cada vez hay más, pero aquí tenemos el aval del directo y eso nos diferencia de otros. Para el presentador es gratificante interactuar con gente en la calle y le da más dinamismo. Y nos lleva a la actualidad. Hay días que tendremos contenidos de fondo y en otro estaremos donde esté la actualidad: una DANA, una ola de calor...”, ha avanzado, asegurando que se dará explicación a los sorprendentes fenómenos meteorológicos con los que nos vamos encontrando fruto del cambio climático.

“No queremos repetir una y otra vez lo mismo en la tarde”

“Venimos de 7 grados a 28 en una semana... Esto no pasaba antes. ¿Por qué? Queremos explicarlo. Hablaremos de salud, de clima.. y no solo de catástrofes y penurias, sino las explicaciones que podemos dar a la gente para que se pueda mejorar la situación del medioambiente”, ha declarado el presentador. “No vamos a ser catastrofistas”, ha insistido por su parte Verónica Dulanto, que dará voz a problemas de la gente en temas referidos a la naturaleza.

Poniendo como ejemplo las manifestaciones de los agricultores, ambos han señalado que no irán a lo político, sino “más al producto”: “Ver cómo gestionan el agua, los fertilizantes, la falta de recursos...”, ha declarado Picazo. “A diferencia de Cuatro al día, no debatiremos sobre ello...”, ha señalado Xelo Montesinos, CEO de Unicorn Content .“Intentaremos desvincularnos de repetir una y otra vez lo mismo en la tarde”, ha querido destacar Dulanto, resaltando la intención de ofrecer otro tipo de contenidos a los que se pueden ver en el daytime de ambos canales de Mediaset.

La periodista ha asegurado que “no me ha dado tiempo” de asimilar el final de Cuatro al día, cuyas riendas cogió el pasado mes de septiembre. “Es una pena de un programa que llevaba cinco años, pero la tele es así”, ha dicho la presentadora. “Pero Unicorn es familia. Llevo toda la vida trabajando con ellos y aparte de lo que ha dicho Mario, que es una oferta diferente, vamos a dejar ese hueco a la actualidad, primero porque es sello de la casa, también de Unicorn, y es importante por todo lo que pueda pasar. La franja lo requiere y queremos desvincularnos un poco de lo que se viene contando en la actualidad de la mañana, informativos... Y por la tarde virar hacia una actualidad más social, porque nos interesa lo que le ocurre a las personas más allá del día”, ha explicado, “contenta e ilusionada” por compartir experiencia con Alfonso Egea.

Mario Picazo ha destacado que en su vuelta a Mediaset se ha encontrado con todo un avance tecnológico que cree que le va a ayudar en su nueva etapa televisiva, momento en el que se ha destacado la irrupción de la Inteligencia Artificial. En ese instante, y pocas semanas después de que Telecinco crease a la primera presentadora hecha con IA, Dulanto ha querido dejar clara su postura ante este asunto: “A priori, no me parece buena idea, qué te voy a decir, por la parte que nos toca. Si esto, para ciertas cosas puntuales me parece bien, el uso es bastante infinito, también tiene muchos peligros, pero si nos preguntan de nuestro campo... No”, ha empezado diciendo.

“Porque estamos hablando de algo artificial y algo artificial no puede comunicar, traspasar una pantalla, ver algo más que está creado por ordenador. Comparar eso con alguien de carne y hueso es dos mundos que nada tiene que ver. Para ciertas cosas bien, para comunicar y llegar a la gente, eso no lo hace una persona irreal”, ha añadido, siendo apoyada por Montesinos. “No sois un busto parlante, aportáis la personalidad que tenéis. Sumáis al proyecto, con vuestra experiencia y sabiduría, todo lo que hacéis es empatizar con el público. Si no se genera, el programa no tiene alma”, ha sentenciado la responsable de la productora.

Crys Díaz y Begoña Rodrigo, entre los colaboradores

Los temas de ciencia serán más accesibles gracias a las explicaciones de Ricardo Díaz, decano de los Colegios de Químicos de España, y de la periodista científica América Valenzuela, que aportará numerosas curiosidades en este ámbito y desgranará las claves sobre el origen de las cosas que nos rodean. Además, la doctora en Ciencias Físicas y meteoróloga Mar Gómez abordará cuestiones relacionadas con el clima y la naturaleza.

Para hablar sobre salud, el espacio contará con el inmunólogo y científico español Alfredo Corell, que no dejará de sorprender con sus lecciones sobre inmunología con pinzas de tender o con muñecos de superhéroes. Además, recogerá los consejos siempre sencillos e interesantes del doctor David Callejo, conocido popularmente como “el anestesista de Instagram”.

También habrá una sección dedicada al deporte en la que la exdeportista de élite Crys Dyaz, entrenadora de celebrities como María Pombo o Blanca Suárez, ofrecerá las claves de su método de ejercicios.

Además, la chef Begoña Rodrigo se pondrá al frente de los fogones de Tiempo al tiempo para mostrar recetas saludables y aportar sus conocimientos y la experiencia adquirida en su restaurante La Salita, el único que ha conquistado este año los tres soles de la Guía Repsol. En esta sección de alimentación también participará el chef Nino Redruello.

Tiempo al tiempo contará además con la colaboración de Olivia Mandle, conocida como la 'Greta Thunberg española' que con solo 17 años ya es una conocida activista medioambiental que recorre los océanos del mundo para concienciar a todos de la necesidad de luchar por la defensa de todos los animales marinos y el fondo de los mares.

El programa también efectuará un repaso a los 'to-picazos' de la mano del analista de tópicos y bloguero Alfred Todolosabe, que desvelará cuáles son ciertos y cuáles pertenecen a la mera especulación popular.

La hija de Félix Rodríguez de la Fuente, en el estreno

El próximo lunes 8 de abril Tiempo al tiempo ofrecerá una entrevista de Mario Picazo a Odile Rodríguez de la Fuente, la hija del naturalista Félix Rodríguez de la Fuente, en la que hablará, entre otros asuntos, de algunos de los secretos mejor guardados de su padre.

Además, el programa emitirá un reportaje elaborado por Mario Picazo en el lugar más caliente del planeta, el Parque Nacional del Valle de la Muerte en California, para mostrar uno de los fenómenos que más han sorprendido a la comunidad científica en los últimos años.