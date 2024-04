Jon Sistiaga trae a Cuatro 'Otro enfoque', que arranca con Miguel Ángel Rodríguez y Pablo Iglesias hablando de polarización

Después de 13 años, Jon Sistiaga vuelve a Cuatro, y a Mediaset. El periodista regresa a la casa que le dio a conocer como reportero de guerra en Telecinco, pero lo hace con un nuevo programa propio llamado Otro enfoque, que ha presentado la mañana de este jueves en una rueda de prensa a la que ha asistido verTele y en la que se ha anunciado su fecha de estreno: el próximo miércoles 24 de abril a las 22:50 horas.

Su especialización en reportajes de profundidad sobre conflictos y problemáticas de nivel mundial se inició en Informe Cuatro en 2005 y en Cuatro x Cuatro en 2006, siguió con sus especiales para Noticias Cuatro hasta 2009, y culminaron con REC Reporteros Cuatro en 2010-2011, que él mismo dirigió. “Criado” en Sogecable, tras la fusión de la cadena de Prisa con Mediaset siguió más el camino de Canal+, donde ha permanecido todos estos años a través de series documentales como Reportajes Canal +, W!tness, Tabú, ETA: El final del silencio, Miedo, Estados Desunidos, La otra cara de la pandemia o Polonia ¿zona libre de LGTBI?, para Canal+ y luego #0.

Ahora vuelve a Cuatro con Otro enfoque, un programa que, según el vasco, “destila bastante verdad”, algo que “mucha gente echa de menos en el ejercicio del periodismo”: “Yo he detectado que a todos los que he llamado, excepto a una persona, nos han dicho que sí, por el enfoque y por la persona que les iba a hacer la entrevista. Me ven como alguien que ha estado siempre en el extranjero y que vuelve para hacer algo en el territorio nacional que se ha perdido, haciendo las preguntas con respeto, con sensibilidad, que no se sienta atacado o que te vea como alguien que está al otro lado de la trinchera”, ha declarado.

Producido por El Terrat, este nuevo formato es presentado por la cadena como un “nuevo espacio de actualidad” muy personal: “Es un 'programa de autor' en el que caben las entrevistas profundas que realiza con su estilo riguroso y respetuoso, los documentales de largo recorrido y profunda reflexión, y los reportajes pegados a la actualidad, presentada con todos sus matices”, defiende Mediaset. “Tú consigues que te respondan porque susurras las preguntas, otros son más agresivos”, ha elogiado Tian Riba, productor ejecutivo de Otro Enfoque.

“Estamos en una época en la que el periodismo ha caído mucho en una manera de hacer muy taquicárdica, siempre estamos al rojo vivo de la actualidad, y pararse un poquito y poner atención en cosas que también están pasando es la esencia del programa de Jon. Sin rehusar que si sucede algo muy llamativo de actualidad y Jon dar su otro enfoque, eso también lo vamos a hacer”, ha añadido el responsable de El Terrat, compañía que también vuelve varios años después a trabajar con Mediaset tras el levantamiento del veto a muchas productoras que efectuó a comienzos de 2023 la nueva directiva del grupo de Fuencarral. “Hacía muchísimos años que trabajabais con nosotros y creo que hemos encontrado el programa ideal para que vuelvan a encontrarse las tres partes”, ha celebrado Jaime Guerra, director de Producción de Mediaset.

Para el grupo, Otro enfoque “realiza un retrato de la sociedad analizando al detalle algunas de sus realidades, tomando distancia de los acontecimientos para presentarlos al espectador desde nuevas perspectivas que le muevan a replantearse sus propias convicciones”. Jon Sistiaga ha querido recalcar que Cuatro era “el lugar” el que debía estar este programa: “Cuatro está creando una parrilla afín a mi manera de entender la televisión, con diferentes puntos de vista, con un periodismo sensato, serio... Nosotros traemos ahora otro enfoque, otra manera de contar historias”, valora el periodista, que considera que “volver a Cuatro y a Mediaset es volver a casa”. “Tenía muchas ganas de volver”, ha expresado.

Debuta con 'MAR' para hablar de la polarización política

Su reportaje de estreno se titulará 'Polarizados', y con él Jon Sistiaga afirma querer reflexionar “sobre la creciente brecha ideológica y el deterioro de la dialéctica política que se ha impuesto en la sociedad”. En él entrevistará a Miguel Ángel Rodríguez ('MAR'), jefe del Gabinete de Presidencia de Ayuso en la Comunidad de Madrid que en las últimas semanas ha creado y difundido bulos desde su posición oficial para apuntar contra periodistas de elDiario.es y El País, llegando a asegurar que habían intentado “asaltar” la casa de Ayuso yendo “encapuchados”, y amenazando a la periodista Esther Palomera.

Otro enfoque dará voz a MAR -en una entrevista que aseguran que se grabó antes de las mencionadas polémicas- para, según el propio programa, plantearle preguntas como “¿Cómo ve él este momento de crispación que estamos viviendo? ¿Se siente en parte responsable? ¿Cómo se diseñan las campañas, mensajes y eslóganes políticos?”. Y el político asegurará: “Desde hace tiempo en la política solo vivimos en guerra. Por lo tanto, no voy a ser yo el que dé un paso atrás”. Sobre esa entrega con activos de la actualidad política, Jon Sistiaga ha destacado que a los entrevistados “les rompió los esquemas que no tuvieran que dar el titular del día porque el programa iba dentro de dos meses”: “Ahí consigues hacerles las preguntas bombas que hay que hacerles, pero te la contestan”, señala el televisivo.

En ese primera entrega llamada 'Polarizados' también hablará con Pablo Iglesias, ex vicepresidente del Gobierno y exsecretario general de Podemos, que contestará a otras preguntas: “¿La polarización actual tiene algo que ver con la llegada de partidos como el que lideró? ¿Discursos como los de ‘la casta’ o acciones como los escraches contra políticos de otras formaciones, alimentaron la crispación que vivimos actualmente?”. Él también dará su opinión: “Hay quien dice que la política es ponerse de acuerdo. ¡No, hombre no! ¡Al contrario! Son las dictaduras las que pretenden anular los conflictos. Y claro que la política es conflicto siempre”.

Tian Riba ha querido reivindicar el papel “neutral” de Sistiaga, clave para abordar un asunto tan complejo como el de esta primera entrega: “Jon, con el bagaje que tiene como periodista de guerra y conflictos, es un periodista capaz de salir de la trinchera y no estar en la trinchera. Eso me parece curioso. Este primer programa se llama 'polarizados' y Jon puede hacer a ambos protagonistas preguntas incómodas. Eso es lo que nos gusta de Jon, la manera de hacer periodismo. Teníamos muchas ganas de trabajar con él”, ha comentado el productor, agradeciendo a Mediaset la oportunidad de “efectuar este matrimonio”.

El reportaje inicial también contarán con las participaciones de dos periodistas como Carles Francino (Cadena SER) y Lucía Méndez (El Mundo), para analizar la responsabilidad de los informadores, los medios de comunicación y las redes sociales en esta sociedad polarizada. Y charlará con Ana Rivero, la taquígrafa más veterana del Congreso de los Diputados hasta su reciente jubilación, que será clara: “Qué pena, cómo ha cambiado la oratoria parlamentaria desde la Constitución hasta la decimoquinta legislatura. Se ha producido una degradación, no hay respeto, hay mucho griterío, insultos... Tenemos un Parlamento enfermo y muy difícil de curar”.

Sobre el papel de los medios en esta problemática, Sistiaga ha hecho autocrítica, asegurando que “somos parte del ecosistema polarizante, no solo de este país, sino de todo el mundo”: “¿Por qué el periodismo ha dejado su posición neutral? Hay muchas causas, pero evidentemente, la polarización no se puede remediar si no hay un paso atrás de la clase política y otro enfoque en los medios para contar las cosas”, ha afirmado.

Más reportajes del nuevo 'Otro enfoque'

Más allá de su debut con 'Polarizados', la presentación ha servido para que Mediaset desvele qué otros temas va a tratar el nuevo programa de Jon Sistiaga. Incluyendo una “adaptación televisiva” de 'Empastillados', el podcast que ya realizó para la plataforma de audio Sonora.

'Empastillados':

Tratará de explicar las causas y las consecuencias de que España sea el país del mundo con mayor consumo de benzodiacepinas, recabando la opinión de expertos y presentando testimonios como el de Andrea Levy, que explica por qué llegó a desarrollar dependencia de estos medicamentos y lo que supuso en su actividad política.

'Good bye, Irak':

Sistiaga rememora el final de la participación española en la guerra de Irak que él mismo cubrió y en la que falleció trágicamente su cámara y gran amigo José Couso. Entre otros testimonios, el reportaje cuenta con una entrevista en profundidad al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, responsable de la retirada de España del conflicto, en la que revela reflexiones y puntos de vista inéditos.

'Tops':

Modelos españolas que triunfaron en las pasarelas de todo el mundo como Judit Mascó, Vanesa Lorenzo, Verónica Blume y Laura Ponte cuentan cómo vivieron y cómo les afectó el fenómeno ‘top model’ de los años 90, revelan sus luces y sus sombras y reflexionan sobre cómo hubiera sido de haberse producido hoy.

'Descarriadas':

Sobre la escalofriante realidad del Patronato de Protección a la Mujer, una institución de represión que operó en España desde mediados de los años 40 hasta bien entrados los 80 para ‘reeducar’ a mujeres que no habían cometido delito alguno, pero que el franquismo consideraba ‘extraviadas’ por diversos motivos.

'Religión Z':

Sobre el auge de movimientos religiosos como Hakuna, que han calado entre determinados grupos de jóvenes aupados por la música y las redes sociales.