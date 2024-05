La cantante de Ucrania desvela que el ya icónico plano de su actuación denuncia las bombas de fósforo que usa Rusia

Ucrania estuvo cerca de dar la sorpresa en Eurovisión 2024. Aunque inicialmente no partía dentro de la terna de grandes favoritas para ganar el certamen, la candidatura de alyona alyona y Jerry Heil, quienes terminaron en tercera posición gracias al masivo televoto. Mucho se había hablado de su puesta en escena para Teresa & María por el dispositivo visual que incluía unas imágenes que se asociaron a fuegos artificiales. Nada más lejos de la realidad, tal y como una de las cantantes ha corroborado en redes sociales.

Durante parte de la actuación, las pantallas LED dejaban ver unos fuegos sobre fondo negro dibujando parábolas hasta desaparecer. Aunque la gente lo tomó por pirotecnia, en realidad había otra explicación que alude directamente a la invasión rusa en Ucrania, que arrancó en 2022 y que provocó la descalificación de Rusia de Eurovisión (algo que no ha ocurrido con Israel este año, pese a la masacre en Gaza).

A través de la red social X, Jerry Heil compartía una conversación entre internautas donde se comentaba el significado de esas imágenes. “Eso eran bombas, no fuegos artificiales como la gente creía”, exponía un internauta a otro. “Son bombas de fósforo que están prohibidas pero que Rusia emplea para bombardear al pueblo ucraniano y sus ciudades”.

“Así como puedes usar la música e incluso TikTok para hacer que el mundo se entere”, escribía la artista. Hay que recordar que al término de su actuación en la final, el dúo ucraniano pidió “paz y libertad para Ucrania” desde el escenario.

Querían conseguir fondos para reconstruir una escuela

En una entrevista reciente con verTele previa al festival de Eurovisión, las dos cantantes reivindicaron la importancia de Eurovisión, pese a que no se considere un evento político, para visibilizar situaciones como la de su país: “No podemos estar en silencio y callarnos cuando tenemos este gran problema”. Aunque su canción no incluye “ninguna palabra” sobre el conflicto bélico, sí tiene un claro objetivo: “Queremos transmitir la unión de dos energías, la de la bondad y la del amor. Si las mezclas, puedes ganar cada guerra y superar cada obstáculo de tu vida”.

ambas revelaron que uno de los objetivos de participar en Eurovisión era conseguir fondos para reconstruir una escuela, una causa que siguen difundiendo a través de las mismas redes sociales donde se empieza a entender la simbología empleada.