'MasterChef Celebrity' rompió corazones con la expulsión de la favorita y ya tiene a sus 4 finalistas

La octava edición de MasterChef Celebrity vivió una semifinal tan igualada que acabó expulsando a una de las grandes favoritas: Blanca Romero. Muchos de los aspirantes que se marcharon antes habían apuntado a la modelo y a Laura Londoño como duelistas finales, pero esa imagen ya no se cumplirá.

Por lo que Álvaro Muñoz Escassi, Daniel Illescas, Toñi Moreno y Londoño se convirtieron en los finalistas, tras una noche en la que se reencontraron con sus familiares, viajaron hasta Córdoba e hicieron un último cocinado por equipos.

Finalmente fue un postre de chocolate con forma de televisión el que acabó con la impecable andadura de Romero por el talent culinario.

Primera prueba con los nervios y distracciones de los familiares

En el primer reto de la noche, los jueces enfrentaron a los aspirantes a su pasado proponiéndoles preparar el peor plato que habían cocinado a lo largo de su paso por el talent culinario. Pero en esta ocasión, como pinches tuvieron a sus familiares.

De esta manera, los famosos trataron de mejorar su plato: Daniel con su abuela, Laura con su marido, Toñi con el padrino de su hija y Blanca con su hijo Martín y Álvaro se encontró con su pareja María José Suárez, a la que los jueces tantearon para una próxima edición de celebrities.

Difícil era no superar los platos anteriores y aún así Daniel dejó el arroz algo crudo, como el coulant de Álvaro. Quienes sí demostraron su mejoría fueron Blanca con una tartaleta “perfecta”, Toñi pasando de la nada a la bomba sabrosa que “no parecía de ella” y Laura con unos chipirones “ricos”.

Los 4000€ de @tmorenomorales en la semifinal van para la @FundacionAlala que trabaja para disminuir diferencias existentes con colectivos desfavorecidos a través del arte, la formación y la cultura #MCCelebrity pic.twitter.com/KddGhXE46w — MasterChef (@MasterChef_es) 23 de noviembre de 2023

Por todo ello, los jueces señalaron a Escassi como el peor de la prueba, sobre todo por haber estado distraído con su chica. Y la mejor fue Toñi Moreno que había sorprendido con su elaboración.

Prueba de exteriores con la primera finalista

Córdoba fue el escenario del último cocinado por equipos, en el que los aspirantes tuvieron que preparar un menú diseñado por el chef Paco Morales (tres Soles Repsol y dos estrellas Michelin). Cocinaron para 20 comensales invitados.

Sabiendo que la prueba se valoraría de forma individual, los equipos se hicieron casi de forma natural: Álvaro y Laura se juntaron y Blanca y Daniel hicieron lo propio a quienes se les arrimó Toñi. Los primeros cocinaron sin capitán, mientras que los segundos escogieron al modelo para ese rol.

Blanca picada con Laura porque dice que siempre le toca limpiar a ella #MCCelebrity pic.twitter.com/KKgLDv3RDd — MasterChef (@MasterChef_es) 23 de noviembre de 2023

Aunque Álvaro y Laura eran menos en el equipo, el ritmo de sus elaboraciones era mejor que el de los contrincantes. La que más perdida estaba era Toñi que cuando Samantha se le acercó descubrió que sus cantidades de glucosa no eran las correctas: “¿1 por 1?” le preguntó a la aspirante que respondió “2”, dejándola atónita.

Finalmente sirvieron todo el menú pero los jueces no estaban satisfechos. Solo halagaron a Laura por su “focalización”, mientras que para el resto hubo críticas: a Blanca por su dispersión, Álvaro por su cabezonería que no le dejaba seguir la receta, Daniel por estar “dubitativo y hasta escondido” y para Toñi por no brillar. Por lo que Londoño se convirtió en la primera finalista de la edición.

Prueba de eliminación con la expulsión más inesperada

En la última prueba, los delantales negros se enfrentaron a una complicada prueba de la mano del maestro chocolatero David Pallás. Él les llevó una original tarta de chocolate con forma de televisión vintage que los aspirantes tuvieron que replicar a la perfección para pasar a la final del talent culinario.

“Es un nivel de cocinar extremo” advirtieron los jueces pero todos se pusieron manos a la obra. Blanca empezó descentrada pero acabó encontrándose. Toñi tuvo algunos problemas en cocina y Álvaro estuvo más concentrado que de costumbre. Pero el que peor llevó el cocinado fue Daniel que se daba por vencido y renacía en cuestión de segundos.

Acabado el tiempo, Daniel entregó la tarta con “falta de estética pero un buen relleno”; a Toñi se le rompió parte al presentarla, pero la pudo arreglar y escuchar que aunque estaba demasiado dulce era “un gran trabajo”; Álvaro recibió solo halagos por la “gozada” de tarta que hizo; y Blanca logró “el mejor relleno de todos” a pesar de la estética.

Blanca Romero se queda a las puertas de la gran final de #MCCelebrity y Daniel Illescas se convierte en el último finalista de esta edición https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/k04W6azLtm — MasterChef (@MasterChef_es) 24 de noviembre de 2023

Ante tal prueba de eliminación igualada los jueces decidieron lo siguiente: “Tiene mérito lo que habéis hecho los cuatro. Pero el aspirante que no continúa en las cocinas es Blanca”. Una noticia que dejaba a todos en shock porque, sin duda, era una de las finalistas claras.