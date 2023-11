La temporada de “los peores estrenos de la historia” en audiencias, según los datos de las ofertas de prime time

Los datos de audiencia cambian a medida que lo hace la forma de consumir televisión. Y esto significa que, hoy por hoy, las cifras de 2023 poco tienen que ver con las de hace cuatro o cinco años. La irrupción y el asentamiento de las plataformas de streaming, la variedad de canales en abierto, la proliferación de ofertas audiovisuales y el crecimiento del consumo en diferido, entre otros factores, han fragmentado al público y provocado que cada vez menos gente vea sus series y programas favoritos a la manera tradicional. Es decir, a una hora y un día determinados.

Ahora, y desde hace ya unos cuantos años, el espectador aprovecha las nuevas herramientas que tiene a su alcance para ver lo que quiere cuando quiere donde quiere y como quiere. Sobre todo cuando se trata de los contenidos de prime time, la franja por excelencia de la televisión, que de un tiempo a esta parte ha experimentado una notoria desconexión por parte del público. No ya solo por los factores antes señalados, sino también por el retraso que ha ido sufriendo su hora de inicio, que ahora mismo podemos situar en torno a las 23:00, una hora prohibitiva para mucha gente.

Por tanto, no es de extrañar que la temporada 2023/2024 esté siendo, más que ninguna otra, “la temporada de los peores estrenos de la historia”. Un titular cada vez más recurrente y que los grandes lanzamientos del prime time no han hecho sino refrendar. Porque las noches de estreno siguen siendo especiales, sí, pero cada vez menos espectadores las siguen en vivo y en directo, en eso que entendemos como consumo lineal. Ahí están las cifras: la mayoría de formatos de prime time que han vuelto este curso con una nueva tanda, lo han hecho con algún récord negativo bajo el brazo. Hay excepciones, claro, pero son las que confirman la regla. O en este caso, las que confirman que el prime time ya no es lo que era.

Sin ir más lejos, hace dos temporadas había que rondar los 2 millones de espectadores para liderar tras El Hormiguero, mientras que el curso pasado bastaba con 1.5 para estar en la pelea. Ahora, llegar al millón de televidentes se ha convertido en una tarea hercúlea para la mayoría de opciones del horario estelar. Lo analizamos a continuación con 14 de ellas, entre ellas algunas de las más veteranas, cuyos estrenos de temporada nos sirven para medir cuánto impacto ha perdido el efecto llamada de un estreno.

'MasterChef' y 'GH VIP': el presente de los grandes formatos

La presencia en parrilla de MasterChef Celebrity y GH VIP, ambos con sus octavas temporadas, nos ayuda mucho en este sentido. Al fin y al cabo, son dos de los grandes formatos de la televisión española del siglo XXI, por lo que medir la fuerza de sus últimos estrenos supone medir el estado actual de dos programas sobradamente testados. Con permiso de Supervivientes, probablemente los primeros que se nos venían a la cabeza, hasta esta temporada, cuando pensábamos en estrenos multitudinarios rodeados de la máxima expectación.

Hace cuatro años, los lanzamientos de MasterChef Celebrity 4 y GH VIP 7 se produjeron la misma noche, la del miércoles 11 de septiembre de 2019. Entonces, ambos programas superaron los dos millones de espectadores en su tramo principal (2.529.000 para el reality y 2.142.000 para el talent culinario). Esta temporada, sin embargo, la suma de los dos (1.106.000 para GH VIP y 1.278.000 para MasterChef Celebrity) se ha quedado por debajo de la cifra de televidentes que GH VIP 7, por sí solo, consiguió aquella noche. Además, la cuota que marcó ese día el reality de Telecinco (24.6%) es casi el doble que la que ha marcado en el estreno de esta edición (13.4%).

Por tanto, la comparativa de un debut con otro permite ver lo mucho que han cambiado los datos de audiencia en estos cuatro años. También lo mucho que ha cambiado situación de Telecinco y el tirón de la marca GH VIP, que prometía volver por todo lo alto tras un largo periodo de tiempo en barbecho, pero que se ha dado de bruces con el adverso momento que atraviesan el canal de Mediaset y la televisión lineal.

Audiencia de los estrenos de 'GH VIP':

GH VIP 1 (2004): 27.7% y 4.265.000

GH VIP 2 (2005): 27.5% y 3.513.000

GH VIP 3 (2015): 23.7% y 3.463.000

GH VIP 4 (2016): 23.4% y 3.136.000

GH VIP 5 (2017): 17.4% y 2.261.000

GH VIP 6 (2018): 24.9% y 2.473.000

GH VIP 7 (2019): 24.6% y 2.529.000

GH VIP 8 (2023): 13.4% y 1.106.000

Su caso es el más evidente en lo que a pérdida de audiencia se refiere, pero quizá el más interesante sea el de MasterChef Celebrity por haberse manteniendo en emisión en los cuatro años que no lo hizo GH VIP. Esto hace que la comparativa con su último estreno de temporada no sea tan desfavorable para el talent culinario de La 1, ya que se produjo en 2022. De hecho, lo supera notablemente en cuota (18.2% vs 15.4%) porque empezó 40 minutos más tarde (22:45 vs 22:05h) y terminó unos 35 minutos después (02:10 vs 01:35h). Sin embargo, esto mismo hizo que obtuviera menos espectadores (1.278.000 vs 1.495.000) y se convirtiera, por ello, en el estreno de temporada menos visto de la historia del programa.

Por tanto, el share, siempre maleable con la hora de emisión y duración, sigue siendo la gran baza de MasterChef Celebrity a la hora de presumir de audiencia. De hecho, tiene uno de los mejores promedios del prime time actual (entre un 15% y un 18%). Y si nos fijamos en el histórico de estrenos, el 18.2% de este curso se queda muy cerca del dato que firmó en 2017 (18.9%), aunque entonces el debut de su segunda edición tuvo el doble de público (2.534.000 vs 1.278.000).

Ahora mismo, MasterChef Celebrity está liderando la noche del jueves con entre 1 y 1.2 millones de espectadores, lo que la sitúa junto a Hermanos y Cuéntame -esta última, con apenas una hora de duración-, entre las ofertas de prime time más vistas de lunes a jueves. Es decir, que cualquier formato que aspire a liderar a partir de las 23:00 horas debe moverse en esas cifras, como mínimo.

Histórico de estrenos de 'MasterChef Celebrity':

MasterChef Celebrity 1 (2016): 21% y 3.270.000

MasterChef Celebrity 2 (2017): 18.9% y 2.534.000

MasterChef Celebrity 3 (2018): 24.7% y 2.944.000

MasterChef Celebrity 4 (2019): 19.4% y 2.142.000

MasterChef Celebrity 5 (2020): 24.3% y 2.260.000

MasterChef Celebrity 6 (2021): 20.1% y 1.943.000

MasterChef Celebrity 7 (2022): 15.4% y 1.495.000

MasterChef Celebrity 8 (2023): 18.2% y 1.278.000

'La Voz' y 'Got Talent': la ventaja de su día de emisión

Otra cosa es lo que ocurre los viernes y los sábados, días en los que encontramos otros dos grandes formatos en parrilla: La Voz y Got Talent, respectivamente. El programa de Antena 3, beneficiado por la ausencia de competencia, ha calcado esta temporada (19.5% y 1.656.000) el estreno que firmó el curso anterior (19.6% y 1.684.000). El gran cambio lo notamos con respecto a 2021 (20.6% y 2.219.000), el último año que empezó por encima del 20% de cuota y los dos millones de televidentes.

Los dos últimos regresos los ha saldado por debajo de ambos listones, pero gracias a la falta de alternativas y a su temprano inicio (22:15 horas, aproximadamente), La Voz 10 puede presumir de haber firmado el mejor estreno de la temporada en prime time, y de ser el programa que más público reúne en estos momentos en dicha franja (en torno al 16%-17% de share y los 1.2 y 1.6 millones esta edición).

Audiencia de los estrenos de 'La Voz' (*)

La Voz 1 (2012): 30.6% y 4.591.000

La Voz 2 (2013): 23.3% y 3.438.000

La Voz 3 (2015): 28.1% y 4.591.000

La Voz 4 (2016): 28.7% y 3.368.000

La Voz 5 (2017): 21% y 2.640.000

La Voz 6 (2019): 25% y 3.970.000

La Voz 7 (2020): 20.2% y 2.264.000

La Voz 8 (2021): 20.6% y 2.219.000

La Voz 9 (2022): 19.6% y 1.684.000

La Voz 10 (2023): 19.5% y 1.656.000

(*) La cinco primeras ediciones se emitieron en Telecinco.

El caso de Got Talent es diferente. El programa de Telecinco ha empezado esta temporada con más cuota (13.4%) que la anterior (12.9%), pero con menos espectadores (1.156.000 vs 1.297.000), aunque sin sufrir una baja muy pronunciada en este apartado. Cabe aclarar, eso sí, que la 8ª edición se estrenó un lunes, mientras que la 9ª lo ha hecho un sábado, un día mucho menos exigente y en el que Got Talent parece haber encontrado su sitio. Sus cifras (entre el 12%-13% y los 1-1.2 millones) le valen para liderar con regularidad, algo que le resultaría más difícil de emitirse otra jornada.

Como La Voz, su historial de estrenos también refleja un punto de inflexión entre 2021 y 2022, aunque en el caso de Got Talent, este ya vino precedido por otro entre 2020 y 2021, lo que asemeja más su trayectoria reciente a la de MasterChef Celebrity, dentro cada uno de sus respectivos márgenes.

Audiencia de los estrenos de 'Got Talent'

GT 1 (2016): 21.2% y 3.486.000

GT 2 (2017): 16.8% y 2.659.000

GT 3 (2018): 15.7% y 1.923.000

GT 4 (2019): 16.6% y 2.123.000

GT 5 (2019): 19.6% y 2.366.000

GT 6 (2020): 14.8% y 2.310.000

GT 7 (2021): 18.4% y 1.875.000

GT 8 (2022): 12.9% y 1.297.000

GT 9 (2023): 13.4% y 1.156.000

'Cuéntame' y 'Salvados': el presente de los más longevos

La serie de TVE y el programa de laSexta son los formatos de este análisis que más temporadas acumulan a sus espaldas. Por tanto, sus historiales de estrenos son los más extensos, y como tal, los que permiten echar un vistazo más amplio a la evolución del consumo lineal de televisión.

En el caso de Cuéntame, su última temporada (13.3% y 1.473.000) ha comenzado mucho mejor que la anterior (7.5% y 1.086.000), y lo ha hecho por tres motivos. El primero, porque la 23ª temporada es la última y definitiva de la serie, así que su llegada ha venido precedida de una expectación que la anterior no disfrutó. El segundo, porque al ser la última, La 1 se ha encargado de programarla en un día más amable (miércoles) y no en la tradicional noche del jueves, donde hubiera competido contra GH VIP. Y tercero, porque la 22ª tanda se vio perjudicada por la prórroga del partido de Copa del Rey entre Athletic de Bilbao y Barcelona, que arrasó en Telecinco.

Aun así, el historial de estrenos también evidencia un antes y un después entre 2021 y 2022, no en cuota (el estreno de las temporada 21 y 23, por ejemplo, tienen la misma), pero sí en número de televidentes (aquella tuvo 2,2 millones y esta 1,4).

Audiencia de los estrenos de 'Cuéntame cómo pasó':

Temporada 1 (2001): 29.4% y 4.314.000

Temporada 2 (2002): 42.2% y 6.339.000

Temporada 3 (2003): 37.5% y 6.596.000

Temporada 4 (2004): 37.5% y 6.170.000

Temporada 5 (2004): 34.4% y 6.478.000

Temporada 6 (2005): 29.3% y 5.388.000

Temporada 7 (2006): 22.1% y 3.967.000

Temporada 8 (2007): 33.5% y 4.794.000

Temporada 9 (2008): 21.5% y 3.688.000

Temporada 10 (2008): 25.2% y 3.966.000

Temporada 11 (2009): 22.5% y 3.547.000

Temporada 12 (2010): 26.5%) y 5.171.000

Temporada 13 (2011): 21.3% y 3.358.000

Temporada 14 (2013): 20.4% y 3.861.000

Temporada 15 (2014): 20.7% y 4.357.000

Temporada 16 (2015): 20.1% y 3.901.000

Temporada 17 (2016): 17.4% y 3.310.000

Temporada 18 (2017): 14.7% y 2.489.000

Temporada 19 (2018): 17.7% y 2.897.000

Temporada 20 (2019): 14.2% y 2.202.000

Temporada 21 (2021): 13.3% y 2.275.000

Temporada 22 (2022): 7.5% y 1.086.000

Temporada 23 (2023): 13.3% y 1.473.000

En cuanto a Salvados, su bajón más reciente se aprecia entre el curso 2020 y el 2021, lo que refrenda todavía más que fue por esas fechas, coincidiendo con los años de la pandemia, cuando el declive del prime time empezó a entrar en una nueva fase. La misma que ahora se ha agravado en el arranque de la temporada 2023/2024.

Aun así, el caso de Salvados es de lo más particular, ya que su historia es la de una cadena, laSexta, que comenzó sus emisiones solo dos años antes de que se estrenara el programa. Quizá esto explica por qué aquí no vemos un gran desfase entre el estreno de la primera temporada (6.8% y 1.168.000) y la actual (6.9% y 1.168.000), como sí hemos visto en los otros formatos analizados.

El programa de Gonzo, antes de Évole, vio la luz en un canal que apenas había echado a andar y que todavía estaba encontrado su público, de ahí el dato de su debut. Ahora, con laSexta más que consolidada, el formato de Producciones del Barrio es víctima de los factores comentados al inicio de este análisis y de otro que se puede aplicar a cualquiera de los espacios citados: el inevitable desgaste que produce el paso del tiempo.

Audiencias de los estrenos de 'Salvados':

1ª temporada (febrero 2008): 6.8% y 1.168.000

2ª temporada (octubre 2008): 5.2% y 1.006.000

3ª temporada (2009): 8.3% y 1.492.000

4ª temporada (2010): 6.9% y 949.000

5ª temporada (2011): 5.9% y 918.000

6ª temporada (2012): 15.5% y 2.696.000

7ª temporada (2013): 19.3% y 3.905.000

8ª temporada (2014): 20.3% y 4.104.000

9ª temporada (2015): 25.2% y 5.214.000

10ª temporada (2016): 14% y 2.784.000

11ª temporada (2017): 13.4% y 2.602.000

12ª temporada (2018): 10.8% y 2.009.000

13ª temporada (2019): 8.3% y 1.514.000

14ª temporada (2020): 9.3% y 1.730.000

15ª temporada (2021): 6.7% y 1.050.000

16ª temporada (2022): 8.3% y 1.216.000

17ª temporada (2023): 6.9% y 880.000

'Dúos increíbles', 'Entrevías' y Joaquín: la exigencia del 2º año

Ese desgaste no lo conocen ni Dúos increíbles, ni Entrevías ni Joaquín, el novato, que apenas llevan dos años en emisión. Sin embargo, el talent de La 1, la serie de Telecinco y el programa de Antena 3 han comprobado este curso lo perjudicial que resulta pasar un año en blanco entre el final de una temporada y el inicio de la siguiente. Sobre todo cuando no tienes el arraigo de MasterChef, Got Talent o La Voz, aunque el resultado final viene a ser el mismo: un estreno de temporada muy por debajo del anterior.

Cabe decir que las tres ofertas saldaron su primer paso por la parrilla yendo de más a menos, así que además del tiempo de espera entre una tanda y la siguiente, también hay que tener esto en cuenta a la hora de valorar sus débiles regresos a la programación. En cualquier cualquier caso, el ejemplo menos preocupante es el de Dúos increíbles, ya que el debut de su primera edición (12.7% y 1.211.000) fue el menos potente de los tres, de ahí que su vuelta este curso también lo haya sido (9.5% y 738.000).

Audiencia de los estrenos de 'Dúos increíbles':

1ª edición (2022): 12.7% y 1.211.000

2ª edición (2023): 9.5% y 738.000

Pese a esto, el mayor declive entre estrenos de temporada lo sufren Entrevías, y muy especialmente, Joaquín, el novato. La serie de José Coronado debutó en 2022 con un dato inusualmente alto para una ficción en abierto (19.7% y 2.183.000), y su éxito fue tal que Telecinco emitió sus dos primeras temporadas del tirón, lo que ayudó a que el estreno de la segunda tanda (14.6% y 1.632.000) no padeciera un retroceso significativo con respecto a los datos que por aquel entonces estaba anotando semanalmente. Sin embargo, el estreno de la tercera temporada, al haberse producido un año y medio después, no corrió la misma suerte (11.2% y 1.040.000).

Audiencia de los estrenos de 'Entrevías':

1ª temporada (febrero 2022): 19.7% y 2.183.000

2ª temporada (marzo 2022): 14.6% y 1.632.000

3ª temporada (octubre 2023): 11.2% y 1.040.000

Lo mismo se puede decir de Joaquín, el novato. Una estreno potentísimo (29.5% y 3.015.000), una temporada en línea descendente y un regreso en forma de mínimo histórico tras casi un año de espera (13% y 1.019.000). Desde entonces, el programa de Antena 3, como Entrevías y Dúos increíbles, está pasando las semanas por debajo del doble dígito de cuota y el millón de espectadores. Algo que hubiera sido impensable hace un año en el caso de los dos primeros, pero que demuestra que ni los programas más exitosos de un año (Entrevías y Joaquín, el novato fueron dos de las revelaciones de 2022) son inmunes a las largas pausas que se producen entre temporadas.

Audiencias de los estrenos de 'Joaquín, el novato':

1ª temporada (2022): 29.5% y 3.015.000

2ª temporada (2023): 13% y 1.019.000

La realidad de los programas de laSexta y Cuatro

Diferentes es el caso cuando hablamos de años, en plural. Con GH VIP ya hemos visto que no, pero 2023 nos ha dejado dos programas que sí volvieron con grandes números tras un largo tiempo de ausencia. Nos referimos a Fuera de cobertura y Viajando con Chester, dos espacios de Cuatro que dijeron adiós en 2019, y que este año han vuelto con puestas de escenas más que notables.

El programa de Alejandra Andrade, por ejemplo, volvió con máximo histórico de cuota (9.1%) gracias al primero de sus dos especiales sobre el fentanilo, siendo su caso es más anómalo de todos los aquí expuestos. El programa de Risto Mejide no batió ningún récord en su vuelta, pero igualmente regaló un dato muy potente para Cuatro (11.1% y 1.200.000). Desafortunadamente para el canal, Fuera de cobertura y Viajando con Chester no han podido mantener el nivel que marcaron entonces. De hecho, el Chester estrenó a principios de mes una nueva temporada, aunque un dato inicial mucho más débil (6.8% y 522.000) que el de su predecesora.

Audiencia de los estrenos de 'Fuera de cobertura':

1ª temporada (2016): 6.4% y 1.140.000

2ª temporada (2017): 7.3% y 1.170.000

3ª temporada (2019): 4.5% y 685.000

4ª temporada (2023): 9.1% y 910.000

Audiencias de los estrenos de 'Viajando con Chester':

1ª temporada (febrero 2014): 9.5% y 2.072.000

2ª temporada (mayo 2014): 6.8% y 1.279.000

3ª temporada (septiembre 2014): 10.4% y 1.881.000

4ª temporada (2015): 7.5% y 1.481.000

5ª temporada (enero 2017): 7.2% y 1.416.000

6ª temporada (noviembre 2017): 9.6% y 1765.000

7ª temporada (2018): 8.5% y 1.496.000

8ª temporada (2019): 8.3% y 1.562.000

9ª temporada (enero 2023): 11.1% y 1.200.000

10ª temporada (noviembre 2023): 6.8% y 522.000

Curiosamente, este año también hemos tenido el regreso de otro programa que se despidió en 2019. Nos referimos a Enviado especial, que ha tenido un regreso mucho más modesto a la parrilla de laSexta. El programa de Jalis de laSerna lo hizo hace unas semanas con un 6.4% de share y 680.000, muy por debajo del estreno de su anterior temporada (7.9% y 1.176.000), emitida cuatro años atrás. Por aquel entonces, la realidad de los programas de laSexta y Cuatro estaba por encima del millón de espectadores. Pero si ahora este es un listón difícil de alcanzar para las grandes, ni hablemos para los segundos canales de Atresmedia y Mediaset, que han de conformarse con algo más de la mitad.

Audiencia de los estrenos de 'Enviado especial':

1ª temporada (2017): 7.6% y 1.460.000

2ª temporada (2018): 7.6% y 1.329.000

3ª temporada (2019): 7.9% y 1.176.000

4ª temporada (2023): 6.4% y 680.000

Esto lo vemos también en los últimos dos programas de nuestra lista: los veteranos Volando voy y Equipo de investigación. En el programa de Jesús Calleja también se aprecia un punto y aparte entre 2020 y 2021, mientras que el último bajón del programa de Glòria Serra se remonta al año anterior. Aun así, el estreno de su presente temporada (7.1% y 765.000 con su reportaje sobre el caso de Daniel Sancho) es el mejor de los últimos cuatro años, por lo que al igual que ha pasado con Fuera de cobertura, a veces la clave está en dar con el tema adecuado para abrir el curso.

Audiencias de los estrenos de 'Volando voy':

1ª temporada (2015): 7.7% y 1.001.000

2ª temporada (2016): 7.4% y 1.170.000

3ª temporada (2017): 9.3% y 1.640.000

4ª temporada (2018): 7.8% y 1.297.000

5ª temporada (2019): 7.1% y 1.189.000

6ª temporada (2020): 8% y 913.000

7ª temporada (2021): 6.1% y 638.000

8ª temporada (2022): 7.4% y 705.000

9ª temporada (2023): 6.7% y 629.000

Audiencias de los estrenos de 'Equipo de investigación' (etapa de laSexta):