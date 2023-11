OT 2023: Los 16 concursantes definitivos en Amazon Prime Video tras los dos primeros expulsados

OT 2023 dio el pistoletazo de salida este lunes 20 de noviembre con el estreno de la gala 0 en Amazon Prime Video, donde debutó una brillante -y emocionada- Chenoa y se cerró el grupo definitivo de 16 concursantes tras un total de 18 actuaciones y la expulsión de los dos candidatos que este año se quedan a las puertas de cumplir su sueño.

Ruslana, Cris, Martin, Denna, Naiara, Álvaro Mayo, Omar, Álex Márquez, Paul, Suzete, Juanjo, Violeta, Salma, Chiara, Lucas y Bea fueron los 16 seleccionados para entrar en la Academia, mientras que Edu y Lina de Sol tuvieron que despedirse del plató tras no convencer como los demás al jurado, los profesores y el público que pudo seguir la gala en directo en la plataforma.

Once de ellos fueron elegidos por el grupo de jueces Concha Buika, Pablo Rouss, Cristina Regatero y la invitada Anitta, al tiempo que los profesores liderados por Noemí Galera dieron su pase directo a los cuatro más aventajados. Los espectadores, a través de la app oficial, decidieron que Álvaro Moya fuese el último en conseguir una plaza en el programa.

A continuación, recopilamos los perfiles de los 16 concursantes definitivos de OT 2023 junto a un fragmento de su primera versión sobre el escenario, por estricto orden de actuación en la gala 0:

1. Ruslana

Desde Ucrania llega Ruslana, una joven de 18 años 'adoptada' por Canarias y residente en Madrid que quiere cumplir su sueño de dedicarse profesionalmente a la música. Se presentó al casting cuando todavía estaba estudiando 2º de Bachillerato y ahora focaliza toda su ilusión en demostrar que el escenario es su lugar. Para su debut en el plató de OT 2023 eligió el tema I love rock and roll.

2. Cris

Cris, de 24 años, llega desde Tenerife y trabaja en una compañía de teatro musical. Afirma que presentarse a OT 2023 no entraba en sus planes, pero a día de hoy todas sus ilusiones pasan por entrar en la Academia de Amazon Prime Video. En la gala 0 cantó Pasos de cero, de Pablo Alborán.

3. Martin

Uno de los benjamines de la edición es Martin Urrutia, un joven de 18 años de Bilbao amante de las artes que tiene en la música su gran pasión. Afirma que lleva soñando con presentarse a OT desde hace tres años y ahora, con su mayoría de edad, ha visto cumplido su sueño. Se llevó el pase directo de los profesores en la gala 0 por su interpretación de Somewhere Only We Know.

4. Denna

Almudena, de nombre artístico Denna, llega desde Granada y es estudiante de arte dramático. Tiene 22 años, reside en Málaga y se dedica también profesionalmente a la música autoeditando sus propias canciones en plataformas digitales y ofreciendo conciertos. Los estilos en los que se siente más cómoda son pop urbano y pop house, y para la gala 0 eligió el tema A ella de Karol G.

5. Naiara

A sus 26 años, Naiara lleva desde los 17 dedicándose profesionalmente a la música con su trabajo como cantante en una orquesta y también compone sus propios temas. Es de Zaragoza y se confiesa una apasionada de la moda. Se ganó un pase a la Academia con su interpretación de Me muero, de La quinta estación, en la gala 0.

6. Álvaro Mayo

Álvaro tiene 21 años, es sevillano y estudia Sonido. Además, trabaja como cantante en una orquesta y aunque creía que llegar a OT 2023 era un objetivo impensable, ha conseguido cumplirlo gracias al público que con sus votos le otorgó la última plaza de la edición. Su versión de Baby One More Time en la gala 0 no se ganó el aprobado del jurado, pero sí el de los espectadores.

7. Omar

Omar tiene 26 años, procede de Guadalajara y es técnico en emergencias sanitarias. Actualmente está opositando a bombero y toca el saxo en una charanga. Se considera una persona dicharachera y promete aportar alegría a la Academia en OT 2023. Para la gala 0 eligió el tema Canela en rama de El Kanka.

8. Álex Márquez

Músico, cantante, compositor y productor: así se define Álex Márquez, un joven cordobés de 24 años que tiene la fortuna de dedicarse plenamente a la música. Afirma haber pasado recientemente por una crisis existencial por la que estuvo a punto de dejarlo todo, y llega a OT 2023 con las ilusiones renovadas. Juramento eterno de sal, de Álvaro de Luna, fue su tema de la gala 0.

9. Paul

Del mismo pueblo de Granada que Rosa López, toda una ganadora de Operación Triunfo, llega Paul. Tiene 20 años, estudia Comunicación Audiovisual y se confiesa un apasionado del programa desde que era un niño. Consiguió el pase directo de los profesores en la gala 0 tras firmar la actuación más destacada de la noche con su versión de Way Down We Go.

10. Suzete

Suzete tiene 22 años y es natural de Santo Tomé y Príncipe, isla localizada en el Golfo de Guinea. Se crio en Portugal, lleva una década residiendo en Tenerife y Operación Triunfo es su sueño desde que hace dos ediciones se quedó fuera del casting por no tener la documentación necesaria. Para la gala 0 se arriesgó versionando a Rosalía con el tema Di mi nombre.

11. Juanjo

De Magallón (Zaragoza) es Juanjo, un estudiante de Ingeniería naval que a los 19 años no concibe la vida sin cantar. Se inició en la música cantando jotas y afirma que está formándose musicalmente y ofreciendo conciertos en busca de su sueño. OT 2023 es su próxima parada gracias a su interpretación de Crazy Little Thing Called Love en la gala 0.

12. Violeta

Violeta tiene 22 años y procede de Motril (Granada). Es estudiante de Comunicación, periodismo, publicidad y audiovisuales, y curiosamente fue la última afortunada en ser seleccionada en el casting de OT 2023. En la edición de 2020 se quedó a las puertas como una de las 30 finalistas definitivas, pero ahora ha conseguido al fin su plaza gracias a destacar como pocos en la gala 0 con su versión de Crazy.

13. Salma

Salma llega desde Mijas (Málaga) y con el 'pasaporte' televisivo de La Voz, donde participó en la edición de 2022 como parte del equipo de Antonio Orozco. Se dedica profesionalmente a la música actuando en directo en chiringuitos y su objetivo es pasar de versionar a otros artistas a lanzar sus propias canciones. En la gala 0 interpretó Historia de un amor, siendo también de las más aplaudidas.

14. Chiara

De la isla de Menorca llega Chiara, una joven de 19 años que estudia música en Barcelona con el objetivo de ser artista. Su pasión desde pequeña es El mago de Oz y la de su madre, que es su mayor apoyo, es ejercer de manager. For once in my life fue su tema de la gala 0.

15. Lucas

De Uruguay procede Lucas, un joven barbero de 22 años que reside desde hace dos en Barcelona. Con su mate en la mano, afirma que la música es su sueño de toda la vida y que en la Academia de OT 2023 desea poder seguir aprendiendo de la profesión. Consiguió una plaza en el talent show tras su interpretación del tema De música ligera.

16. Bea

A sus 19 años, Bea llega a Operación Triunfo procedente de Madrid, donde estudia magisterio de Educación Primaria y da clases de iniciación de música y piano a niños pequeños. Considera que entrar en la Academia es un sueño y algo impactante para ella. Cerró la ronda de actuaciones de la gala debut con Never can say goodbye.