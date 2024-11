'Celeste' no es la serie sobre el 'caso Shakira', pero tampoco necesita serlo

Celeste no es la serie sobre el caso Shakira, pero se le parece bastante. Al ver la nueva producción de Movistar Plus+ (que se estrena este jueves 14 de noviembre) es imposible no acordarse del litigio que enfrentó a las autoridades españolas con la cantante colombiana, quien admitió en 2023 haber defraudado 14,5 millones de euros a Hacienda.

Lo que nos cuenta la miniserie creada por Diego San José es una historia de ficción en la que Carmen Machi interpreta a una inspectora del fisco que investiga las cuentas de una famosa cantante latinoamericana llamada Celeste (Andrea Bayardo), una superestrella internacional que pasa bastante tiempo en España, aunque no paga impuestos aquí. Sara Santano es la inspectora que, contra viento y marea, tiene que comprobar si la artista estuvo en nuestro país más de la mitad del año. En juego no solo están los 20 millones de euros que se le escaparon a las arcas del Estado; del resultado de la investigación también dependen la reputación de la cantante y la profesionalidad de Santano, a quien le han prometido que se retirará por la puerta grande.

Si Celeste no es la serie sobre el caso Shakira, a priori se le parece bastante.

Celeste es una serie brillante, posiblemente una de las mejores ficciones españolas de 2024 y, sin duda, una de las mejores producciones de Movistar Plus+ junto a Querer y la tercera temporada de Rapa, a la espera de si Los años nuevos cumple las altísimas expectativas con las que se ha promocionado.

También es la serie que consagra a Diego San José como uno de los grandes creadores del audiovisual español. Tras ejercer de guionista en programas de sátira como Vaya semanita, La noche de José Mota y El Intermedio, San José ha demostrado una gran habilidad para interpretar los debates sociales de nuestros días. Lo hizo desde el humor en la trilogía Vota Juan (la surrealista historia protagonizada por Javier Cámara), y lo vuelve a hacer con Celeste, aunque con un toque diferente.

No es la comedia que cabría esperar

En esta ocasión, el guionista huye de la comedia pura y nos regala una delicia de tonos grises que se mueve entre el drama, la comedia y el thriller. Los tres géneros se combinan a la perfección en esta miniserie compuesta por seis capítulos de 30 minutos que cuentan con la magistral dirección de Elena Trapé (Los encantados).

Teniendo en cuenta su trayectoria, del creador de Vota Juan cabía esperar otra de sus comedias. Pero en Celeste hay poco espacio para el humor, a pesar de que algunas situaciones, por dramáticas que parezcan, nos arrancan una sonrisa. Es gracioso el contraste que se produce entre la versión más seca de Sara Santano y su cara más vulnerable. Es gracioso, pero también es triste.

Mientras avanza la investigación conocemos a la tozuda inspectora que está al frente, una mujer solitaria con miedo a la jubilación. ¿Qué sería de ella sin ese trabajo que la ha tenido entretenida durante tantos años mientras descuidaba su vida personal? Esa es la pregunta que no logra sacarse de la cabeza ahora que se acercan sus últimos días en el cargo.

'Celeste' tiene personalidad suficiente

La historia de Celeste nos remite al conocido caso de la cantante colombiana, pero la nueva serie de Movistar Plus+ tiene personalidad suficiente.

La trama se enriquece con la crisis existencial de su protagonista y con un alegato totalmente deliberado sobre la importancia del fisco. En este sentido se escuchan algunos discursos manidos por boca de la temida inspectora, pero son explicaciones totalmente pertinentes para quien representa a una institución tan mal vista como esta. ¿Hay ideología en la serie? ¡Claro que sí! En cualquier producto cultural hay ideología, y el equipo de Diego San José toma partido en este debate que siempre ha estado y estará de actualidad.

Es evidente que Celeste tiene personalidad propia, aunque habría que estar muy desconectado de la realidad para no acordarse del polémico tema que tantos titulares de prensa provocó. No es la serie sobre el caso Shakira, pero tampoco necesita serlo.

Celeste está producida por 100 balas (The Mediapro Studio) y también cuenta con las actuaciones de Manolo Solo, Antonio Durán, Aixa Villagrán, Clara Sans y Marc Soler.