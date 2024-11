El banco ING explica en un comunicado su decisión de retirar la publicidad de los programas de Iker Jiménez en Mediaset

Aunque lleva años, desde el nacimiento en 2020 de su programa Horizonte, difundiendo e incluso creando bulos (generalmente subiéndose a las olas ultras más polémicas en redes sociales), siendo altavoz de teorías conspiranoicas, dando voz a testimonios sin base científica, y recogiendo opiniones extremistas sobre todo tipo de temas, los bulos de Iker Jiménez sobre la DANA en Valencia parecen haber sido la gota que ha colmado el vaso.

Primero, el presentador fue desmentido por los propios servicios informativos de Mediaset, y luego ha sido denunciado por gran cantidad de medios de comunicación, que han demostrado sus mentiras y apuntado a la responsabilidad del presentador de Mediaset, como Ana Pastor en su entrevista con verTele. Y ahora, el banco ING ha decidido dejar de anunciarse en los programas de Iker Jiménez.

La empresa ha remitido un comunicado para explicar su decisión:

“En ING contamos con una estrategia de medios en la que semanalmente decidimos una planificación teniendo en cuenta la actualidad. En base a ella compramos los diferentes espacios publicitarios en función de lo que consideramos mejor para el posicionamiento de nuestra marca.

Por lo tanto, la decisión de retirar la publicidad de ING de un programa, cadena o medio se toma en base a diferentes factores como el contenido o la estrategia comercial, y en ningún caso está relacionado con programas o presentadores concretos.

Por este motivo, tras la polémica generada en los últimos días en un contexto social muy sensible, decidimos modificar nuestra parrilla publicitaria“.

La entidad bancaria confirma así que retira su publicidad, dando como motivo “la polémica generada en los últimos días en un contexto social muy sensible”, pero al mismo tiempo asegura que no es una decisión contra Iker Jiménez u Horizonte: “En ningún caso está relacionado con programas o presentadores concretos”.

La noticia la había desvelado horas antes el diario El País, explicando que la entidad bancaria decidió el fin de semana pedir a su agencia de medios no emitir publicidad ni en Horizonte ni en Cuarto milenio. El motivo que la compañía holandesa esgrimió al mismo medio para confirmar su determinación es el mismo: “Por la polémica generada en los últimos días”.

Esto no supone que ING rompa con Mediaset, donde se seguirá anunciando en el resto de sus programas, pero sí la petición expresa de no incluir sus spots en los programas de Iker Jiménez, no queriendo asociar su marca a la imagen del presentador y sus espacios en Cuatro. El País también ha preguntado a la cadena, y Mediaset ha asegurado que no se plantea retirar los programas de Iker Jiménez.

Desde verTele hemos preguntado a fuentes de Mediaset, sin obtener de momento respuesta hasta la publicación de esta noticia. Se actualizará en este punto si la recibimos posteriormente.

El bulo del parking de Bonaire, definitivo

Como decimos, Iker Jiménez y Horizonte llevan años ejerciendo la desinformación. Pero la gota que ha colmado el vaso fue su programa del pasado domingo 3 de noviembre, cuando Mediaset decidió confiar en su cobertura por encima de sus servicios informativos para la noche dominical otorgándole un especial de Horizonte. En él pasó lo que ya había pasado otras veces: se recogió un bulo creado por el mismo Iker Jiménez al asegurar que “en el parking de Bonaire hay muchos cuerpos, muchos cuerpos. Muchos”, y su colaboradora y mujer Carmen Porter lo reforzó leyendo en directo este mensaje, con el que además desafiaba a desmentirla: “Un compañero nuestro, cámara, que está allí, que claro a él no le conocen, y estaba al lado de guardias civiles, y ha oído la conversación donde se estaba diciendo que 'ese parking es un infierno'. Palabras literales que ha escuchado hace unas horas. Para quien quiera decir que no han visto nada los que han entrado. También algunos submarinistas de la Guardia Civil que sí que han entrado ya, especialistas, han dicho que no vuelven a entrar. Por si quieren maquillar algo más”. No hizo falta maquillaje: en el parking no se encontró ningún cadáver.

En ese mismo programa, otro colaborador como Pedro Baños dijo que la agresión a Pedro Sánchez podía ser una estratagema del PSOE para victimizar al presidente del Gobierno. Beatriz Talegón pidió la dimisión de Sánchez, criticó al Gobierno por “no haber mandado militares” y aseguró que había tenido acceso a fuentes que le decían que el PSOE quería manejar el relato para “intentar forzar la indignación en Valencia”. Ángel Gaitán, con una bandera de España, presumió de ser “facha” y pidió resignificar el término porque para él “ser facha es algo parecido a lo que pensaba que era normal”. Alfredo Perdiguero, miembro de un sindicato policial y sancionado en distintas ocasiones por difundir bulos, denunció que “no se les permitiese trabajar”. Y el más llamativo, Rubén Gisbert se manchó para hacer un montaje en pantalla.

La gravedad del tema tratado en el programa hizo que, pese a que en realidad es lo habitual en Horizonte, esta vez sí haya indignado a mucha más gente, y haya sido denunciado por muchos medios y periodistas. Hasta el punto de que Mediaset reaccionó con un especial informativo en la noche posterior (en el que, como hemos dicho, se desmintió el bulo de Iker Jiménez), y el presentador -sin pedir disculpas- escribió un tuit alegrándose de que no hubiera cuerpos, anunciando que para su próximo programa había reflexionado. Por el camino, Iker Jiménez criticó a Rubén Gisbert y anunció que dejaba de contar con él, y Ángel Gaitán volvió a causar polémica primero sorteando su ayuda según los likes en Instagram, y luego atacando con bulos a ONG.

El pasado jueves 7 de noviembre, en su programa habitual de Horizonte, Iker Jiménez trasladó esa “reflexión sobre sus aciertos y errores” que había anunciado, que en realidad se tradujo en excusarse por sus bulos (“me creí Robin Hood y no soy Robin Hood” o “me he creído un explorador de otro mundo, me he creído que podía ayudar a Valencia, y no es mi misión. Mi misión es contar”, dijo), en que Carmen Porter ni se disculpara ni tan siquiera hiciese referencia al mensaje que leyó, y en que el presentador apoyase abiertamente a Ángel Gaitán y a Rubén Gisbert... mientras Conspiranoicos en laSexta desmontaba otro bulo del segundo.

Saliendo de la televisión, donde recibe la total confianza de Mediaset, Iker Jiménez ha utilizado su canal de Youtube para asegurar que todo se debe a una campaña en su contra, que está articulada e impulsada por sus rivales televisivos, y amenazándoles con “la que les espera”. Mientras, su legión de acérrimos fans ya han abierto una campaña (real, pero en redes) para pedir cancelar cuentas en ING, y sus detractores están pidiendo al resto de empresas que se anuncian en Horizonte y Cuarto milenio que respondan a sin van a seguir anunciándose. Algo que recuerda al caso La Noria, programa que tras entrevistar a la madre de El Cuco -implicado en el caso y condenado como encubridor del asesinato de Marta del Castillo- acabó siendo cancelado por Telecinco tras quedarse sin anunciantes.