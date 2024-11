El 'imposible' de Informativos Mediaset: intentar ser referente sin serlo para tu casa, que prioriza bulos y opiniones

La nueva etapa de los Informativos de Mediaset, referida tanto a los profundos cambios y novedades en Informativos Telecinco como a la recuperación de Noticias Cuatro, se presentó en enero de 2024 con una potente declaración de intenciones: “La casa ha puesto todo el empeño para cumplir el compromiso de que los informativos sean la nueva columna de Telecinco”. Así lo declaró entonces su nuevo responsable, Francisco Moreno, sin saber que casi un año después no pueden ser referentes ni en su propia casa.

Desde entonces, cada vez que ha habido una presentación relativa a sus servicios informativos, como la más reciente en septiembre de 2024 para presentar a María Casado, desde verTele hemos preguntado a Moreno hasta qué punto la labor periodística de los informativos de Mediaset puede verse empañada por el enfoque que de los mismos asuntos se realiza antes y después en los magacines y programas de actualidad de Telecinco y Cuatro. Unos enfoques que a menudo son muy distintos, y que se llenan de opinión e incluso de bulos. Su respuesta siempre es la misma: él es el director de los servicios informativos de Mediaset, y sólo puede referirse a la labor de los informativos.

Es la propia Mediaset la que decide cuáles son sus “columnas”, y en el caso de la actualidad la cadena parece seguir teniéndolo claro: prioriza la cobertura de sus programas de entretenimiento sobre la de sus informativos. Lo demuestra el hecho de que en esta convulsa semana por la catástrofe de la DANA en Valencia, en la que ha habido muchos cambios de parrilla, Informativos Telecinco sólo se ha “ampliado” una vez: el pasado miércoles 30 de octubre, ocupó el access en lugar de GH: Última Hora con el especial La DANA del siglo. Es el único cambio que puede sumarse al especial que este domingo por la mañana condujeron Isabel Jiménez y María Casado, al no haber magacín matinal en emisión. El resto de movimientos en parrilla han sido para ampliar la duración de TardeAR (en detrimento de El diario de Jorge y Reacción en cadena) y convertir el magacín en monográfico, igual que por la mañana La mirada crítica y Vamos a ver.

En la semana de actualidad más convulsa, Mediaset apenas ha dado más importancia ni a Informativos Telecinco ni a Noticias Cuatro. Tampoco por la noche, en el horario estelar que ha reunido y reúne a más espectadores, donde el grupo sí confió este domingo en un especial Horizonte de Iker Jiménez que se lanzó a propagar los bulos sobre la DANA.

'Informativos Telecinco' desmiente los bulos en programas de Telecinco

El resultado de esta “política de empresa” es que tanto Informativos Telecinco como Noticias Cuatro están desmintiendo bulos que los programas habían dado como informaciones. Un ejemplo llamativo se produjo este fin de semana, cuando el informativo desmintió un vídeo que había emitido antes La mirada crítica. Este mismo lunes, al ejercer su labor periodística e informar de los avances en Valencia, los informativos también han desmentido bulos que propagó horas antes Iker Jiménez en su especial en Cuatro.

“Vivimos en un mundo con muchos estímulos informativos, muchos tóxicos, y el informativo debe servir para conectar los puntos y ofrecer una visión panorámica de lo que está sucediendo”, declaró Carlos Franganillo en enero al estrenar su etapa como director de Informativos Telecinco, además de presentador de su informativo nocturno. Lo que quizás no sabía es que esa competencia iban a tenerla dentro de su propia casa, ya que con horas de diferencia -y a veces incluso sólo con minutos- un programa suelta un bulo que luego es desmentido por el informativo al dar la información real y contrastada.

Mediaset es el único gran grupo televisivo nacional que no pone en manos de sus informativos la actualidad informativa. Sus dos grandes rivales sí lo hacen, y sí lo han hecho en esta tragedia de la DANA:

En TVE, los magacines de actualidad deben estar coproducidos por la propia cadena pública para que sus periodistas se encarguen de la parte informativa, dejando el entretenimiento para la coproducción externa. Así que las coberturas ampliadas de La hora de La 1 y Mañaneros estos días también han recaído en los servicios informativos de RTVE. Además, la cadena pública ha ampliado sus Telediarios, suprimiendo la emisión de La Revuelta para informar. Siempre con la capitanía de sus servicios informativos.

Lo mismo ocurre en Atresmedia, donde Espejo Público depende directamente de la dirección de Antena 3 Noticias, igual que sus magacines diarios en laSexta (Al Rojo Vivo, Más Vale Tarde) dependen de la dirección de laSexta Noticias. Y para realizar especiales como los de El Objetivo, se producen en coordinación también con laSexta Noticias. Antena 3 igualmente apostó por un especial informativo el miércoles pasado, suprimiendo El Hormiguero, y no cediendo la responsabilidad a alguno de sus programas, dejando a los periodistas de informativos dar la información.

Bulos y opiniones frente a información

En su lugar, Mediaset confió el pulso informativo este domingo a un especial de Horizonte en el que Iker Jiménez se lanzó a propagar bulos de la DANA, como hemos recogido y detallado dando distintos ejemplos. No es algo nuevo en ese programa, que nació durante la pandemia de la Covid-19 y teniendo que hablar de ciencia ya recogió teorías conspiranoicas sin evidencias científicas (anunciándolas además como “exclusiva” sin serlo), fue señalado por el médico y excolaborador Vicente Baos, y corregido por el inmunólogo Alfredo Corell por recurrir a falacia de autoridad para reforzar una de sus teorías no comprobadas científicamente. Entre muchísimos otros ejemplos.

Mediaset demostró su adhesión a Iker Jiménez al inicio de esta temporada televisiva, cuando anunció que renovaba su contrato de larga duración. Para entonces, en junio de 2023, ya analizamos cómo el grupo confiaba en Iker Jiménez y en su anti-ciencia y magufismo como portavoz y referente de Cuatro. Por el camino, siempre con el caldo de cultivo de las redes sociales más ultras, Iker Jiménez ha ido subiéndose a distintas olas originadas por la extrema derecha: ha atacado al lenguaje inclusivo, se ha posicionado contra la ley Trans dando pábulo a Roma Gallardo, ha pronunciado discursos xenófobos y racistas, y más recientemente ha acogido el discurso genocida sinoista o repetido su altavoz a la conspiranoia de 'El gran reemplazo'. Y son sólo algunos ejemplos. Por lo que no puede decirse que sea algo nuevo, y aún así Mediaset sigue confiando en Iker Jiménez y su Horizonte para realizar coberturas de actualidad.

En lugar de la información que cada día están elaborando sus servicios informativos, ofrecida en base al rigor y a contrastar con la realidad para informar de manera veraz, Mediaset está confiando en los bulos de la cobertura de Iker Jiménez en Cuatro, y en las opiniones que están caracterizando a todos los programas producidos por Unicorn Content (Fiesta el fin de semana, y cada día La mirada crítica, Vamos a ver y TardeAR). Este mismo lunes, su productora y presentadora Ana Rosa Quintana ha expresado interviniendo en Vamos a ver: “Hay que pedir responsabilidades y que dimita el que sea, incluso el presidente del Gobierno”.

Al anunciar la mañana de este lunes su “despliegue informativo sin precedentes”, Mediaset España ha explicado que “Ana Rosa Quintana, Isabel Jiménez, Joaquín Prat, Iker Jiménez, David Aleman y Antonio Texeira intervendrán indistintamente en los diferentes especiales que ofrece este lunes el grupo desde las zonas afectadas por la DANA, a la que todos los programas han enviado también equipos de reporteros para informar en riguroso directo”. Quintana ya intervino como reportera en el (único) especial de Informativos Telecinco la mañana de este domingo.

Confiar en una cobertura llena de bulos como la de Iker Jiménez es claramente problemático, porque supone que tu cadena recoge y difunde mentiras que son desmentidas por tus propios informativos. No está, por tanto, al mismo nivel que priorizar una cobertura editorialista y opinativa, a la que como cadena privada Mediaset tiene derecho. Lo que también es innegable y demuestran estos días es que Mediaset prefiere ese tipo de coberturas de entretenimiento sobre las de sus servicios informativos, que se dedican a informar y no a soltar bulos o dar opiniones.

“Los hechos son sagrados, y a ellos nos vamos a dedicar. La opinión que la pongan otros”, dijo en enero Francisco Moreno al presentar la apuesta que quería para sus informativos, que tienen casi imposible ser referentes cuando no son referentes ni para su propia casa.

[ACTUALIZADO] Este lunes 4 de noviembre, Telecinco dedicó su noche a un especial informativo llamado La DANA del siglo, conducido por Carlos Franganillo y con Pedro Piqueras, Fernando Garea, Lourdes Pérez y Marisol Hernández en la mesa como tertulianos, e Isabel Jiménez desde Valencia, además de conexiones con otros reporteros como Toni Ramos. Precisamente con él, el programa habló de lo importante que está siendo la labor de los periodistas desde el terreno, después de que Piqueras lamentase la difusión de bulos como “que en el parking del centro comercial de Bonaire había cientos de cadáveres”, el que había difundido Iker Jiménez.

Fue un programa puramente periodístico, con información y trabajo de los muchos profesionales del grupo, que no sólo no cayó en difundir bulos, sino que los desmintió y combatió. Y que sí tuvo la opinión de sus tertulianos, pero basada en los hechos y en los datos conocidos, y no en la ideología ni en los gustos personales.

Mediaset no responde a tres preguntas de verTele al respecto

Sobre la estrategia de Mediaset para la cobertura de acontecimientos como esta DANA en Valencia, desde verTele hemos trasladado tres preguntas al grupo que recogemos de forma literal:

¿Por qué Mediaset ordenó este domingo, y ha ordenado otras veces, a Iker Jiménez hacer la cobertura de la actualidad sobre la DANA, en vez de a sus servicios informativos?

¿Mediaset España hace alguna valoración sobre los bulos que se recogieron y difundieron en 'Horizonte', así como de las opiniones vertidas en el programa, e incluso del montaje de su reportero Rubén Gisbert manchándose de barro para salir en directo?

¿Iker Jiménez y su 'Horizonte' van a volver a encargarse de coberturas de actualidad para Cuatro y Mediaset en el futuro?

Al cierre de la elaboración de este artículo, cinco horas después de realizar esas tres cuestiones, Mediaset no ha respondido a las preguntas. Respecto al momento de publicación del mismo, diecisiete horas más tarde de enviar las preguntas, tampoco hay ninguna contestación sobre ellas.

Eso no quiere decir que no haya habido respuesta a nuestros mensajes, ya que fuentes de la cadena sí han replicado a este medio para mostrar su molestia con este otro artículo previo en el que recogemos los bulos propagados por Iker Jiménez el domingo. No porque sea mentira, sino por considerar que en dicho artículo realizamos valoraciones como que “a Mediaset le dan exactamente igual” los bulos, y que la cadena busca la audiencia que le da Horizonte. Desde Mediaset se nos ha indicado que deberíamos haber preguntado antes de publicar esa noticia en la que recogemos y valoramos lo que el programa de Iker Jiménez había hecho la noche anterior, que fue emitido en abierto y por lo tanto pudo verse públicamente. Pero sigue sin haber respuesta a nuestras preguntas al respecto.