Iker Jiménez vuelve a acoger en 'Horizonte' discursos xenófobos: “Toda esa historia del fascismo y el racismo es una milonga”

No es la primera vez que Horizonte pone el foco sobre los delitos cometidos por extranjeros en España, así que este jueves dedicó buena parte su emisión al crimen ocurrido en Gata de Gorgos (Alicante) el pasado 22 de junio, cuando David Lledós, de 39 años, fue asesinado a golpes en la calle. No se tardó en detener a Mohamed, un marroquí que ya está en prisión como presunto autor de la agresión.

El programa que presenta Iker Jiménez en Cuatro se empeñó en visibilizar la nacionalidad del detenido permanentemente. Sobre eso giró la tertulia, sobre la supuesta censura que existe en casos como este. “¿Por qué se tendría que ocultar esto?”, se preguntó el presentador al comienzo del programa, desde el que señaló a los medios de comunicación que supuestamente obviaron el origen del acusado o incluso ignoraron la noticia.

Antes de dar paso a sus colaboradores, Jiménez hizo una advertencia para dejar claro que juzgaría otros casos con la misma vara de medir: “Si vienen personas no documentadas, alemanes o canadienses, altísimos, muy arios con ojos azules y pelo rubio, pero sé que todos tienen antecedentes por agredir a mujeres, sería igualmente incisivo en esto. No entiendo que, en algunos términos, haya silencio en esto”, subrayó.

Segundos después entrevistó al “único testigo” de lo ocurrido, amigo de la víctima, y minutos más tarde cedió la palabra a sus tertulianos, todos coincidentes –a grandes rasgos– en sus planteamientos: José Cabrera (psiquiatra forense), José Félix Ramajo (asesor de seguridad en zonas de alto riesgo), Rubén Pulido (analista político) y Samuel Vázquez (presidente de Una Policía para el Siglo XXI).

“Un delincuente es delincuente, sea español, moro o chino, pero me molesta que estas cifras se oculten”, criticó Cabrera, según el cual, “en Madrid, en el juzgado de guardia, el 65% de los detenidos son de otras nacionalidades”.

El comunicador de Mediaset utilizó este caso particular para confirmar sus suposiciones: “Por desgracia, tenemos un caso para saber qué se oculta o qué no se oculta. Me da igual que sea español, de Zamora, canadiense. Aquí estamos hablando de los malos. Y si sobre unos malos se impone la censura y sobre otros no, aquí pasa algo”, prosiguió su discurso ante los espectadores de Cuatro.

Consciente de las críticas que generan sus planteamientos, el presentador de Horizonte respondió por adelantado: “Toda esa historia del fascismo y el racismo es una milonga que empieza a estar muy sobada”, soltó durante el coloquio, en el que no hubo ni una sola voz alternativa y en el que, además, se difundieron algunos datos poco o nada contrastados: “La Policía Local de Barcelona decía en 2022 que el 80% de los delitos de los extranjeros los hacen 'menas' magrebíes”, dijo José Félix Ramajo, aunque su afirmación no está avalada por la propia Guardia Urbana, tal y como señalan desde Newtral.

El programa también relacionó a los menores no acompañados ('menas') y a los okupas con el supuesto aumento de la delincuencia en algunas zonas de España. Los tertulianos insistieron en convertir esta cuestión en un auténtico problema social: “Decirle al ministro de Interior que tiene que perseguir es a esos desgraciados que están en todos los pueblos de España”, exclamó Ramajo. “¿Aquí no hay manifestaciones feministas?”, se preguntó Carmen Porter en relación al asesinato de David Lledós, agredido supuestamente por defender a una mujer.

Poco antes de terminar la tertulia, Samuel Vázquez se dirigió a los espectadores mirando a cámara: “Iker y Carmen, ha llegado la hora de ser vehementes. Esto no se puede consentir (...) Si usted, a estas alturas, se cree que el peligro es la ultraderecha, usted es idiota. Y si usted se niega a hablar de esto por miedo a que le llamen facha, usted es un peligro para mis hijos. Y como usted es un peligro para mis hijos, me va a tener siempre en frente, sea usted ministro, periodista o carnicero. Me va a tener siempre en frente”, concluyó.

En la misma línea se manifestó el doctor Cabrera: “Si las autoridades no hacen nada y los cuerpos policiales no pueden hacer nada porque se lo impide la autoridad, los ciudadanos nos defenderemos. Nos defenderemos. ¡Nos defenderemos!”, exclamó.

Vox también pregunta por este tema a la presidenta de RTVE

Horas antes de que Horizonte planteara este tema, Vox lo introdujo en el Congreso de los Diputados, concretamente en la Comisión de Control que examina el funcionamiento de RTVE.

Allí, un diputado de la formación ultraderechista preguntó a la presidenta interina de RTVE “si existe una directriz interna de TVE para ocultar la nacionalidad de los delincuentes”.

Concepción Cascajosa negó la mayor. Los informativos de la cadena pública se rigen por criterios periodísticos: “Tal y como dictan los códigos deontológicos y los libros de estilo de la profesión periodística, la nacionalidad de cualquier persona solo se concretará cuando esta sea relevante para la comprensión de la información. Nuestro deber es informar correctamente sobre delincuencia y delincuentes, tal y como recoge nuestro manual de estilo. (...) Somos especialmente escrupulosos y rigurosos en la aplicación de nuestro manual de estilo a la hora de hablar de delitos que provocan alarma social”.

Además, Cascajosa alertó de que RTVE ha detectado la difusión de “contenidos audiovisuales descontextualizados con mensajes en los que se presenta a los autores de delitos como personas de origen marroquí”.