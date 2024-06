El PP lleva al Congreso como una polémica que RTVE deje a Silvia Intxaurrondo expresarse libremente

Concepción Cascajosa, presidenta interina de RTVE, ha acudido este martes a la última Comisión ordinaria Mixta de Control Parlamentario de la Corporación antes de que acabe el curso político. Y los portavoces del Partido Popular han aprovechado para elevar el volumen de sus ataques en una comparecencia que por momento ha recordado al nivel de tensión que los partidos de recha imprimían contra Rosa María Mateo, aunque en este caso sabiendo ser rebajado por Cascajosa.

Entre las lindezas que los representantes del PP han dedicado a la presidenta interina se han encontrado frases como “ha hecho historia negra en RTVE. Mucho Sanchismo y poco futuro”, “los informativos se han convertido en una copia de CSI, con guion del propio Torrente”, “entrevista a lo First Dates al presidente Sánchez”, “nos produce un bochorno insoportable”, “estamos ante la peor gestión que se recuerda en RTVE”, la han acusado de realizar “contrataciones injustificables y despilfarradoras”, y sentenciado: “Usted es a la independencia de la corporación como el aceite al agua”.

Cascajosa ha mantenido en todo momento las formas, aclarando que “no he tenido ningún cargo en ningún gobierno, ni he sido portavoz de ningún gobierno. No he vivido ni un solo día de mi vida de la política”, y por ejemplo desmintiendo una descontextualización del diputado del PP Héctor Palencia, que ha usado una frase de la presidenta interina sin decir que ella se refería a la defensa de la Universidad pública, como ha tenido que aclarar Cascajosa. Lo ha hecho antes de responder a una pregunta dedicada a los dos grandes focos del PP: Silvia Intxaurrondo y David Broncano.

Silvia Intxaurrondo, de nuevo foco de ataques

En varias ocasiones han insistido en atacar a la periodista de La hora de La 1, y en criticar el fichaje del presentador de La Resistencia. La más notable referida a Intxaurrondo se ha producido en ese mismo turno de Héctor Palencia, a través del cual el PP ha llevado al Congreso como si fuera un escándalo que RTVE permita a la periodista expresarse libremente. Cascajosa ha sido tajante:

“Lo que es habitual en la corporación es cumplir con la ley, los contratos están informados por asesoría jurídica. Los profesionales gozan de la misma autonomía que cualquier otro profesional de la de la empresa. A mí me resultaría profundamente anómalo, y desde luego no lo toleraría que ocurriera, una circunstancia que sí ha ocurrido en otros medios donde se corta la opinión de un tertuliano literalmente por órdenes de la dirección. Y en este sentido creo que es muy importante, faltaría más, que las personas que tienen voz en RTVE puedan expresar sus opiniones. Y en el caso de las personas que tienen una relación contractual, siempre informado por asesoría jurídica y estableciendo todas las garantías pertinentes”.

En otro momento de la comparecencia, el diputado del PP Eduardo Carazo ha considerado que “la señora Intxaurrondo suele ser muy incisiva, pero a lo mejor el tono incisivo se lo guarda para cuando el entrevistado es del Partido Popular”, mezclando luego con Tezanos y el CIS, y Correos; achacándole que “la neutralidad no es solo cuestión de contar los minutos dedicados a cada partido, también es cómo se informa o se desinforma en esos minutos”. Lo cierto es que los minutos que RTVE dedica a cada partido están regulados por ley, como siempre tiene que explicar la propia cadena pública, y que de hecho son sus periodistas los que reclaman no tener que ajustarse a esa contricción e informar en base a criterios periodísticos, por lo que Cascajosa le ha recogido el guante, y aclarado de nuevo: “Una de mis misiones es precisamente garantizar la independencia de los profesionales para que puedan hacer su labor con la mayor independencia posible”.

Demagogia con Broncano, y mentira con las audiencias

A David Broncano, cuyo programa nunca se ha significado políticamente (salvo para criticar a los nazis) y que tampoco ha atacado nunca a la oposición o al Gobierno, han vuelto a atribuirle ser “un encargo de Moncloa” y asegurado que su fichaje encargado es un “despilfarro”. Cascajosa no ha querido enfangarse en cifras, volviendo a recordar que en realidad supone un ahorro para RTVE, y reiterando una vez más: “A mí no me ha ordenado nada nadie en este sentido, ni un ahorro, ni una contratación”.

En su réplica, el diputado del PP José Ángel Alonso ha optado por dictarle él mismo el titular que debería decir: “Lo que nos tenía que haber dicho hoy aquí sería: Moncloa nos ordenó malgastar 28 millones de euros para intentar hacer la competencia a El Hormiguero porque incomoda a un gobierno que no soporta la libertad de expresión. Señora Cascajosa. Es así. No lo va a decir porque no puede. Pero es así”, para a continuación recurrir a la demagogia (“con el dinero que va a tirar y con el que se podía haber contratado a 800 sanitarios, haber construido 14 colegios, haber comprado diez lanchas súper rápidas a nuestros guardias civiles o arreglar las carreteras nacionales de la provincia de Valladolid”) sin explicar que los fondos de RTVE salen de los Presupuestos Generales del Estado, y por lo tanto su partida no implica reducir otras, sino que tiene su propia bolsa. Cascajosa, sin poder evitar la sonrisa, simplemente se ha limitado a responder: “Por supuesto que estoy diciendo la verdad. Estoy en sede parlamentaria”.

Como habitualmente, la que más ha elevado el tono de voz ha sido la diputada del PP Macarena Montesinos, que ha transformado la intención del Gobierno de regular los bulos en “un temor fundado a que el Gobierno restrinja o anule una de las libertades fundamentales como es la libertad de expresión, de información y de opinión”, para luego atacar la gestión de RTVE asegurando que la cadena pública “nunca se había encontrado por detrás de las cadenas grandes de televisión, las cadenas generalistas”. Lo cierto es que Montesinos ha demostrado un gran desconocimiento del medio televisivo, puesto que La 1 lleva sin liderar un mes desde febrero de 2012, superada siempre precisamente por lo que ella llama “cadenas grandes de televisión”, Telecinco y Antena 3.

Concepción Cascajosa ha rebajado el tono sin entrar en confrontación, recordando que ella al hablar sobre el grado de confianza de los españoles en RTVE se ha “limitado a dar datos de un estudio que tiene prestigio mundial”, sobre las audiencias a dar datos que indican que esta temporada ha mejorado respecto a la anterior, y reclamando que si el PP quiere igual visibilidad, anime a Feijóo a aceptar sus propuestas: “Hemos formulado diferentes peticiones de entrevista y yo estaré encantada de verdad de recibirle en RTVE, porque también es su casa”.

No, TVE no cortó el himno de España en la Eurocopa

Vox también ha tenido protagonismo en la sesión. Sin registrar en el acta previa, su diputada Carina Mejías se ha inventado que “la televisión española retransmitió con toda pulcritud el himno de la selección albanesa, pero cuando llegó el momento de retransmitir el de la selección española, pasó a los anuncios”. Como pudo verse en directo, y puede comprobarse en la retransmisión del partido del minuto 25:10 al 26:10, TVE emitió completo el himno de España, que de hecho se ofreció antes que el de Albania. Y como bien es sabido, TVE no puede tener anuncios, pero es que ni tan siquiera hubo una pausa para introducir el patrocinio del torneo, sino que tras los himnos se repasaron las alineaciones y directamente comenzó el partido.

Además de eso, la portavoz del partido de ultraderecha ha preguntado sobre cómo informa RTVE de “los casos de corrupción que afectan al entorno familiar del presidente del Gobierno”. Cascajosa ha respondido con un informe detallado:

“Radiotelevisión Española está informando puntualmente sobre todas las novedades relacionadas con los casos de la esposa y el hermano del presidente del Gobierno. Las reacciones políticas cuando ambos casos se hicieron público, las denuncias, la investigación policial, la apertura de diligencias, la citación a la esposa del presidente del Gobierno y de varios testigos, la solicitud de información, y la respuesta del juez. Además de todos los datos que los profesionales de RTVE han podido confirmar sobre ambos casos. Desde el 29 de febrero, las distintas ediciones de los Telediarios han emitido más de 500 noticias en las que se menciona a la mujer del presidente del Gobierno, más de mil en el Canal 24h, donde se han ofrecido ruedas de prensa, comisiones y sesiones de control en directo. Además, se ha abordado este asunto con tertulianos y tertulianas en La noche en 24h y en otros programas. Informe Semanal emitió en abril un reportaje sobre el periodo de reflexión abierto por el presidente del Gobierno al conocer la apertura de diligencias contra su esposa. Otro programa informativo no diario, Parlamento, también se ha hecho eco de este caso. Y sobre el hermano del presidente, RTVE también ha informado desde el primer minuto sobre este asunto. Hay que remontarse al año 2017, cuando entonces el Informativo territorial de Televisión y Radio Nacional en Extremadura ya recogieron la polémica abierta con motivo de la creación del puesto de Coordinador de actividades de Conservatorios Musicales del Área de Cultura de la Diputación de Badajoz. Cuestión que, como ha podido comprobar, se ha cubierto y también le puedo indicar numerosos datos tanto en RTVE, noticias en redes sociales e incluso se le formuló una pregunta al propio presidente del Gobierno en su reciente entrevista en La hora de La 1”.

Pese al detalle de la presidenta interina, la diputada de Vox ha respondido: “Nos ha ofrecido usted una una respuesta en cantidad, pero no respecto a la calidad”, asegurando que RTVE no ha hecho como otros medios que “derrochan ríos de tinta hablando de las causas que se están viendo en los juzgados y de las informaciones de las investigaciones que se llevan a cabo”. Ante ello, Cascajosa ha vuelto a “defender la labor de los y las profesionales de RTVE y de los criterios informativos de acuerdo a los códigos deontológicos, y siempre bajo los procedimientos internos y sobre todo la autonomía de los profesionales a la hora de tomar las decisiones en la cobertura”.

Otro diputado de Vox, Manuel Mariscal, ha preguntado “si existe una directriz interna en Televisión Española para ocultar la nacionalidad de los delincuentes”. Para responderle, Cascajosa ha recurrido a sus normas: “Tal y como dictan los códigos deontológicos y los libros de estilo de la profesión periodística, la nacionalidad de cualquier persona solo se concretará cuando esta sea relevante para la comprensión de la información. Nuestro deber es informar correctamente sobre delincuencia y delincuentes, tal y como recoge nuestro manual de estilo. (...) Somos especialmente escrupulosos y rigurosos en la aplicación de nuestro manual de estilo a la hora de hablar de delitos que provocan alarma social”.

Además, la presidenta interina ha hecho una aportación refiriéndose al informe de Verifica que “demostraba que en los últimos meses se ha detectado la difusión de contenidos audiovisuales descontextualizados, con mensajes en los que se presenta a los autores de delitos como personas de origen marroquí. (...) Nos parece que es la labor de la Corporación Radiotelevisión Española no solamente informar de acuerdo a los códigos deontológicos y al manual de estilo, sino también luchar contra la desinformación y particularmente a través del trabajo que hace nuestra unidad Verifica, porque no se han encontrado cifras oficiales que respalden la correlación entre un aumento de criminalidad y la llegada, por ejemplo, de menores migrantes no acompañados. Por eso para nosotros es importante siempre trabajar con datos y con el mayor de los rigores a la hora de ofrecer la información”.