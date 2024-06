RTVE anuncia que emitirá los Juegos Paralímpicos, y el PP critica que los adquiera “de la forma más económica”

Los Juegos Paralímpicos París 2024 se verán finalmente en RTVE. Así lo ha anunciado Concepción Cascajosa, presidenta interina de la corporación, durante la Comisión Mixta de Control Parlamentario celebrada este jueves 27 y donde el PP ha vuelto a cargar las tintas contra ella.

De hecho, esa ha sido la norma también en cuanto a este tema, con el que se cerraba la intervención parlamentaria. El senador popular Vicente Azpitarte ha reprochado a Cascajosa, primero, la “invisibilización” de los deportes practicados con personas con discapacidad en la cadena pública; cuando ella ha comunicado la adquisición de los derechos, el político ha cargado contra ella por haber negociado para abaratar su precio. Esto contrasta con las críticas generalizadas del PP durante el grueso de la sesión por el gasto económico realizado en la corporación.

No solo eso: Azpitarte ha insinuado, al formular la pregunta, que Cascajosa no anunciarse la operación para no “levantarle el anuncio a la ministra”, antes de un futuro evento previsto con el Comité Paralímpico Español. Eso no ha ocurrido, pues la compareciente ha dado la información nada más tomar la palabra: “Puedo anunciar que TVE va a emitir los Juegos Paralímpicos, debido al acuerdo cerrado muy recientemente con el tenedor de los derechos”.

Una programación que abarcará “mucho más” que los juegos

Tras señalar que el acuerdo ha sido negociado por el área de Deportes, la profesora universitaria ha agradecido el papel crucial de Rosana Romero, directora de la sección, por “su implicación en esta labor”, que “ha permitido un importantísimo ahorro respecto a la demanda inicial”. También ha agradecido la colaboración de Sergio Gyalui, tenedor de los derechos a través de Enjoy Televisión.

Cascajosa ha puesto también en valor “la importancia del deporte paralímpico” y el “objetivo común” que tenían las partes por conseguir culminar la operación. “Toda esta circunstancia ha sido por el interés común por poner en común la importancia del deporte paralímpico”, decía, y agregaba que la cobertura de la cita no se limitará a la retransmisión de las disciplinas, sino que habrá una amplia programación adicional.

“Vamos a tener una programación muy, muy especial sobre el deporte paralímpico y sobre la aportación de las personas con discapacidad, y contenido adicional como series documentales y películas, para que no se trate de los juegos, sino de mucho más”, culminaba.

El PP critica que se haya “apretado” para abaratar el coste

Lejos de contentar a la banca popular, Azpitarte, como decimos, ha sacado a colación el ahorro perseguido en la operación como algo negativa. Lo ha hecho, como es norma, sacando a relucir el coste del fichaje de David Broncano para liderar el nuevo access prime time de La 1. Ha cuestionado así que TVE haya “apretado para intentar conseguir los derechos de la forma más económica posible”.

Lo cierto es que el proceso para la adquisición de los derechos se había alargado, como para que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) pidiera a la cadena “cerrar ya” la operación. La compra se ha cerrado solo horas después de esta declaración institucional.

La cobertura de Teledeporte para los Paralímpicos

Tras el anuncio de Cascajosa, la corporación ha detallado el plan general para cubrir los Juegos Paralímpicos, que se desarrollarán desde el 28 de agosto al 8 de septiembre.

Teledeporte ofrecerá los eventos más destacados todas las tardes con un estudio abierto hasta las 23:00 horas aproximadamente, e incluirá entrevistas a los protagonistas realizadas por dos equipos de enviados especiales, así como un programa resumen de lo mejor acontecido durante la jornada. Estará presentado por Frank Robert, asistido por colaboradores del Comité Paralímpico Español (CPE).

En el equipo de narradores, que empezarán ya sus transmisiones a primera hora de la mañana, estarán Julia Luna, Amat Carceller, Mario Ojuel, Javier López, Eva Aguilera, Lourdes García Campos, Ramón Carreras y Arseni Pérez, entre otros

Más de 120 deportistas españoles formarán una delegación con ganas de superar la cosecha de las 36 medallas conseguidas en la edición de Tokio- fueron 9 de oro, 15 de plata y 12 de bronce-repartidas en 7 deportes: atletismo, ciclismo, judo, natación, tenis de mesa, triatlón y tiro. En total España ha participado en 13 Juegos Paralímpicos de verano y ha logrado 651 medallas.

Marta Arce, la judoca que participará en sus quintos Paralímpicos, y Álvaro Varela, el jugador de tenis de mesa que lo hará por séptima vez, serán los abanderados de España que desfilarán al frente de la delegación por los Campos Elíseos y desde donde entrarán a la Plaza de la Concordia, que hará las veces de estadio olímpico.