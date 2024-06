'Supernanny' no se emitirá en 2024 en TVE tras sus polémicas por el tatuaje nazi y las peticiones en su contra

Supernanny no se emitirá este año en TVE. La presidenta interina de RTVE, Concepción Cascajosa, así se lo ha comunicado a los miembros del Consejo de Administración de la Corporación pública. Sin embargo, no se descarta que el programa presentado por Rocío Ramos-Paúl forme parte de la programación de 2025, según avanzan a Europa Press fuentes del órgano de gobierno de la radiotelevisión pública, que detallan que la polémica emisión del formato no estaba incluida en el orden del día de la reunión.

Cabe recordar que Cascajosa paralizó la promoción de Supernanny a principios de abril. Lo hizo tras la polémica por el tatuaje de un Sol Negro, símbolo nazi, que lucía en el brazo uno de los padres protagonistas en el tráiler del formato. Ese mes, la presidenta interina también comunicó al Consejo que había recibido varias cartas pidiendo que se cancelara la emisión del programa. Entre ellas, una de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y otra de la defensora de la Audiencia de RTVE, María Escario, que mostraban su preocupación por el contenido de Supernanny.

Dadas las circunstancias, Cascajosa pidió a los consejeros que estudiaran los pros y los contras de emitir el programa después de analizar la documentación que se les iba a aportar, incluyendo el contenido de los dos programas en los que ya se había trabajado hasta ese momento. Ahora, con la temporada 23/24 a punto de llegar a su fin, la presidenta interina de RTVE ha comunicado al Consejo de Administración de que Supernanny no será emitido en 2024, aunque deja abierta la puerta a que lo haga en 2025.

La producción del programa se dio a conocer en noviembre de 2023, nueve años después de que terminara su etapa en Cuatro, que se desarrolló entre 2006 y 2014. La previsión, por aquel entonces, era emitir la nueva tanda en el segundo trimestre de 2024, pero finalmente no será así por las polémicas que han rodeado al formato antes incluso de su emisión.

Polémicas que no solo atañen a la versión española, pues las versiones francesa y portuguesa también han protagonizado titulares negativos en los últimos años. Aun así, durante la presentación en TVE de la nueva temporada, los responsables de Supernanny defendieron que el programa es “una apuesta de servicio público como no hay otra”.