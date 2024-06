Las 16 series de la semana viajan a una 'Tierra de mujeres' con Eva Longoria y nos llevan a 'La vida prometida'

Tras la calma propiciada por el estreno de La casa del dragón, sin apenas competencias durante la pasada semana, los últimos siete días de junio vuelven a llevarnos al ojo del huracán. Hasta 16 estrenos se amontonan entre el lunes 24 y el domingo 30 de junio. El final del curso y comienzo del periodo estival hace que las cadenas y plataformas echen el resto, casi literalmente, con su política de lanzamientos.

Hay abundancia de docuseries durante estos últimos compases del sexto mes. Entre otros, Publio. El secuestro sin fin, un trabajo de Producciones del Barrio, factoría de Jordi Évole, que trata de responder a los interrogantes del secuestro del empresario por parte de la banda terrorista GRAPO, tratando de reactivar la investigación sobre su paradero. Llegará el 27 de junio a Max, mismo día en que Disney+ estrena otro producto patrio sobre otro crimen, el considerado como el primer asesinato racista registrado en España: Lucrecia: un crimen de odio.

En lo referente a ficción, podemos resaltar un título por encima del resto: Tierra de mujeres, otra producción de Bambú para Apple (para la que ya produjeron Now & Then) que adapta el libro La tierra de las mujeres de Sandra Barneda. Lo hace con un reparto internacional de campanillas, liderado por Eva Longoria, acompañadas por las españolas Carmen Maura y Ariadna Gil, y con rostros habituales de la televisión estadounidense como Amaury Nolasco (Prison Break) y James Purefoy. También podemos destacar otra adaptación, El tatuador de Auschwitz, sobre la novela superventas homónima de Heather Morris, que llega a Movistar Plus+ este mismo martes 25 y que permite volver a encontrarnos con una presencia siempre agradecida como la de Harvey Keitel.

Eso en el catálogo de pago, pero quienes busquen novedades en abierto, se encontrarán con La vida prometida, el nuevo estreno de ficción europea que reserva Antena 3 para competir contra Supervivientes a partir de esta semana. Todo eso y más, en la cosecha de estos días.

'Cris Miró (Ella)' (24 de junio, Max)

Así es la serie: Biopic de Cris Miró, la primera vedette trans de Argentina. Encarnada por Mina Serrano, sus ocho capítulos recorren la vida y trayectoria como artista de Miró desde que fue elegida, en 1995, como la primera mujer trans de portada por la revista del Teatro Maipo en Buenos Aires. Fue entonces cuando vio la oportunidad de presentarse al mundo como realmente se sentía y construyó su identidad como una mujer magnética que logró visibilidad y aceptación de la sociedad de la época. Un diagnóstico de VIH positivo sacudió sus planes y la llevó a maquillar su agonía para morir tan bella como vivió.

'El tatuador de Auschwitz' (25 de junio, Movistar Plus+)

Así es la serie: Miniserie de seis episodios que adapta la novela superventas de Heather Morris (Glee), y que está inspirada en la historia real de Lali (Harvey Keitel) y Gita (Anna Próchniak), que se conocieron siendo prisioneros en Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial. Poco después de llegar al campo de concentración, Lali es nombrado uno de los tatuadores encargados de grabar números de identificación en los brazos de los demás prisioneros. Un día, conoce a Gita mientras le tatúa el número de prisionera en el brazo, lo que da lugar a un amor que desafía al horror que les rodea.

'The Way' (25 de junio, Filmin)

Así es la serie: Ficción de tres episodios de la BBC cuya trama se ambienta en Gales, en concreto en la ciudad industrial de Port Talbot, donde estallan graves disturbios dando comienzo a una espiral de violencia que atrae a varios grupos activistas y desemboca en una enorme revolución obrera. En ese contexto seguimos a los Driscoll, una familia que se ve obligada a abandonar su hogar tras la amenazante situación que acorrala su isla. Antes de llegar a Inglaterra, se cierran abruptamente las fronteras y los galeses pasan a ser considerados inmigrantes ilegales.

'Tierra de mujeres' (26 junio, Apple TV+)

Así es la serie: Gala (Eva Longoria) es una neoyorquina con síndrome del nido vacío cuya vida da un vuelco cuando su marido implica a toda la familia en turbios asuntos financieros, y ella se ve obligada a huir de la ciudad junto a su madre (Carmen Maura) y su hija universitaria (Victoria Bazúa). Para escapar de los peligrosos criminales con los que el marido de Gala, ahora desaparecido, está en deuda, las tres mujeres se esconden en el encantador pueblo vinícola de Cataluña del que huyó la madre de Gala hace 50 años, jurando no volver jamás. Las mujeres buscan comenzar de nuevo y esperan que sus identidades permanezcan anónimas, pero los cotilleos se propagan rápidamente en el pequeño pueblo, desentrañando sus secretos y verdades familiares más profundos.

'The Veil: red de mentiras' (26 junio, Disney+)

Así es la serie: Thriller de espías que explora la sorprendente y tensa relación entre dos mujeres que juegan un juego mortal de verdad y mentiras en la carretera desde Estambul a París y Londres. Una de ellas tiene un secreto, y la otra la misión de revelarlo antes de que se pierdan miles de vidas. En las sombras, la CIA y la DGSE francesa deben dejar de lado sus diferencias para trabajar juntos y así evitar un desastre potencial.

'One South, retrato de una unidad psiquiátrica' (26 de junio, Max)

Así es la serie: Docuserie que retrata la realidad de One South, una unidad de hospitalización psiquiátrica del hospital Zucker Hillside de Queens, Nueva York, especializada en el tratamiento de adultos jóvenes. Puede parecer más una residencia universitaria que un hospital psiquiátrico, pero los pacientes llegan todos los días en crisis aguda.

'La vida prometida' (27 de junio, Antena 3)

Así es la serie: Ficción italiana que llega a España con su emisión en abierto en el prime time de Antena 3. La historia se remonta a los años 20, en Sicilia, donde una humilde familia vive bajo las órdenes de un despiadado granjero que está obsesionado con Carmela y que no parará hasta conseguir que sea suya. Esta fijación llevará a Vincenzo Spanò a cometer un terrible crimen que cambiará por completo la vida de esta familia. Aconsejada por un sacerdote amigo suyo, la protagonista partirá hacia América con la esperanza de encontrar una nueva vida para ella y para sus hijos, después de verse obligada a casarse con un hombre que no conoce.

'Publio, el secuestro sin fin' (27 de junio, Max)

Así es la serie: Docuserie que aborda el secuestro del empresario Publio Cordón por parte de la banda terrorista Grapo, uno de los casos sin resolver más longevos de la historia de España. La familia de Publio pagó el rescate, pero él nunca llegó a casa. 27 años más tarde, este proyecto de Max trata de responder a las preguntas que todo el mundo se hizo: ¿por qué lo secuestraron a él?, ¿cómo se pagó el rescate?, ¿cómo lo vivió la familia?, ¿cuál fue el tratamiento de los medios? ¿cuál fue el papel de la policía y el gobierno?

'Lucrecia: Un crimen de odio' (27 junio, Disney+)

Así es la serie: El mismo día llega a Disney+ otra docuserie original, que en este caso recupera el que fue considerado el primer asesinato racista en España, 30 años después del suceso. Lucrecia: un crimen de odio cuenta cómo el asesinato a tiros de una mujer negra e inmigrante en las ruinas de una discoteca de Madrid en 1992 conmocionó a la sociedad española y provocó una reacción social sin precedentes. Tras la imagen de país moderno y democrático que España había proyectado al mundo con las Olimpiadas de Barcelona y la Expo’92 celebrada en Sevilla, creció un movimiento inquietante que conecta directamente con la actualidad: los grupos extremistas, el racismo y la violencia. Tres décadas después, la historia de Lucrecia Pérez se convierte en un viaje a las raíces del odio. Un relato emocionante con material de archivo inédito y testimonios en primera persona.

'Mi lady Jane' (27 junio, Amazon Prime Video)

Así es la serie: Inspirada en la novela superventas del mismo nombre, Mi lady Jane es una nueva versión radical de la historia de la monarquía inglesa en la que Edward VI, el hijo del rey Henry XVIII, no muere de tuberculosis, Jane Grey no es decapitada, ni tampoco lo es el bribón de su marido Guildford. En el centro de esta nueva serie se encuentra la brillante y testaruda Jane, que es coronada como reina de la noche a la mañana y se ve en el punto de mira de infames villanos que quieren su corona (y su cabeza). Mi lady Jane es una historia épica de amor verdadero y grandes aventuras.

'Supacell' (27 de junio, Netflix)

Así es la serie: En el sur de Londres, cinco jóvenes normales y corrientes descubren inesperadamente que tienen poderes extraordinarios, sin motivo ni conexión aparente más allá de que todos son personas negras. De pronto aparece en sus vidas un hombre llamado Michael que debe lograr que trabajen en equipo para salvar a la mujer a la que ama.

'Aquellos maravillosos noventa' T2 (27 junio, Netflix)

Así es la serie: Segunda temporada de la aplaudida secuela de Aquellos maravillosos 70, que cuenta con 16 episodios divididos en dos tandas: la primera de ocho sale a la luz este 27 de junio, y para la segunda habrá que esperar hasta el 24 de octubre. Poco más se conoce sobre la trama, que cuenta con el retorno de Prepon y con la anunciada ausencia de Mila Kunis y Ashton Kutcher.

'Ángel de la muerte' T3 (27 de junio, Max)

Así es la serie: Tercera y última temporada de la ficción polaca Szadz, titulada en España como Ángel de la muerte. Esta serie arranca con el impactante asesinato de una joven, cuyas aterradoras mutilaciones corporales y las marcas dejadas en el lugar indican un asesinato ritual. El caso cae en manos de los comisarios Agnieszka Polkowska y Tomasz Mrówiec, que deben esforzarse para resolver el crimen.

'Split' (28 junio, SundanceTV)

Así es la serie: Cuenta la historia de Anna (Alma Jodorowsky), una doble de acción en cine que pensaba que era feliz con su novio hasta que en un rodaje se enamora de la actriz a la que dobla (Jehnny Beth). A partir de ese momento, no puede contener su deseo por ella y por dejarse llevar.

'WondLa' (28 junio, Apple TV+)

Así es la serie: Obligada a salir de su santuario subterráneo a la superficie terrestre, Eva descubre un mundo que no se parece en nada a lo que esperaba. Mientras viaja por terrenos peligrosos y civilizaciones desconocidas, busca la respuesta a la pregunta más crucial de todas: ¿es ella la última humana?

'La vorágine' (28 de junio, Netflix)

Así es la serie: Serie surcoreana que muestra la vertiginosa batalla que se desata cuando la vice primera ministra de Economía hace frente al primer ministro, que pretende arrancar de raíz la corrupción existente en el país asesinando al presidente.