RTVE suspendió 'Supernanny' por la polémica con el tatuaje nazi, y sigue sin fecha tras la petición de la defensora

Incierto escenario para Supernanny en TVE. La promoción del formato de coaching está suspendida hasta nuevo aviso dentro de la cadena pública, por decisión de la presidenta interina de RTVE, Concepción Cascajosa. Además, el programa no tiene fecha de estreno actualmente en el calendario de La 1.

Han sido fuentes del Consejo de Administración las que han avanzado la decisión a la Agencia EFE y El Mundo este mismo martes 23, aprovechando una reunión en la que se ha abordado la idoneidad del programa, entre otros asuntos. Cascajosa ha comunicado a los consejeros que había recibido una carta de la ministra de Juventud e Infancia, Elma Saiz, y otra de la defensora de la audiencia, María Escario, para mostrar su preocupación por el contenido del programa.

Ahora bien, lo cierto es que la suspensión de toda promoción de Supernanny no se ha producido ahora, sino que se hizo efectiva el pasado 12 de abril. Es decir, hace once días. Y se produjo no al hilo de las mencionadas cartas, sino tras la polémica por el tatuaje de un Sol Negro, símbolo nazi, que lucía en el brazo uno de los padres protagonistas en el tráiler de la temporada.

Cronología de la polémica en torno a 'Supernanny'

Para entender el conflicto que ha supuesto Supernanny, conviene hacer un repaso a la cronología. El pasado miércoles 10 de abril tenía lugar la presentación ante medios del formato, donde se defiende que es “una apuesta de servicio público como no hay otra”. En esa misma jornada se lanza la primera promo del programa, en la que los internautas señalan el tatuaje de la polémica.

Un día más tarde, el jueves 11 de abril, desde la productora se aclaró a verTele que el padre entrevistado estaba “destrozado” por lo que se decía de él en redes, y se defendía su alejamiento de la ideología o la estética nazi, justificando el dibujo de su brazo en su afición por la mitología vikinga, colocando el origen del símbolo en los pueblos germánicos.

El viernes 12, verTele habla con la divulgadora y experta en el mundo vikingo Laia San José Beltrán, a la postre colaboradora en El condensador de Fluzo, que explicó en detalle que el Sol Negro es “íntegramente nazi” y refuta que tenga tales orígenes. Eso sí, la experta dejaba abierta la posibilidad de que este hombre se lo hubiera tatuado tomándolo equivocadamente como un símbolo con otro origen y significado.

Ese mismo día 12, RTVE borra el vídeo promocional inicialmente difundido en el que se veía ese tatuaje. Un vídeo que desde entonces no puede encontrarse en ningún perfil ni cuenta de la cadena pública.

Para seguir con la promoción, TVE publica otro vídeo promocional la misma noche de ese día 12, en el que se sigue viendo al padre pero se eliminan los planos en los que el tatuaje está visible. Fuentes de la corporación explican a verTele que, hasta el momento en que surge la polémica del tatuaje, solo se había editado un programa al completo.

Es el día lunes 15 cuando María Escario, actuando de oficio como defensora de la audiencia, remite su petición a Cascajosa, tal y como explican fuentes de la corporación a verTele. En dicha carta, la periodista transmite la preocupación por el hecho de que la exposición de menores en Supernanny pueda “vulnerar sus derechos fundamentales y estigmatizarles en su entorno social”, y solicita que valoren la idoneidad del estreno. Cuatro días más tarde, el viernes 19, trasciende la acción de Escario a través de una de las ciudadanas que había enviado quejas por el programa, y a la que la defensora de los espectadores había contestado.

Estudiarán la idoneidad de la emisión

Es este martes 23 cuando se desvela que la promoción no continúa y que no hay fecha de estreno prevista. Ahora bien, la promoción llevaba suspendida desde el momento en que rompe la controversia al hilo del tatuaje de simbología nazi, y desde que se publica la respuesta de la experta en verTele.

Así pues, la reunión del Consejo de Administración ha servido para comunicar esta decisión de detener la promoción. En el transcurso de esta cita, Cascajosa ha pedido a los consejeros que estudien los pros y contras de la emisión, después de analizar la documentación que se les va a aportar, entre ella el contenido de los dos programas en los que ya se había trabajado.

Supernanny es otra de las apuestas de la presente temporada de TVE. Emitido entre 2006 y 2017 en Cuatro, la cadena comenzó a trabajar en su relanzamiento en el último trimestre de 2023. De acuerdo a El Mundo, la contratación del formato no pasó por el Consejo puesto que el presupuesto que planteó la Dirección de Contenidos estaba por debajo de los dos millones de euros, el montante a partir del cual el órgano debe pronunciarse.